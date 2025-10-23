Как се разследва главен прокурор? Първо се пита заместника му за разрешение

Не би било изненадващо, ако сте забравили/пропуснали, че България има специален прокурор. От около две години тази фигура съществува в родния правен мир и дори има назначен на тази длъжност – Даниела Талева, бивш съдия. Но обществото няма много поводи да се сеща за специалния прокурор по една проста причина – Талева не дава изявления, не говори за работата си, всичко около нея е тайна и обвито в мистерия.

Защо това е така, няма адекватен отговор.

Специалният прокурор съществува в сенките, но пък има огромни правомощия. Например - може да образува дело срещу главния прокурор или негов заместник. "Може" не означава, че се е случвало. И, да, естествено, че не се е случвало.

Отказите да се започне разследване също не са публични, т.е. няма как един човек да си изгради представа какво точно (не)работи Талева.

Наскоро върху дейността ѝ бе хвърлена светлина благодарение на гражданското движение БОЕЦ. Те публикуваха определение на съдия Мирослава Тодорова, с което се отменя отказът на Талева да образува дело срещу и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов. Сигналът е на БОЕЦ отпреди няколко месеца и е свързан с документи от архива на някогашния следовател Петьо Петров-Еврото.

Че Талева е отказала да започне разследване не е никаква изненада. Интересното е, че от определението на съдия Тодорова може да се разбере как точно се извършва проверка на главния прокурор. И могат да се прочетат скандални подробности.

Предисторията

Сигналът на БОЕЦ бе подаден след като от движението обявиха, че разполагат с документи от архива на Еврото. Понастоящем той е подсъдим по дело за измама и се води в неизвестност. Доколко изобщо се издирва е друга тема.

В началото на годината от организацията дадоха пресконференция, на която обявиха, че са получили документите от свой източник. Те предоставиха достъп на всички медии, които проявиха интерес, а след това бе подаден и сигнал до Талева.

В него се твърди, че Сарафов е разпъвал чадър над разследвания на престъпления в НКЖИ, извършени от Делян Пеевски или негови приближени. Става дума за търгове за милиони, които са похарчени за спешни ремонти. Че има проблем с въпросните поръчки не са празни приказки.

Заради съмнения за източване подсъдими бяха бивш зам.-министър на транспорта, бивш депутат от ДПС и някогашен директор в държавната компания.

Освен това в сигнала се говори за отношенията на близки на Сарафов (бившата му съпруга и синът му) с транспортната фирма "Юнион Ивкони", от която и двамата са получавали заплати. По този въпрос Талева вече се е произнасяла, разбира се, с отказ. Аргументът ѝ – щом парите идват от заплати, няма как да са незконни.

Тя отказва да образува дело и по сигнала, свързан с архива на Петьо Еврото. БОЕЦ обаче обжалват и делото се озовава при неподходящ съдия. Неподходящ според самия главен прокурор, защото Сарафов поиска отвода на Тодорова от това производство, обяснявайки, че е пристрастна. Тя не се отказа от делото и се произнесе, отменяйки отказа на Талева да разследва. Но по-големият въпрос е какво е разследвано до момента.

Разпечатайте на хартия

От определението на съдия Тодорова става ясно какви точно следствени действия са извършени по сигнала на БОЕЦ. На пръв поглед това са стандартни процесуално-следствени действия, но при по-внимателно вглеждане се разбира, че е направено едно голямо нищо.

На първо място в сигнала на БОЕЦ се съдържа компакт диск с над 400 файла. Това са документите от т.нар. архив на Еврото. Талева възлага на полицаи от ГДБОП да разпечатат на хартия всички файлове. След това да ги прегледат и да отбележат всички документи, в които се съдържа името на Сарафов и освен това да търсят негови резолюции или актове, които е постановил. Възлага им се още да снемат сведения от подателя на сигнала, т.е. от Георги Георгиев, председател на БОЕЦ. И чак след това на разследващите е "дадена възможност да бъдат извършени и други действия, които да доведат до събиране на данни, относими към проверката".

И така, започва разпечатването на хартия. Георгиев е извикан, само за да потвърди това, което вече е казал публично на пресконференцията. Разбира се, не се установяват данни за извършено престъпление, а само "оценъчни твърдения" на подателя на сигнала и се постановява отказ от разследване.

Искай разрешение

Цялата тази т.нар. проверка се проточва и в един момент се оказва, че ще надхвърли указания в закона двумесечен срок. Тогава Талева иска разрешение за удължаване от... заместника на Сарафов. Само по себе си това е абсурдно, но е съвсем реално.

Абсурдно е, защото по закон Талева има правомощия да разследва както главния, така и неговия заместник. Т.е. не би следвало да иска разрешение да работи от онзи, срещу когото може да работи.

Но това е следствие от нейно тълкуване на Закона за съдебната власт (ЗСВ), в който се казва, че разрешение за удължаване на срока прокурорът иска от административния ръководител. Талева няма такъв, но прилага закона по аналогия, понеже няма изрично разписана норма точно по този въпрос.

"В случая прокурорът е приложил несвъместима аналогия като е прието, че споменатият ред (по ЗСВ б.р.) е приложим и за него и съответно, фактически, с обосноваване на искането за удължаване на срока, е предоставил на заместника на и.ф. главен прокурор достъп до материалите по преписката", пише в определението на съдия Тодорова.

Най-просто ситуацията може да бъде обобщена така – проверяващият пита проверявания дали може да продължи да го проверява.

Отмяна

В крайна сметка Тодорова отменя отказа на Талева да образува разследване като заявява, че при проверката не е извършен пълен анализ на доказателствата. Тя дори заявява, че специалният прокурор може би трябва да преосмисли изводите си по предишна проверка – тази по историята с "Юнион Ивкони". След това материалите се връщат на Талева за ново произнасяне.

Всичко това обаче не означава, че тя ще образува разследване. Практиката е показала, че прокуратурата винаги може да си намери извинение, за да не работи. А в случая нежеланието да се проверява е повече от очевидно.