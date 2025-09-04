Как Северна Корея заличи всички следи от Ким Чен-ун в Пекин след срещата му с Путин

След срещата на севернокорейския лидер Ким Чен-ун с руския президент Владимир Путин в Пекин севернокорейски служители щателно забърсаха всички предмети, до които се е докосвал лидерът им, като част от мерки за сигурност срещу чуждестранни шпиони, предаде Ройтерс, цитирайки анализатори.

Дори и с появата на наченки на приятелство между Ким и Путин, видеокадри, споделени в социална мрежа, показаха извънредните мерки, взети от Пхенян да бъдат заличени всякакви доказателства за здравословното състояние на Ким.

Репортерът на Кремъл Александър Юнашев сподели видеоклипа в приложението "Телеграм", на който се виждат двама служители от персонала на Ким, които щателно почистват помещението в Пекин, където севернокорейският лидер и Путин проведоха среща, продължила повече от два часа.

Облегалката и подлакътниците на стола, на който седеше севернокорейският лидер, както и масичката за кафе до него бяха почистени. Чашата на Ким също беше прибрана от тях.

"След като преговорите приключиха, персоналът, придружаващ лидера на Корейската народнодемократична република, внимателно унищожиха всички следи от присъствието на Ким", каза репортерът.

След разговорите в тази стая Ким и Путин отидоха да пият чай и се сбогуваха сърдечно, отбелязва Ройтерс.

Както и по време на предишни пътувания в чужбина, Ким има собствена преносима тоалетна в боядисания в зелено влак, който го откара в Пекин, като целта на тази мярка е, за да скрие доказателства за здравословното си състояние, съобщи японският в. "Никей", позовавайки се на южнокорейското и японското разузнаване.

Подобни мерки са стандартен протокол още от времето на предшественика на Ким – неговия баща Ким Чен-ир, обясни експертът по Северна Корея в базирания в САЩ център "Стимсън" Майкъл Мадън.

"Специалната тоалетна и необходимите торби за боклук за отпадъци, фекалии и фасове са предназначени, за да не може чужда разузнавателна служба – дори приятелска – да се сдобие с проба и да я изследва", каза Мадън. "Това ще даде представа за медицинското състояние на Ким Чен-ун. (Тъй като) може да съдържа коса или кожа", добави той.

По време на срещата в Ханой през 2019 г. с американския президент Доналд Тръмп, охранителите на Ким бяха забелязани да блокират етажа, на който беше хотелската му стая, за да я почистват в продължение на часове и да изнесат оттам предмети, включително матрака.

Екипът на Ким е забелязан щателно да почиства различни предмети и преди той да ги използва.

По време на срещата му през 2018 г. с южнокорейския президент Мун Дже-ин севернокорейски служители на охраната дезинфекцираха стола и бюрото, на които трябваше да седне Ким.

Преди той да се срещне с Путин през 2023 г., неговият екип по сигурността избърса стола му с дезинфектант и щателно провери безопасността му, сканирайки седалката с метал детектор, припомня Ройтерс.