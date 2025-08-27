"Качих се на дърво, докато ме търсеха с мачете". Разказ за среща с прокурорския син от Перник

"Имаше заплахи, че ще ме убият. Той казваше на едното момче, ако ме намерят, да ме наръгат в дробовете. След това ще мислят какво да ме правят в гората".
Така описа срещата си с прокурорския син с Васил Михайлов от Перник Павел Павлов, основен свидетел по делото за телесна повреда срещу прокуроския син. Михайлов остава в неизвестност вече трети месец въпреки уверенията на МВР, че се издирва непрекъснато. Това обаче не му пречи да посочва свидетели, които да бъдат разпитани, за да потвърдят неговата теза и да пуска видеа в интернет.
Две версии
Павлов е подател на сигнала срещу Михайлов и основен прокурорски свидетел. Той твърди, че е бил рекетиран от прокурорския син за 8 хил. лв. и че Михайлов му е искал "такса спокойствие". Освен това искал да завладее лихварския бизнес в Перник.
Павлов казва още, че е бил пребит в гориста местност край града през юни. Счупени са му ребрата, бил е заплашван с убийство. По негови думи той е бил взет от Михайлов с кола, от която скочил в движение, за да избяга. Прокурорският син и негови приятели, въоръжени с ножове, палки и мачете, го подгонили. Той се качил на дърво и оттам писал на сестра си, която пък извикала полиция.
Още по темата:
Михайлов, който уж е в неизвестност, също разказа своя версия за събитията. Той пусна дълго видео в YouTube, в което твърди, че Павлов всъщност бил бит от "други момчета", на които дължал пари, защото бил нарко и хазартнозависим. От него искал пари, за да се разплати с другите си кредитори.
Посочва свидетели
Къде е Михайлов засега остава загадка, поне за МВР. Адвокатката на Павлов Зорница Костова обаче разказа, че той редовно посочвал чрез своя адвокат свидетели, които да бъдат разпитани от полиция и прокуратура. Михайлов е син на пернишкия прокурор Бисер Михайлов, сам обвиняем по дело за лихварство в миналото, но напълно оправдан и възстановен на работа.
За проявите на прокурорския син се заговори през 2023 г., когато футболен треньор от Перник се оплака, че е бил пребит от него. Единствено заради вдигналия се шум прокуратурата обърна внимание на случващото се. Оттогава срещу Михайлов-младши бяха образувани няколко дела. Той бе осъден на 4 години за серия побоища. Присъдата обаче не е окончателна.
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
2 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Този индивид, ще го хванат на " кукувото лято. Той е поредното доказателство за прогнилата от корупция правосъдна система и народна милиция. Бащата е прокурор и сина е недосегаем. Има "право" да заплашва, да бие, да пребива може дори да стигне и до убийство. Просто се е родил в правилната държава, където такива като него са недосегаеми заради тате, бате и батката.
къде ти е престъпникът, ма, прокуратуро !!???!???