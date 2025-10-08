Как Пловдив доказа, че социална кауза може да е печеливша

Какво се случва, когато социалната отговорност престане да бъде благотворителен жест и се превърне в работещ модел? В Пловдив едно общинско предприятие показва, че това е възможно – когато каузата има ясна организация и пазарен фокус. Тук хора с увреждания изработват сувенири, текстил и коледни играчки от стъкло, които се продават успешно у нас и в чужбина – доказателство, че социалната мисия може да бъде и икономически устойчива.

"Социално предприятие за хора с увреждания – Пловдив" е създадено през 2018 г. по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014–2020 г. Целта е ясна – да интегрира хората с увреждания и да повиши качеството на живота им чрез възможност за реална трудова заетост. В рамките на предприятието се обособяват три ателиета – шивашко, керамично и стъклодувно.

Още от самото начало ръчното производство става неговата запазена марка. В тези работилници се създават стъклени коледни украшения, бижута, магнити, ключодържатели, сувенири, дрехи, чанти, покривки и знамена – над сто различни артикула, всеки изработен на ръка. Днес в предприятието работят около 50 души, 80% от които са с различна степен на увреждания (ТЕЛК). Това е изключително висок процент в сравнение с този, който се изисква от закона за социалните предприятия - 30% лица с ТЕЛК.

"Мнозина у нас не разбират какво е социално предприятие и смятат, че правим нещо евтино или безплатно. Но идеята е съвсем различна – да покажем, че хората с ТЕЛК могат и искат да работят, стига да им се даде шанс", обяснява директорката Ванина Костадинова.

Работата върви по-бавно, но качествено

Тя добавя, че цените на продукцията често са по-високи, защото всяко изделие изисква повече време и внимание. "Петдесет процента ТЕЛК означава петдесет процента по-ниска производителност – но не и по-ниско качество", подчертава тя.

Когато предприятието е създадено, му е даден срок от две години – първата, финансирана с европейски средства, и втората – с подкрепата на община Пловдив. Постепенно обаче проектът надраства първоначалната си рамка.

През 2019 г. екипът получава първата голяма задача – изработването на сувенири за инициативата "Пловдив – Европейска столица на културата". Тогава социални работници и психолози провеждат интервюта за наемане на персонал. Интересът надхвърля очакванията – кандидатите с ТЕЛК са много, а новите служители бързо доказват, че могат да се справят отлично. Така, освен възможност за работа, хората получават и шанс за по-независим живот.

"Самото предприятие стартира трудно и бавно. Първоначално идеята беше малко по-различна и се свеждаше само до това да изградим основни трудови умения, да обучим хората на занаят, за да могат след това да се реализират на пазара на труда. Нещата обаче започнаха да се получават и за две години доказахме на община Пловдив, че в нашата дейност има смисъл и тя застана твърдо зад нас", обясни Костадинова. През 2020 г., след изтичане на проекта, предприятието става общинско с делегиран бюджет и остава такова до днес.

Стъклените играчки – ръчна изработка с подпис

Стъклодувното ателие превръща пловдивското предприятие в разпознаваемо име. Решението да бъде създадено идва, след като екипът открива, че сред служителите работи единственият останал майстор по стъклодухане в България – Иван Станев. Той започва да обучава нови колеги и предава тънкостите на изчезващ занаят, изискващ години практика.

Всяка изработена тук играчка е уникална

"При нас всичко се създава на ръка. Не използваме калъпи, а всяка играчка е оформена и изрисувана индивидуално от нашите художници и декоратори", разказва директорката Ванина Костадинова.

В Европа, където големите производители в Германия, Чехия и Полша разчитат на калъпи, подобен ръчен труд вече е рядкост. В Пловдив обаче всяка топка, снежинка или фигурка минава през ръцете на човек, който познава материала не по учебник, а по усещане. Резултатът е годишно производство между 25 и 30 хиляди стъклени играчки, всяка от които носи белега на човешка ръка и внимание.

Играчките се продават в електронен магазин, който има и английска версия, и в малък физически обект в квартал "Капана". Най-голям интерес от чужбина има към стъклените играчки, защото са по-различни от предлаганите на пазара. Много големи чужди корпоративни фирми, които оперират у нас, също поръчват подаръци за различни поводи.

Колекцията се разпростира от класическите гъбки, снежинки и Снежанки, които връщат към детството на по-зрелите клиенти, до модерни герои от детски филми като Елза, Маша и Мечока или Пес Патрул. Всеки детайл се оформя на ръка, а след това се декорира и опакова внимателно – бавно, но сигурно, със същото търпение, което поддържа този изчезващ занаят жив.

Майсторите сследват както традициите, така и модните тенденции в героите, които украсяват коледното дърво

Шивашкото ателие е другият основен стълб в дейността на предприятието. То работипредимно с община Пловдив, като произвежда знамената, които се веят по булеварди, административни сгради и при официални събития. Там се шият и покривки, пердета и спално бельо за детски градини, ясли и социални институции, както и специални поръчки за местни болници.

Първоначално е било предвидено да има и ателие за щамповане, но идеята е заменена с бродерия – по-безопасен и художествен процес, който позволява на екипа да работи спокойно и да развива нови умения.

Керамичното ателие е третата част от предприятието. Там се изработват сувенири и чаши с емблематични пловдивски мотиви, релефни плочки, магнити и чинии – често по поръчка на общината или на организации, които провеждат конференции и събития в града. Макар Пловдив да няма дълбоки традиции в това изкуство, колективът привлича опитен специалист, който обучава новите работници.

Може ли социалното предприятие да бъде печелившо?

Въпросът за печалбата остава най-честото изпитание за социалните предприятия. „От тях не се очаква да бъдат печеливши, защото целта им е друга. Но това би могло да се случи при определени обстоятелства“, обяснява Костадинова.

По думите ѝ трудността идва от необходимостта да се намери баланс между социалната мисия и реалните икономически параметри. В подобни предприятия работят хора с намалена производителност и това неминуемо се отразява на цената на продукцията. "Петдесет процента ТЕЛК означава петдесет процента по-ниска трудоспособност“, казва Костадинова. "Ако искаме да бъдем печеливши, стоките трябва да са с по-ниска цена, за да компенсират производителността – но така не можем да покриваме разходите."

Част от хората не разбират, че купувайки от социално предприятие, те помагат, а очакват по-ниски "социални" цени

Тя допълва, че в други страни моделът работи по различен начин – потребителите там са склонни да плащат по-висока цена, защото разбират, че така подкрепят хора в неравностойно положение. У нас това разбиране все още липсва. "Мнозина не знаят какво е социално предприятие и смятат, че щом сме социални, услугата трябва да е безплатна", казва тя.

Костадинова разказва случай от един от базарите, в които предприятието участва: "Дойде група хора, които чули, че раздаваме знаменца безплатно. Те си мислеха, че щом сме "социални", услугата трябва да е от нас към тях, а не обратното."

Тя подчертава, че мисията на социалните предприятия не е благотворителност, а създаване на реална заетост за хора, които трудно намират работа, въпреки законовите квоти. Според нея системата трябва да се промени така, че ако големите компании не наемат хора с увреждания, да могат поне да купуват продукция от социални предприятия.

"Ние се подчиняваме на няколко закона – за социалните предприятия, за хората с увреждания и за всички останали работодатели. Ако се направят корекции и ни се даде шанс да бъдем конкурентоспособни, можем да се самоиздържаме", казва Костадинова.

Тя предлага и конкретни решения – освобождаване от ДДС и данъчни облекчения за фирмите и гражданите, които купуват от социални предприятия. Така моделът би станал по-жизнеспособен. "В момента се борим с онези, които нямат намалена трудоспособност и са на равна нога с нас – с еднакви осигуровки и данъци", обяснява тя.

"Надявам се в следващите години да бъдем чути, за да осигурим заетост на хора, които в момента стоят по домовете си и не работят. Повечето от тях могат и искат да работят, просто не им се дава шанс", завършва Костадинова.