Как се създават лидери от следващото поколение

Милена Христова се присъединява към екипа на "Елаците-Мед" през 2018 г., на позицията зам.-директор "Човешки ресурси", преди това кариерното ѝ развитие е свързано с "Център за управление и професионално обучение", фирма от Група ГЕОТЕХМИН. От 2019 г. до момента заема позицията директор "Човешки ресурси", като отговаря за всички политики и процеси, свързани с подбора и назначаването на персонал, обучението, мотивацията и кариерното развитието в компанията.
В наши дни е модерно една компания да декларира, че човешкият капитал е най-важната част от нейния успех. Почти всички го казват, но ще познаете тези, при които това действително е вплетено във фирмената ДНК по инвестициите в хората. Мнозина знаят, че в България медните руди са с едно от най-ниските съдържания на метал. Това ни кара, от една страна, да влагаме непрестанно в иновационни технологии, но от друга, в хората, за да можем да направим процеса максимално ефективен. Може да сме с бедни руди, но сме богати на таланти. За да го постигнем, полагаме грижа за тях на всяко ниво – от училището, през университета и непрестанно в рамките на работния процес. До степен, в която за нас в "Елаците-Мед" АД това е стратегически приоритет
В този смисъл интеграцията на HR стратегията с общата бизнес стратегия е ключов фактор. HR звеното е стратегически партньор, а решенията се основават на данни и анализи. Използват се аналитични инструменти за подбор, развитие и задържане на персонала чрез управлението на таланти, изграждане на силен работодателски имидж и развитие на корпоративна култура.
В "Елаците-Мед" АД насърчаваме непрекъснатото учене, като използваме различни прийоми – онлайн платформи, уебинари и вътрешни академии. Прилагаме индивидуални планове за развитие и менторски програми. Тенденцията позволява служителите да учат в процеса на работа. Използваме дигитални платформи, изкуствен интелект и автоматизация при подбора на кандидати и управлението на процесите. Политиките на дружеството са за равни възможности, приобщаващо лидерство и подкрепа на жените в технологични и управленски роли.
Изграждането на отворена и прозрачна комуникация е ключово. В нашата практика приветстваме обратната връзка, което подобрява ефективността на обучителния процес и ни позволява да усъвършенстваме съдържанието и организацията на своите програми.
Развитието на персонала обхваща дейности, насочени към усъвършенстване на знанията, уменията и компетенциите на служителите. Основни цели са подобряване на професионалните компетенции, подготовка на бъдещи лидери, задържане на таланти и подкрепа за иновации. Практиката ни включва стратегическо планиране, индивидуални планове за развитие и непрекъснато обучение.
Стажантски, стипендиантски и практикантски програми
За постигане на целите, които си поставяме за откриване, обучение и задържане на млади таланти и осигуряването на устойчиво развитие на човешкия капитал, използваме различни програми – стажантски, стипендиантски, практикантски и не на последно място, дуалната форма на обучение. Те подпомагат интеграцията на младите хора на пазара на труда и осигуряват устойчив приток на квалифицирани кадри за бизнеса.
Целта на стажантските програми е привличане и развитие на млади таланти. Нашият опит показва, че добре структурирани програми с ясни цели, менторство, реални работни задачи, обратна връзка и възможност за наемане след стажа имат огромно значение.
Стажантските програми имат важна социална и икономическа функция. Възможностите, които предлагаме, насърчават активното участие на младежите в процесите на учене и трудова реализация, подпомагат изграждането на умения, нужни за конкурентоспособност, укрепват връзката между образование и бизнес. В по- широк смисъл тези програми представляват инвестиция в човешкия капитал.
За целия период, в който са провеждани стажантски програми, в "Елаците-Мед" АД са преминали над 500 студенти, като реализация в компанията са намерили над 75 от тях.
Освен стажантски провеждаме и стипендиантски и практикантски програми. Целта на стипендиантската програма е подкрепа на талантливи студенти и насърчаване на тяхното развитие. Това включва финансова подкрепа, партньорства с университети, прозрачен подбор, менторство и възможност за реализация в компанията. В последните няколко години сме оказали подкрепа чрез тази програма на 22 студенти, като 5 от тях са вече наши колеги. Активно работим с Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, Техническия университет – София, и Университета по архитектура, строителство и геодезия.
Практикантските програми пък осигуряват възможност за прилагане на знания в реална работна среда. Много добра практика е сътрудничество с университети, ясни цели на практиката, договореност между страните и обратна връзка.
Дуалното обучение свързва образованието с практиката
В основата на дуалната форма стоят партньорствата между гимназии и предприятия, комбинирано обучение, наставници, възнаграждение и възможност за работа след дипломиране.
В "Елаците-Мед" АД вярваме, че за да се преодолее недостигът на подготвени специалисти, което затруднява устойчивото развитие на пазара на труда в минния сектор, е разработване на съвместни програми за подкрепа на дуалната система на обучение. Работата по проекта до момента дава много добри резултати. Синхронът между всички ангажирани в процеса на обучение и реализиране на практическото обучение дава възможност да постигнем заложените цели. Резултатът е добре обучени и ангажирани в производствените процеси млади хора, част от които продължават своето образование във висше учебно заведение. Личностното развитие в технически аспект, което постигат учениците, през годините от практическото си обучение са високи. Те са мотивирани, ангажирани и старателни в резултат на усилията от страна на техните наставници.
В рамките на нашето партньорството с ПГ "Златица" петнадесет ученици от три випуска, обучавали се на практика в Обогатителен комплекс, с. Мирково, завършиха успешно програмата. През учебната 2025/2026 на територията на комплекса ще се обучават дванадесет ученици в специалности "Металообработващи машини", "Автотранспортна техника", "Машини и съоръжения за заваряване" и "Електрообзавеждане на производството".
Учениците, завършили обучението си в ПГ "Тодор Пеев", гр. Етрополе, и провели практика в Рудодобивен комплекс, гр. Етрополе, са осем. През учебната 2025/2026 г. на територията на комплекса ще се обучават двадесет и седем ученици. Единадесет в XII клас и шестнадесет в XI клас.
Специалностите, които подкрепяме в ПГ "Тодор Пеев", гр. Етрополе, са "Електрически инсталации" и "Пътно-строителна техника".
Развитието на персонала чрез стажантски, стипендиантски, практикантски и дуални програми създава устойчиви връзки между образованието и бизнеса, стимулира професионалното израстване и повишава икономическата конкурентоспособност. Смятаме, че инвестицията в такива програми изгражда силен работодателски имидж и култура на учене.
* "Образование +" e съвместен проект на информационно-аналитичния сайт mediapool.bg и бизнес списанието BGlobal. Неговата цел е да популяризира успешни модели на партньорство между бизнеса и професионалните гимназии чрез паралелни публикации в двете медии. Чрез тях представяме:
* възможностите, които компаниите предоставят за кариерно развитие на младите хора чрез професионалната/дуалната форма на средно образование
* добрите модели на приложение на дуалното обучение
* открояваме "тесни" места в системата
* систематизираме възможности за решаването им.
Качественото професионално образование и дуално обучение е възможност за летящ старт на младите в кариерния им път, шанс за регионите да задържат новите поколения, банка кадри за компаниите. Платформата "Образование+" е възможност за популяризация и умножаване на успешните примери.
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
2 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Говориш за себе си, нали :) На някои просто не може да им бъде помогнато ;)
какви лидери в кенефа БГ дом на малоумна измет гнила 700 години по робство с лош ген!