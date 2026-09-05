Кабинетът "Радев" готви промяна на пенсионната формула

Oбмисля се да бъде увеличена тежестта на всяка година осигурителен стаж при изчисляването на пенсията. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Тя добави, че и догодина пенсиите ще бъдат осъвременявани по т.нар. швейцарско правило:

"Планираме преглед на пенсионната формула, изчисления се правят най-различни. Към момента не мога да дам конкретен размер, но обмисляме тежестта на една година осигурителен стаж да бъде завишена, може да не е в този бюджет, но като дългосрочен план в управленската програма на "Прогресивна България" това е записано", каза Ефремова, цитирана от БНР.

Предвижда се и по-висок финансов стимул за майките, които се върнат на работа преди изтичането на втората година от майчинството.

Според министър Ефремова все още няма окончателно решение за размера на минималната работна заплата. Един от обсъжданите варианти е тя да бъде увеличена с 40 евро.

"Все още текат разговори по отношение на всички параметри на бюджета, така че предстои да се вземе решение от правителството. Какъв ще е конкретния размер на минималната работна заплата. Единият от вариантите е вдигане на минималната работна заплата с 40 евро", каза министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова при посещение в Чирпан.

Ефремова информира още, че хората от уязвими групи ще получат по около 50 евро коледна добавка.

Става дума за около 500 хиляди души, коментира тя и припомни, че коледната добавка вече е част от националното законодателство и се получава от хора от осем уязвими групи, сред които хора, които получават помощи за отопление, пенсионери с ниски пенсии, майки с деца, които получават семейни помощи и други.

Социалният министър посочи, че добавки ще има и за другия светъл християнски празник – Великден. Министър Ефремова обясни, че от тази година тази допълнителна финансова подкрепа ще се получава през Агенцията за социално подпомагане.