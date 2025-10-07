Как клиенти на Темида "законно" застроиха реката в "Елените"

Вилното селище "Елените" се превърна в пореден синоним на трагедия, след като четирима души загубиха живота си там вследствие на наводнения. Така "Елените" заеха своето място в черната статистика на погубени от пороите хора. Това е поредно наводнение с жертви - след село Бисер (2012 г.), варненския квартал "Аспарухово" и град Мизия (2014 г.), Царево (2023 г.), което се оказа катастрофално не само заради природната стихия, но най-вече поради действия на хора, които е трябвало да предвидят риска и да направят всичко възможно да го предотвратят. Става дума за инвеститори, за местна власт, строителен контрол, еконспекции, главни архитекти, строеителен надзор.

След всяка подобна трагедия властите обявават шумни проверки и се заканват за най-строги последствия и наказания на виновните. Прокуратурата се самосезира, точат се дела, но осъдени няма. "Виновна" винаги е природата, докато властите – централни и местни - законно са разрешавали изсичането на гори, не са ремонтирали инфраструктура и са разрешавали презастрояване.

След потопа в "Елените" прокуратата дори не си направи труда да съобщи официално дали е започнала разследване, очевидно ангажирана с интригата около главния прокурор Борислав Сарафов - законен ли е или не.

Добре познати на Темида са и две от главните действащи лица свързани със застрояването на реката в черноморския комплекс "Елените" - кметът на община Несебър Николай Димитров, без чиято санкция нищо не може да се случи вече години наред, и инвеститорът Ветко Арабаджиев, който е неформалният собственик на голяма част от хотелите, а офшорка, свързвана с него, е препродавала къщите накацали върху коритото на реката.

Застрояването на "Елените"

Строителството на "Елените" започва през 1985 г., когато са изградени двуетажни и триетажни къщи и вили, оградени от зеленина.

През 2002 г. работническо-мениджърското дружество (РМД) "Елените Инвест", в което Ветко Арабаджиев е мажоритарен собственик, печели конкурса при приватизацията на комплекса.

Строителството се разгръща в периода 2007 - 2019 г., обхващащ управлението на Тройната коалиция (БСП, НСДВ и ДПС) и последвалите правителства на ГЕРБ с премиер Бойко Борисов.

През цялото това време кмет на Несебър е Николай Димитров, който в момента кара 5-ти мандат, а главен архитект е Валентин Димов. Всяко строителство в община Несебър минава през тях, дори ограда да вдигнеш, казват местните. Именно това е една от причините Обзор да иска преди години да се отдели в отделна община.

В този период Общинският съвет на Несебър одобрява Подробен устройствен план за регулация и застрояване на "Елените". По него са работили няколко архитекти и проектански организации, но едно име се откроява - това на проф. арх. Калин Тихолов. Той трябваше да стане министър на инвестицонното проиктиране в правителството на Пламен Орешарски (БСП, ДПС) през 2014 г., но беше оттеглен, за да не се нагнетява общественото напрежение. Тихолов е известен като архитекта, проектирал летния сарай на доскорошния почетен лидер на ДПС Ахмед Доган в Росенец, откъдето Делян Пеевски го прогони преди година.

Към тези герои трябва да се добавят тогавашните шефове на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Бургас, които трябва да кажат дали е била необходима екологична оценка, както и началниците на Басейновите дирекции, които уведомяват органите, издаващи разрешение за строеж, за местоположението и обхвата на крайбрежните заливни ивици на реките.

Отговорност на областните управители на Бургас е да опазят държавната собственост, каквато са безспорно реките, макар и пресъхнали.

Изчезването на реката

Пълна мистерия е как пресъхналата река е била продадена на инвеститори, които впоследствие я застрояват, а след това продават къщите.

В Закона за водите изрично пише, че водите на реките и принадлежащите им земи са публична държавна собственост и не могат да бъдат продавани или възстановявани на частни лица. Забранено е дори строителство в заливните тераси на реките.

Вместо да даде отговор, екоминистърът Манол Генов (БСП) нажежи още повече страстите, след като веднага след потопа изнесе грешното твърдение, че там няма река, а пресъхнало дере.

"От петък насам има фокусиране върху моите думи, че съм казал, че това е дере или било река. Не това е най-важното. Важното е как се е стигнало до това строителство", оправда се Манол Генов в понеделник пред БНТ. Той твърди, че е допустимо "по закон да покриеш воден обект, но не е допустимо да строиш върху това покриване".

През 2015 г. е имало сигнал, че незаконно се покрива реката и се строи върху нея. Направената проверка е констатирала, "че голяма част от водния обект е покрит - върху него има построени атракциони, хотел, и нищо" не е последвало, каза Манол Генов. Според него институциите още тогава не са си свършили работата.

Мълчанието на институциите

"Ако има виновни за наводненията, се надявам те да получат наказания с цялата строгост на закона и аз ще положа лични усилия това да се случи", заяви вицепремиерът Атанас Зафиров (БСП) в неделя при откриването на 10-километров участък от магистрала "Хемус".

Екоминистърът Манол Генов беше по-предпазлив. "Не мога да прогнозирам дали някой ще излезе виновен", каза той. Според него "широко затворените очи (очевидно визирайки институциите - бел. ред.) и алчността на инвеститорите доведоха до тези човешки жертви". Той се закани да иска оставки, ако някои от шефовете на институциите, които са на негово подчинение са си "затваряли очите" за тези безобразия.

Кметът на община Несебър, в която попадат "Елените", Николай Димитров и главният архитект на общината Валентин Димов засега запазват мълчание. В събота Димитров отклони въпрос дали строителството върху речното корито е законно с думите: "Събрали сме се да помогнем на хората и да работим".

Колкото и странно да звучи, министърът на регионалното развитие Иван Иванов избра хотел "Маринела", зад който стои Ветко Арабаджиев, като подходящо място, на което да представи пред медиите данните от проверката в наводнените райони. Това ще стане във вторник на обяд преди церемонията на конкурса "Кмет на годината". Защо пък да не го спечели кметът на община Несебър Николай Димитров!?