"Качих се на дърво, докато ме търсеха с мачете". Разказ за среща с прокурорския син от Перник

"Имаше заплахи, че ще ме убият. Той казваше на едното момче, ако ме намерят, да ме наръгат в дробовете. След това ще мислят какво да ме правят в гората".

Така описа срещата си с прокурорския син с Васил Михайлов от Перник Павел Павлов, основен свидетел по делото за телесна повреда срещу прокуроския син. Михайлов остава в неизвестност вече трети месец въпреки уверенията на МВР, че се издирва непрекъснато. Това обаче не му пречи да посочва свидетели, които да бъдат разпитани, за да потвърдят неговата теза и да пуска видеа в интернет.

Две версии

Павлов е подател на сигнала срещу Михайлов и основен прокурорски свидетел. Той твърди, че е бил рекетиран от прокурорския син за 8 хил. лв. и че Михайлов му е искал "такса спокойствие". Освен това искал да завладее лихварския бизнес в Перник.

Павлов казва още, че е бил пребит в гориста местност край града през юни. Счупени са му ребрата, бил е заплашван с убийство. По негови думи той е бил взет от Михайлов с кола, от която скочил в движение, за да избяга. Прокурорският син и негови приятели, въоръжени с ножове, палки и мачете, го подгонили. Той се качил на дърво и оттам писал на сестра си, която пък извикала полиция.

Михайлов, който уж е в неизвестност, също разказа своя версия за събитията. Той пусна дълго видео в YouTube, в което твърди, че Павлов всъщност бил бит от "други момчета", на които дължал пари, защото бил нарко и хазартнозависим. От него искал пари, за да се разплати с другите си кредитори.

Посочва свидетели

Къде е Михайлов засега остава загадка, поне за МВР. Адвокатката на Павлов Зорница Костова обаче разказа, че той редовно посочвал чрез своя адвокат свидетели, които да бъдат разпитани от полиция и прокуратура. Михайлов е син на пернишкия прокурор Бисер Михайлов, сам обвиняем по дело за лихварство в миналото, но напълно оправдан и възстановен на работа.

За проявите на прокурорския син се заговори през 2023 г., когато футболен треньор от Перник се оплака, че е бил пребит от него. Единствено заради вдигналия се шум прокуратурата обърна внимание на случващото се. Оттогава срещу Михайлов-младши бяха образувани няколко дела. Той бе осъден на 4 години за серия побоища. Присъдата обаче не е окончателна.