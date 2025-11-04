Как се създават лидери от следващото поколение

Милена Христова се присъединява към екипа на "Елаците-Мед" през 2018 г., на позицията зам.-директор "Човешки ресурси", преди това кариерното ѝ развитие е свързано с "Център за управление и професионално обучение", фирма от Група ГЕОТЕХМИН. От 2019 г. до момента заема позицията директор "Човешки ресурси", като отговаря за всички политики и процеси, свързани с подбора и назначаването на персонал, обучението, мотивацията и кариерното развитието в компанията.

В наши дни е модерно една компания да декларира, че човешкият капитал е най-важната част от нейния успех. Почти всички го казват, но ще познаете тези, при които това действително е вплетено във фирмената ДНК по инвестициите в хората. Мнозина знаят, че в България медните руди са с едно от най-ниските съдържания на метал. Това ни кара, от една страна, да влагаме непрестанно в иновационни технологии, но от друга, в хората, за да можем да направим процеса максимално ефективен. Може да сме с бедни руди, но сме богати на таланти. За да го постигнем, полагаме грижа за тях на всяко ниво – от училището, през университета и непрестанно в рамките на работния процес. До степен, в която за нас в "Елаците-Мед" АД това е стратегически приоритет

В този смисъл интеграцията на HR стратегията с общата бизнес стратегия е ключов фактор. HR звеното е стратегически партньор, а решенията се основават на данни и анализи. Използват се аналитични инструменти за подбор, развитие и задържане на персонала чрез управлението на таланти, изграждане на силен работодателски имидж и развитие на корпоративна култура.

В "Елаците-Мед" АД насърчаваме непрекъснатото учене, като използваме различни прийоми – онлайн платформи, уебинари и вътрешни академии. Прилагаме индивидуални планове за развитие и менторски програми. Тенденцията позволява служителите да учат в процеса на работа. Използваме дигитални платформи, изкуствен интелект и автоматизация при подбора на кандидати и управлението на процесите. Политиките на дружеството са за равни възможности, приобщаващо лидерство и подкрепа на жените в технологични и управленски роли.

Изграждането на отворена и прозрачна комуникация е ключово. В нашата практика приветстваме обратната връзка, което подобрява ефективността на обучителния процес и ни позволява да усъвършенстваме съдържанието и организацията на своите програми.

Развитието на персонала обхваща дейности, насочени към усъвършенстване на знанията, уменията и компетенциите на служителите. Основни цели са подобряване на професионалните компетенции, подготовка на бъдещи лидери, задържане на таланти и подкрепа за иновации. Практиката ни включва стратегическо планиране, индивидуални планове за развитие и непрекъснато обучение.

Стажантски, стипендиантски и практикантски програми

За постигане на целите, които си поставяме за откриване, обучение и задържане на млади таланти и осигуряването на устойчиво развитие на човешкия капитал, използваме различни програми – стажантски, стипендиантски, практикантски и не на последно място, дуалната форма на обучение. Те подпомагат интеграцията на младите хора на пазара на труда и осигуряват устойчив приток на квалифицирани кадри за бизнеса.

Целта на стажантските програми е привличане и развитие на млади таланти. Нашият опит показва, че добре структурирани програми с ясни цели, менторство, реални работни задачи, обратна връзка и възможност за наемане след стажа имат огромно значение.

Стажантските програми имат важна социална и икономическа функция. Възможностите, които предлагаме, насърчават активното участие на младежите в процесите на учене и трудова реализация, подпомагат изграждането на умения, нужни за конкурентоспособност, укрепват връзката между образование и бизнес. В по- широк смисъл тези програми представляват инвестиция в човешкия капитал.

За целия период, в който са провеждани стажантски програми, в "Елаците-Мед" АД са преминали над 500 студенти, като реализация в компанията са намерили над 75 от тях.

Освен стажантски провеждаме и стипендиантски и практикантски програми. Целта на стипендиантската програма е подкрепа на талантливи студенти и насърчаване на тяхното развитие. Това включва финансова подкрепа, партньорства с университети, прозрачен подбор, менторство и възможност за реализация в компанията. В последните няколко години сме оказали подкрепа чрез тази програма на 22 студенти, като 5 от тях са вече наши колеги. Активно работим с Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, Техническия университет – София, и Университета по архитектура, строителство и геодезия.

Практикантските програми пък осигуряват възможност за прилагане на знания в реална работна среда. Много добра практика е сътрудничество с университети, ясни цели на практиката, договореност между страните и обратна връзка.

Дуалното обучение свързва образованието с практиката

В основата на дуалната форма стоят партньорствата между гимназии и предприятия, комбинирано обучение, наставници, възнаграждение и възможност за работа след дипломиране.

В "Елаците-Мед" АД вярваме, че за да се преодолее недостигът на подготвени специалисти, което затруднява устойчивото развитие на пазара на труда в минния сектор, е разработване на съвместни програми за подкрепа на дуалната система на обучение. Работата по проекта до момента дава много добри резултати. Синхронът между всички ангажирани в процеса на обучение и реализиране на практическото обучение дава възможност да постигнем заложените цели. Резултатът е добре обучени и ангажирани в производствените процеси млади хора, част от които продължават своето образование във висше учебно заведение. Личностното развитие в технически аспект, което постигат учениците, през годините от практическото си обучение са високи. Те са мотивирани, ангажирани и старателни в резултат на усилията от страна на техните наставници.

В рамките на нашето партньорството с ПГ "Златица" петнадесет ученици от три випуска, обучавали се на практика в Обогатителен комплекс, с. Мирково, завършиха успешно програмата. През учебната 2025/2026 на територията на комплекса ще се обучават дванадесет ученици в специалности "Металообработващи машини", "Автотранспортна техника", "Машини и съоръжения за заваряване" и "Електрообзавеждане на производството".

Учениците, завършили обучението си в ПГ "Тодор Пеев", гр. Етрополе, и провели практика в Рудодобивен комплекс, гр. Етрополе, са осем. През учебната 2025/2026 г. на територията на комплекса ще се обучават двадесет и седем ученици. Единадесет в XII клас и шестнадесет в XI клас.

Специалностите, които подкрепяме в ПГ "Тодор Пеев", гр. Етрополе, са "Електрически инсталации" и "Пътно-строителна техника".

Развитието на персонала чрез стажантски, стипендиантски, практикантски и дуални програми създава устойчиви връзки между образованието и бизнеса, стимулира професионалното израстване и повишава икономическата конкурентоспособност. Смятаме, че инвестицията в такива програми изгражда силен работодателски имидж и култура на учене.