Кирил Дмитриев, ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ), който спешно долетя във Вашингтон, за да спасява отношенията с администрацията на Доналд Тръмп, изглежда се е върнал в Москва с празни ръце.

Нито руската, нито американската страна съобщиха за някакъв значителен напредък след посещението на Дмитриев, което се проведе няколко дни след като Тръмп отмени срещата на върха с Владимир Путин в Будапеща и наложи санкции срещу Роснефт и Лукойл.

"Няма да си губя времето", каза Тръмп за перспективата за среща с Путин, когато Дмитриев завърши посещението си във Вашингтон. Той също така нарече изявленията на Кремъл за изстрелването на новата ракета "Буревестник" "неподходящи" и припомни за американската ядрена подводница, изпратена към руските брегове.

Кирил Дмитриев

Британският "Телеграф" отбелязва, че никой от вземащите решения не е бил във Вашингтон по време на посещението на Дмитриев: самият Тръмп, държавният секретар Марко Рубио и министърът на финансите Скот Бесънт бяха на обиколка в Азия.

Единственият човек, който се съгласи да се срещне публично с Дмитриев, беше проруската конгресменка Анна Паулина Луна. Дмитриев ѝ подари шоколад с цитати от Путин. Той планираше да се срещне и със Стивън Уиткоф, но не е ясно дали разговорът им се е състоял.

Дмитриев даде интервюта за CNN и Fox News, в които увери, че руската икономика расте въпреки санкциите и че руските военни никога не атакуват цивилни цели. Той също така каза, че е предал информация за ракетата "Буревестник" на американски служители. "Много е важно, че тази информация директно стига до ръководството и ключовите хора в президентската администрация на САЩ", каза Дмитриев.

"Дмитриев отиде в САЩ на спешна мисия, за да спасява ситуацията и да разреши внезапно ескалиращото напрежение с американците, но им донесе шоколадчета с очевидно неприятелски цитати от Путин като подарък. Сякаш руският пратеник сам се молеше за още един кръг санкции", иронизира политологът Абас Галямов.

Преди това Дмитриев предложи на Тръмп големи икономически проекти - от съвместно разработване на Арктика до добив на редкоземни метали. Преди последното си посещение той предложи ексцентричната идея за изграждане на тунел по дъното на Беринговия проток, който да свърже Аляска и Чукотка.

"Русия няма реални икономически козове. Остава само старият, изтъркан аргумент – заплахата с ядрени оръжия", отбелязва Борис Бондарев, бивш служител на руската мисия към ООН в Женева, който подаде оставка от Министерството на външните работи малко след нахлуването в Украйна.

"Бруталният имиджмейкинг" на Дмитриев - "приятно шоу“" за Путин; задоволяването на капризите му - е ключът към оцеляването в кремълската система на властта, смята Галямов: "Дмитриев смята за по-важно да угоди на Путин, да му даде възможност отново да се почувства като корав мачо – както в добрите стари времена, от решаването на проблема, който всъщност го доведе в Америка."