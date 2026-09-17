В събота, 19 септември, в Мюнхен започва поредното издание на "Октобърфест" - най-големият бирен фестивал в света, заради който милиони туристи от различни краища на планетата ще се стекат към баварската столица. А там ги очакват единствено приятни емоции - пивка бира, местни ястия, разговори и смях с приятели - все емоции, които остават за цял живот.

"Октобърфест" се провежда всяка година на поляната Терезиенвизе, а посетителите на фестивала заемат своите места в специалните шатри, където ги очаква автентична баварска бира. Но за да посетиш фестивала е нужен добър план, защото местата се запълват бързо.

Междувременно посещението на "Октобърфест" може да се съчетае и с мач на футболния колос Байерн - спортната гордост на Бавария. Всеки един от мачовете на мюнхенския гранд може да бъде прогнозиран и в сайта на топ букмейкъра на България, известен като генерален спонсор на ЦСКА и регионален партньор на Милан.

А какво е нужно за един бирен ентусиаст, за да посети "Октобърфест" и да му се наслади в пълна степен?

Настаняване и транспорт

Всеки турист следва да бъде наясно, че "Октобърфест" е огромно по мащабите си събитие. Поради това цените на хотелските стаи и Airbnb "скачат" значително, а местата в центъра и по-хубавите райони отдавна са запазени.

Тук умно решение би било резервацията на хотел или стая в близост до спирка на градската железница или метрото, които предлагат бърза и директна връзка с култовата поляна Терезиенвизе.

Същевременно райони като Сендлинг, Лайм, Шванталерхьое или дори близки градчета като Аугсбург и Фрайзинг осигуряват лесен достъп с влак за под 30 минути, запазвайки разумни нива на цените.

Вход, резервации за маси и динамика на шатрите

Входът на територията на фестивала и бирените шатри е безплатен, като не се изисква билет или специална регистрация, а изключение прави единствено историческата зона Ойде Визн, за която се заплаща отделно.

Резервациите за маси също не се продават като входни билети. Самата резервация е безплатна, но обикновено е свързана с предварително закупуване на ваучери за минимална консумация на бира и храна. Резервациите се правят директно чрез съответната шатра, а при повечето шатри за тази година са били активирани през пролетта, най-късно през април или май.

Стандартните резервации са за цяла маса, обикновено за 8-10 души. За индивидуални посетители и малки групи резервация не е задължителна - в шатрите има места, които остават свободни. През 2026 г. официалното правило е 25% от местата да останат без резервация през делничните дни, а през уикенди и празници - 40% до 15:00 ч. и 25% след това.

На практика обаче през натоварените уикенди свободните места могат да се запълнят още сутринта, а при достигане на капацитета входът на популярни шатри може временно да бъде затворен. Затова, ако сте без резервация и искате да посетите популярна шатра като Hofbräu, Schottenhamel или Augustiner ранното пристигане е особено важно.

Цена на бирата и храната

Цената на емблематичната халба от един литър (т.нар. Maß), специално приготвена баварска фестивална бира, традиционно варира според шатрата. Цените за една халба са в диапазона между 14.80 и 15.90 евро, като е прието да се оставя бакшиш за сервитьорите.

За класическите ястия вътре в шатрите - като половин печено пиле, традиционен баварски свински джолан или брецели, цените са съответно около 16-20 евро за пиле, 22-30 евро за джолан и 5-8 евро за гигантски брецел.

В последните години безкешовото плащане навлезе масово на "Октобърфест", но носенето на евро в брой значително ускорява обслужването край масите.

Етикет на "Октобърфест" и "оцеляване" на поляната

Добрият купон в Терезиенвизе зависи от спазването на няколко неписани, но ключови правила за етикет.

Например, качването върху масите в шатрите е разрешено и дори насърчавано по време на кулминацията на песните, но стъпването върху самите скамейки е строго забранено и води до бърза намеса на охраната.

Същевременно консумацията на фестивалната бира, която е със значително по-висок алкохолен процент от стандартната, изисква подходящо темпо и редовно хидратиране с вода.

Забравените или изгубени вещи на територията на фестивала се предават в официалното бюро за изгубени вещи, а носенето на големи раници е ограничено на входовете от съображения за сигурност, затова заложете на минимален багаж.

Спортният календар на Бавария по време на фестивала

Всяко посещение на Мюнхен, независимо дали за "Октобърфест" или не, може да бъде съчетано с великолепната спортна култура на Бавария. Байерн разполага с един от най-модерните стадиони в Европа - "Алианц Арена", а посещението на мач от Бундеслигата или Шампионската лига е истинско удоволствие за сетивата.

За любителите на високите скорости пистата "Нюрбургринг" и близките баварски мотоспорт клубове предлагат есенни тунинг шампионати и ретро ралита.

В същото време баскетболният Байерн и хокейният клуб Ред Бул Мюнхен дават старт на своите национални и европейски сезони в новата супермодерна зала SAP Garden и в добре познатата BMW Park, осигурявайки незабравими вечери за феновете на спорта.

Топ букмейкърът за онлайн залози напомня, че спортните залози са само за пълнолетни лица и към тях трябва да се подхожда максимално отговорно.