Къде ще научи детето език, или как да изберем качествено езиково обучение

В началото на учебната година въпросът за извънкласното езиково обучение занимава много родители. Те се сблъскват с множество реклами на езикови школи и обещания, че децата им ще научат езици най-добре и най-бързо на конкретни места. Европейският ден на езиците става повод експертите от Асоциацията на езиковите центрове в България да дадат съвети как да разпознаем качествената школа.

Червената лампа в главите на родителите трябва да започне да мига при обещания за "чудодеен" напредък. Експертите подчертават - език се учи с време и постоянство. В този ред на мисли, твърдения като "говорете свободно за три месеца" са сигнал за несериозен подход.

Подозрително ниските цени обаче са предупредителен признак номер 1:

"Значително по-ниската цена от утвърдените имена на пазара често означава компромиси – по-малко часове, липса на учебни материали или по-слабо подготвени преподаватели", обясняват от асоциацията.

Друго, за което трябва да се внимава, е дали школите събират деца с различно ниво на владеене на езика в една група, защото това често води до проблеми. В общия случай според Асоциацията на езиковите центрове, по-слабите ученици се обезкуражават, а по-напредналите губят мотивация.

"Неподдържан сайт, остаряла информация или липса на социални профили показват непрофесионална работа", казват още експертите и добавят, че ако школата не предоставя яснота за използваната методика и програмата на курсовете, това също е сериозен сигнал за ниско качество.

Къде детето може да научи език?

Сред ключовите положителни признаци е репутацията на школата. Има ли утвърдено име, дългогодишен опит и мрежа от филиали в един или различни градове - това е знак за професионализъм. Ако към това се добавят и членство в асоциации и международни акредитации, има повод за още повече доверие.

Ако конкретният езиков център подготовя ученици за международни сертификати, например Cambridge English, то това следва да се възприема като ясен индикатор за качество.

На второ място от асоциацията на езиковите центрове в България препоръчват родителите да обръщат внимание на преподавателите. Те трябва да са квалифицирани и сертифицирани учители.

"Добрата школа проследява развитието на учениците и осигурява редовна комуникация с родителите", подчертават експертите и насочват вниманието на родителите към обратната връзка от школата и прогреса на децата.

Според тях родителите трябва да се насочат към обучението в група и то с подходящи ресурси, защото курсовете в групи с оптимален размер и модерни аудиовизуални средства стимулират уменията за говорене на чужд език и създават естествена среда за учене.

Какво може да се обърка?

Ако изборът на школа не е надежден, децата често свършват с фалшиво чувство за успех и толкоз.

"Без системен подход, децата могат да получават високи оценки, но да не са подготвени за реални ситуации или изпити", казват езиковедите.

Уроците в "хола" на учителя (индивидуалните уроци или твърде малките групи, без подходящи ресурси) според експертите не са оптимален метод за изучаване на език в детска възраст. Те смятат, че липсата на динамика и ограничените възможности за общуване пречат на децата да развият реални комуникативни умения.

В недобрата школа преподавателят има всички шансове да се окаже неквалифициран. От Асоциацията на езиковите центрове твърдят, че липсата на професионална подготовка може да доведе до трайни грешки, а веднъж усвоени, те трудно се коригират.

"При децата това е особено опасно, защото учат и запомнят бързо. Ефектът е сравним с лечение от неквалифициран лекар – последствията могат да са по-тежки, отколкото ако изобщо не е започнало обучение", казват оттам.

Когато уроците са фокусирани само върху домашните, занятията се ограничават само до писане на домашни по езика и децата не развиват достатъчно реални комуникативни умения.

"Многоезичието отваря врати към образование, кариера и културен обмен. Изборът на качествено езиково обучение е инвестиция не само в знания, но и в увереност, възможности и бъдеще", подчертават експертите.