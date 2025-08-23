Как европейско финансиране потъна в Симеоновград: Улици без канализация, но с бутафорни шахти

По проект за над 1.2 млн. лв., финансиран с европейски средства, в Симеоновград е трябвало да се рехабилитират улици, които имат изградена канализационна и водопреносна мрежа. Проверка, обаче, показа, че на някои от тях са поставени бутафорни капаци, имитиращи шахти, докато дъждовните води текат свободно, а битовите се събират в дворове и септични ями.

Проектът, озаглавен "Рехабилитация на улици с изградена канализационна и водопреносна мрежа в Симеоновград", обхваща улиците "Панайот Хитов", "Оборище", "Любен Каравелов", "Цар Освободител" (част от нея), "Капитан Петко войвода", "Драва" и "Хаджи Димитър". Прогнозната стойност на обществената поръчка е 1 240 434 лв., като парите са предоставени от Европейския съюз, а разплащането и контролът се изпълняват от Държавен фонд "Земеделие".

След ремонта, който е завършен преди близо 10 години, състоянието на тези улици е далеч от целите на проекта, по който са били рехабилитирани.

Тротоарите са разбити и обрасли с растителност, а липсата на канализация води до постоянен проблем с отводняването.

Ситуацията е особено смущаваща, предвид факта, че на една от улиците – "Оборище", се намира домът на кмета на града – Милена Рангелова.

Загадка, която прокуратурата трябва да разплете

Възниква въпросът дали е била извършена проверка, която да удостовери, че ключовото условие за финансиране – наличието на изградена канализационна мрежа – е било изпълнено. Към момента няма ясен отговор на този въпрос, както и на това дали подобно разминаване между проектната документация и реалността не противоречи на законодателството.

Още преди години случаят е бил повдигнат пред прокуратурата. След като Бойко Рашков напуска поста си в Министерството на вътрешните работи, темата изглежда е забравена и публичното говорене за нея спира.

През 2015 година, по време на предизборната кампания, Милена Рангелова обеща на жителите на тези улици, предимно от ромски произход, че ще асфалтира пътищата им. Тя изпълни обещанието си, но за да получи финансиране, в комплект документи, включват и Декларация по член 313 от Наказателния кодекс. След подписването ѝ се носи наказателна отговорност за подаване на неверни данни.

В случая има сериозно разминаване между това, което е декларирано – че улиците имат изградена канализация, и реалната ситуация на терен.

Този тип случаи, свързани със злоупотреби с европейски средства, попадат в обхвата на Европейската прокуратура, ръководена от Лаура Кьовеши, особено когато националните институции не проявяват интерес.

*Текстът е препубликуван от сайта "За истината".