Какъв ще е ефектът от санкциите? Индия и Китай съкращават покупките на руски петрол

Индийският пазар се затваря за руските петролни компании, които увеличиха доставките за Индия десетократно след началото на войната, продавайки барели, които европейските страни отказаха.

Очаква се най-големите индийски рафинерии да намалят покупките си от Русия почти до нула поради новите санкции на САЩ, засягащи Роснефт и Лукойл, съобщава Bloomberg, позовавайки се на висши мениджъри в индийски рафинерии.

Според източници на агенцията санкциите на Доналд Тръмп, обявени след месеци неуспешни опити за постигане на споразумение с Владимир Путин, ще направят практически невъзможно Русия да продължи да изнася петрол за Индия.

През септември Индия купуваше 1,6 милиона барела на ден от Русия, покривайки 36% от нуждите си от внос. В пика си, между април и юни тази година, доставките достигаха приблизително 2 милиона барела на ден. За руските производители на петрол Индия се превърна в най-големия пазар за износ на петрол по море и втория по големина купувач след Китай, като се вземат предвид всички доставки (включително тръбопроводите).

Reliance Industries, най-големият купувач на руски петрол в Индия, ще намали рязко или напълно ще спре вноса му, потвърдиха два източника от индустрията пред Ройтерс. Договорите се преразглеждат и от Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp, Hindustan Petroleum Corp и рафинерията Mangalore.

Според източници на Bloomberg поръчките, които рафинериите ще направят в близко бъдеще, ще бъдат предимно за неруски суров петрол. Единственото изключение може да бъде индийската Nayara Energy, дъщерно дружество на Роснефт, което е под санкции на ЕС от юли.

Още през октомври търсенето на нови покупки на петрол от индийски рафинерии в Русия намаля, съобщава Bloomberg: интересът към новите поръчки спадна рязко, след като Тръмп обяви, че индийският премиер Нарендра Моди му е обещал да се откаже от руските барели.

Китайските държавни компании спират покупките на руски петрол

Китайските държавни петролни компании са спрели покупките на петрол от Русия поради американските санкции срещу Роснефт и Лукойл.

Според Ройтерс, която се позовава на източници от индустрията, PetroChina, Sinopec, CNOOC и Zhenhua Oil са решили да се въздържат от нови сделки за руски доставки, поне в краткосрочен план.

Това ще засегне до една трета от руския износ на петрол за Китай по море: държавните компании купуват между 250 000 и 500 000 барела на ден от Русия, според оценки на Vortexa и Energy Aspects. Общо танкерите изнасят 1,4 милиона барела с руски произход на ден за Китай. По-голямата част от тези доставки обаче отиват за независими частни рафинерии.

Значението на санкциите в дългосрочен план предстои да се види

Санкциите "със сигурност ще навредят на руската икономика, която вече се спъва", каза бившият посланик на САЩ в Украйна Джон Хербст пред БиБиСи. "Но мисля, че е наивно да се очаква, че само тази стъпка ще тласне Путин действително да сключи мир и към добра воля". "Ако искаме Путин действително да преговаря добросъвестно, трябва да поддържаме силен натиск, икономически и военен, в продължение на много месеци. Но това е добро начало.“

Бил Тейлър, друг бивш посланик на САЩ в Украйна, също коментира пред БиБиСи, че "тези санкции са знак към президента Путин, че трябва да седне на масата за преговори". По думите му тези нови санкции, срещу такъв критичен стълб на руската икономика, биха могли да я накарат Русия да преразгледа тази позиция. На това се надяват САЩ - въпреки че анализатори не очакват голяма незабавна промяна.

Според д-р Стюарт Роло, научен сътрудник в Центъра за изследвания на международната сигурност към Университета в Сидни, санкциите изпълняват две основни цели - "да окажат съществено влияние върху индустриалния капацитет на Русия да води война и да я принудят да приеме мирни условия от страх от ескалиращото въздействие на санкциите върху икономиката и обществото".

Д-р Роло добави: "Те няма да повлияят на първото. Те могат да повлияят на второто, ако се постигне умел дипломатически баланс между предполагаемите последици от продължаването на войната и ползите и отстъпките, които ще бъдат осигурени чрез договорен мир.“

Майкъл Раска, доцент в Програмата за военни трансформации в Сингапурския Технологичен университет Нанянг заяви, че в краткосрочен план е "малко вероятно санкциите да променят военния баланс в Украйна". Той добавя, че "с намаляването на маржовете на печалба Русия ще се изправи пред трудни компромиси между поддържането на социално-икономическата стабилност и финансирането на продължителна война".

"Ключовият въпрос е дали заплахата от вторични санкции срещу банки, рафинерии и търговци в трети страни, които правят бизнес с Роснефт и Лукойл, ще бъде ефективна този път, ще заплашат ли САЩ активно с вторични санкции китайските банки, търговците от ОАЕ и индийските рафинерии, които търгуват с Роснефт/Лукойл“, обясни пред CNN Еди Фишман, старши сътрудник в Атлантическия съвет и бивш висш служител по санкциите в Държавния департамент на САЩ.

Петролът и газът са най-големият износ на Русия, като най-големите клиенти на Москва са Китай и Индия, двете най-населени страни в света, и Турция.

Заедно Китай и Индия съставляват по-голямата част от енергийния износ на Русия.

Миналата година Китай закупи рекордните над 100 милиона тона руски суров петрол, което представлява почти 20% от общия му енергиен внос.

По същия начин износът на петрол за Индия, който представляваше само малка част от вноса ѝ преди войната в Украйна, оттогава насам нарасна до около 140 милиарда долара.