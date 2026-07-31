Как България може да спечели от зеления преход

Без целенасочени инвестиции в електрификация, евтина нисковъглеродна електроенергия, водород и нови технологии България няма да постигне климатична неутралност, а рискува да загуби конкурентоспособност.

Енергийният преход е шанс за нова индустриализация и изкуственият интелект може да е част от трансформацията, а не просто още един претендент за огромни количества ток

Декарбонизацията е възможност България да развие производства с висока добавена стойност – електрическо оборудване, мрежови технологии, батерии, компоненти за центрове за данни и изкуствен интелект, както и технологии за улавяне на въглерод и рециклиране.

България няма да стане по-конкурентна само спазвайки правилата за въглеродните емисии. Ако не осигури евтина чиста електроенергия и инвестиции в нови технологии, икономиката ѝ рискува да изостане. За целта е необходимо да се разработи индустриална стратегия, която чрез енергийни политики да скъса връзката между цените на изкопаемите горива и цените на електроенергията. Това ще позволи разрастване на електрификацията и декарбонизацията на промишлеността. Развитието на алтернативни зелени горива пък ще запази и дори увеличи конкурентоспособността на икономиката ни.

Но за целта трябват иновации, а инвестициите в тях сега са недостатъчни – само 70 на сто от българските фирми правят подобни вложения при средно над 80 на сто от конкурентите им в Евросъюза. Необходимо е и развитие на потенциала на страната за добив на критични суровини, внедряване на водородни технологии и такива за улавяне и съхранение на остатъчните въглеродни емисии, както и прилагане на изкуствения интелект.

Само със спазването на европейските схеми за търговия с парникови емисии и събирането на "въглеродно" мито върху стоките от трети страни (схемата CBAM), България няма да може да постигне климатичните си цели и да запази и дори подобри пазарните перспективи пред предприятията ни. Без целенасочени иновации, инвестиции и политически стимули за нисковъглеродни практики, има риск страната ни да увековечи въглеродната си зависимост или да жертва своята индустриална конкурентоспособност.

Това са част от изводите в доклада "Въглероден кръстопът: в търсене на баланс между декарбонизацията и конкурентоспособността на българската промишленост" на Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД). В него са разгледани пет сценария за българската индустрия до 2050 г. Констатациите от тях са недвусмислени: само закупуването на скъпи въглеродни емисии няма да принуди българската индустрия да се електрифицира и да позеленее. Причината е, че плащането на парникови квоти, даващи право на определени индустрии да изхвърлят газове, води до повишаване на цените им. Така за прехода си те предпочитат използването на природен газ, който е по-малко замърсяващ. Цените му обаче зависят прекалено много от световните пазари и геополитически събития. Това се доказва от войните на Русия в Украйна и на САЩ в Иран.

Само чрез постепенно премахване на въглищата като част от цената на тока при ясен график, с разширяване и модернизация на електропреносната мрежа и съхранението на енергия, може да отключи индустриалната електрификация, необходима за намаляване на емисиите. Внедряването на водород и биометан, както и на технологии за улавяне на въглерод и кръговата икономика са от съществено значение за развитието на сектори като цимент, химикали, рафиниране и стъкло, където е трудно намаляването на CO₂ емисиите, посочват авторите на изследването.

Най-енергоемките и най-замърсяващите в Европа

България е най-енергоемката икономика в Европейския съюз – необходими са 2.51 MВтч за създаването на всеки 1000 евро БВП. Тя е и втората европейска икономика с най-много въглеродни емисии - 0.58 tCO₂ на 1000 евро БВП. Това превръща всяка единица разходи за изкопаеми горива и въглерод в много по-голямо наказание за българските компании, отколкото за останалите фирми в Евросъюза. Затова е необходима специфична подкрепа за внедряване на алтернативните горива в енергоемките промишлени процеси и по-мащабен подход към улавяне на въглерода от производствата, в което е невъзможно пълното му елиминиране, препоръчва се в доклада.

Според неговите автори планирането на водородната инфраструктура трябва да се концентрира в съществуващите индустриални центрове на България – Девня-Варна, Бургас, Стара Загора и коридора София-Пирдоп. Там споделените тръбопроводи, съхранение и договорености за изкупуване могат да намалят разходите за множество сектори, където е трудно едновременното свиване на изхвърляните от тях емисии.

Ако това се направи, индустриалната трансформация престава да бъде разход, който България трябва да поеме, а се превръща в основа за по-конкурентоспособна, по-независима от изкопаеми горива индустриална икономика.

А токът може да струва само 5 евроцента за киловатчас

Четири от петте разгледани сценария – дори тези с пълното премахване на въглищата и поевтиняването на нисковъглеродните горива, показват, че нивата на промишлените замърсяващи газове ще намалеят само с 31 на сто спрямо сега - под 3.5 MtCO₂, което е доста под изискването на Брюксел за климатична неутралност.

Тази безизходица може да се избегне при умишлено, агресивно изграждане на възобновяеми енергийни източници, ядрени мощности и капацитети за съхранение на енергия, които да позволят почти пълното изваждане на изкопаемите горива от енергийния микс, смятат в ЦИД. В този сценарий цените на дребно на електроенергията достигат приблизително 0.05 евро/кВтч до 2050 г. или около 70% по-малко от днешните.

Изобилните местни ВЕИ изолират геополитическите трусове

Всъщност такива ниски цени вече са реалност за големите промишлени потребители в Норвегия и Съединените щати и са близки до това, което Швеция и Финландия биха видели без данъци върху електроенергията. И двата случая става въпрос за енергийни миксове, изградени върху ядрена, водна, вятърна, слънчева енергия и съхранение, отбелязва се в доклада.

Дава се пример, че при прекъсването на потоците от втечнен газ през Ормузкия проток заради войната в Иран във Финландия средната цена на тока на едро е била с 61 евро на мегаватчас по-ниска, отколкото в Германия, заради евтината и обилна енергия от възобновяеми източници. В Швеция цената е с 33 евро надолу и с около 35 евро е по-ниска във Франция. Причината е, че газът рядко определя цените на тока в техните силно електрифицирани системи (1% в Швеция, 3% във Финландия и 7% във Франция). В тези страни електричеството вече представлява около 30% от крайното потребление на енергия, което е много над нивата в голяма част от Европа.

Подобна евтина, изобилна електроенергия би могла да направи директната електрификация привлекателна, а също така намалява разходите за производство на зелен водород и други синтетични горива, произведени от излишната възобновяема енергия.

Затова декарбонизацията на промишлеността остава едно от най-належащите и сложни предизвикателства пред България по пътя към климатична неутралност. За индустриалния сектор обаче няма разработени конкретни и приложими мерки в сегашните енергийни и климатични стратегии на страната, а негови са 20% от общите емисии на парникови газове, отбелязва се в доклада.

Изкуственият интелект и промишлената индустриализация

Той разглежда като потенциално предизвикателство пред електрификацията на промишлеността амбициите на България да привлече големи доставчици на изкуствен интелект и облачни услуги, за да разположат мащабни центрове за данни в страната. Причината е, че центровете за данни и инфраструктурата с изкуствен интелект също са изключително енергоемки и изискват същата изобилна, надеждна и нисковъглеродна енергия, от която зависи индустриалната декарбонизация. Освен ако капацитетът на България за производство на електроенергия, на електропреносна мрежа и на системите за съхранение не се разшири значително преди търсенето от дейта центрове, двете цели рискуват да се конкурират за едни и същи оскъдни електрони, вместо да се подсилват взаимно.

Ако се управлява добре обаче, изграждането на изкуствен интелект и центрове за данни може да се превърне в котва на търсенето, която помага да се оправдае точно укрепването на мрежата, разполагането на системи за съхранение и постепенното премахване на въглищата, необходими за индустриалната електрификация. И същевременно да се създава бързоразвиващ се вътрешен пазар за нисковъглеродно оборудване - трансформатори, разпределителни устройства, силова електроника, промишлени батерии, системи за охлаждане и мониторинг. Българските фирми вече са в състояние да извършват подобни доставки, а партньорства в научноизследователската и развойна дейност и трансфер на технологии в критични суровини могат да надградят тези способности. Нито индустриалната електрификация, нито надеждната амбиция за хъб с изкуствен интелект могат да бъдат постигнати без вътрешна база, способна да произвежда и обслужва хардуера, от който зависят и двете.

Енергийният преход като двигател на растежа

Инвестициите в модернизирането на производствените предприятия за електрическо оборудване и мрежови технологии биха могли да отключат мащабна индустриална модернизация, която да използва енергийния преход като двигател на растежа. Разширяването на мрежата, за да се побере огромното количество слънчеви, вятърни и батерийни проекти, които влизат в експлоатация, както и разработването на хиперскалери и цифрови хъбове за изчисления, изискват трансформатори, разпределителни устройства, защитни системи, кабели, силова електроника, цифров мониторинг и сервизни възможности, припомнят от неправителствената организация.

Над 75% от произведената у нас електроника се продава в чужбина, а кабелите, промишлените батерии и електрическото оборудване вече формират видими части от експортния микс на страната. Ръстът от над 60% в производството на електрическо оборудване се дължи на масивното укрепване на вътрешната електропреносна мрежа и може да се превърне в взискателен референтен пазар за фирми, способни да комбинират производство с тестване и поддръжка, смятат авторите на доклада.

В дъното на това обаче е минното дело - един от най-интензивните енергийно и въглеродно сектори в България, с дълбоко вкоренени процеси, които са изправени пред стръмни технически и икономически бариери пред декарбонизацията при сегашната пазарна и технологична рамка. Например, операциите по топене и рафиниране често разчитат на инфраструктура, зависима от изкопаеми горива. Там преходът към възобновяема енергия или решения за улавяне на въглерод остават непосилно скъпи.

Това напрежение подчертава двойното предизвикателство пред България: използването на ресурсното ѝ богатство за укрепване на устойчивостта на веригата за доставки в ЕС, като същевременно се справя с прекомерния екологичен отпечатък на сектора, отбелязва се в анализа на ЦИД.

Според авторите му има заводи, които дори и след като са повишили ефективността си, електрифицирани са и използват нисковъглеродните горива ще продължат да изхвърлят вредни газове. Улавянето на въглерод в системи вероятно е неизбежно при производството на цимент, вар, калцинирана сода, амоняк и рафинерии, където е невъзможно елиминирането му.

Рециклирането като начин за пестене на енергия

Кръговата икономика може да изиграе важна роля за свиване търсенето на енергия. Рециклирането и повторното използване на суровини намалява количеството първични материали, които трябва да бъдат добивани, внасяни или преработвани. Това влияе пряко върху конкурентоспособността на металургията, цимента, нефтохимическата промишленост, рафинирането и производството, където всеки избегнат тон първичен вложен материал намалява излагането на риск от цените на горивата, емисиите и разходите за отпадъци, отбелязват от Центъра за изследване на демокрацията.

Заместването на суровини чрез рециклирани материали може да помогне на тежката промишленост на България да избегне ненужни разходи за получаване на скъпи изкопаеми горива, минерални и химически суровини, тъй като тяхната цена и въглеродно излагане ще се увеличат със затягането на европейските продуктови стандарти. Рециклираният въглерод, вторичните минерали, регенерираните разтворители, горивата, получени от отпадъци, и суровините на базата на биомаса могат да намалят това излагане само когато отговарят на изискванията за процес, безопасност и устойчивост.

Недооценената отпадна топлина

Докладът отбелязва и необходимостта отпадната топлина да се третира като промишлен ресурс, защото намалява търсенето на гориво. Тежката промишленост генерира топлинни потоци, които могат да обслужват съседни заводи, централно градско отопление и нискотемпературно промишлено търсене, когато температурата, разстоянието и работните графици се съгласуват. Оценката на промишлените зони като отоплителни системи би намалила потреблението на газ, би подобрила местната ефективност и би намалила мащаба на по-късните инвестиции в електрификация и нисковъглеродни горива, смятат анализаторите.