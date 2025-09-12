Какви са фактите, които показват, че руските дронове над Полша са преднамерено действие

Пристигането на около две дузини руски дронове в Полша е било преднамерено действие и е било подготвяно с месеци. Пет от тях са се насочвали към база на НАТО, чрез която алиансът доставя оръжия на Украйна. Владимир Путин, който според оценки на европейското разузнаване и военни, може да се замеси във военен конфликт с НАТО в рамките на две до пет години, е извършил атаката, за да тества готовността на алианса.

Според полския премиер Доналд Туск, най-малко 19 дрона са проникнали във въздушното пространство на страната при рейд, продължил седем часа. Последното проникване е регистрирано около 6:30 ч. сутринта в сряда, „което дава представа за мащаба на тази операция“, отбеляза премиерът: „Тя продължи цяла нощ“. Най-малко три устройства са били свалени, вероятно повече, каза Туск в сряда. Според Министерството на вътрешните работи на страната в същия ден са открити останките на около 20 дрона и една неидентифицирана ракета. Някои от дроновете първоначално долетяли от Беларус, където от днес до 16 септември ще се проведат съвместните учения „Запад-2025“ с Русия, поради което Туск нареди границата с Беларус да бъде затворена от 11 септември.

НАТО и експертната общност не смятат пристигането на руски дронове за инцидент. „Вярваме, че е най-вероятно дроновете умишлено да са нахлули във въздушното пространство на НАТО“, каза високопоставен служител на алианса пред Die Welt. Според предварителни оценки на полските следователи, пет дрона са се насочвали директно към база на НАТО, пише германският вестник.

Алиансът не смята това за атака, тъй като в останките на дроновете не са открити взривни вещества, но смята, че Русия се е опитвала да тества реакцията му - колко бързо и с какви средства ще отговори на нахлуването на дронове.

„Засега НАТО не третира това... като умишлена атака, но в комбинация с други скорошни руски дейности в „сивата зона" навежда на мисълта, че Русия тества червените линии на НАТО“, казва Марион Месмер, старши научен сътрудник в Chatham House във Великобритания.

Предвид големия брой дронове, това най-вероятно е целенасочена акция на Русия, пишат експертите от Институтът за изследване на войната (ISW): „Най-малко 19 дрона са влезли в Полша за една нощ на 9 срещу 10 септември, приблизително три пъти повече от броя на разбилите в Полша досега по време на цялата война. Малко вероятно е толкова много дронове да са влезли в полското въздушно пространство случайно, в резултат на техническа или операторска грешка.“

Русия очевидно е планирала нахлуването от месеци, „което допълнително показва, че това не е инцидент или резултат от намесата на украинските средства за радиоелектронна борба“, отбелязва ISW. Институтът също така цитира съобщения на украински експерт по радиоелектроника и полски журналист за това, че в някои руски дронове още през лятото са били намерени SIM карти от Полша и Литва. Това може да показва, че Русия се е готвила да тества „ударни коридори“ през тези две страни, прави извод ISW:

„Русия очевидно се опитва да оцени отбранителните способности и реакциите на Полша и НАТО с надеждата да приложи извлечените поуки в бъдещи конфликтни сценарии с алианса."

Успешните усилия на Полша за проследяване и прихващане на дроновете „демонстрираха бърза реакция на заплахата и взаимодействието между съюзниците“, смята Месмер.

Не всички обаче смятат тези усилия за успешни. „Неприемливо“ е, че дронове изобщо са успели да проникнат във въздушното пространство на НАТО, което показва, че алиансът реагира на заплахата, а не я възпира, както би трябвало, каза пред Ройтерс Петер Батор, бивш словашки посланик в НАТО. А ако на територията на алианса бяха влезли чуждестранни войски вместо дронове, пита той риторично: „Между дроновете и войниците разликата не е голяма.“

Според Батор НАТО би могъл да се договори с Украйна да удря руски дронове, заплашващи да влетят в страни от алианса, докато все още са над нейна територия. Но досега някои членове на НАТО се противопоставяха на подобни действия, страхувайки се да не бъдат въвлечени директно във войната. В предишни случаи когато отделни дронове или отломки падаха в Полша, Латвия и Румъния, алиансът ги оставяше без военен отговор, смятайки ги за случайни последици от боевете в Украйна.

Значителна част от дроновете, открити в Полша, са разузнавателни дронове тип Геран, някои от тях без камери. Те често се използват от руските военни и като примамки, тъй като приличат на дроновете Шахид, отбелязва ISW.

В борбата срещу тези евтини дронове алиансът задейства многомилионна (и дори милиардна) техника в няколко страни, което повдига въпроса колко е подготвен да води нов тип война, която активно използва безпилотни летателни апарати в огромни количества.

„При разработването на западните системи за противовъздушна отбрана не са взети предвид нискобюджетните безпилотни летателни апарати, които биха били използвани в такъв голям мащаб“, казва Фабиан Хинц от Международния институт за стратегически изследвания. „Можете да ги свалите с пилотирани самолети като изтребители и хеликоптери, което бе демонстрирано, но в случай на постоянна заплаха това изисква поддържане на високо темпо на операции.“

Руски дронове са започнали да проникват в Полша от Украйна и Беларус малко преди полунощ, описва хода на събитията The Wall Street Journal, позовавайки се на официални лица и военни от Полша и други страни от Алианса. Около час и половина по-рано оперативното командване на Полша е активирало система за ранно предупреждение, за да призове съюзниците от НАТО да защитят страната в случай на руска агресия.

В операцията са участвали:

Две американски системи за противовъздушна отбрана Patriot, разположени от Германия в Полша (те са забелязаха дроновете и са били приведени в бойна готовност, но не са стреляли);

Два полски изтребителя F-16 и два холандски F-35 (те са стреляли по дроновете);

Полски хеликоптери Ми-24, Ми-17 и Black Hawk;

Италиански самолет за радиоелектронно наблюдение AWACS, излетял от Естония;

Аналогичен полски разузнавателен самолет Saab 340;

Полски наземни радари;

Два намиращи се в Полша френски изтребителя Rafale са били поставени в бойна готовност, но в крайна сметка не били използвани.

Същата нощ руската армия изстреля 458 дрона и ракети към украински градове, от които са били свалени 413, по данни на украинските военновъздушни сили.

Прилитането на 19 дрона в Полша е „дреболия в сравнение с това, което украинците преживяват всяка нощ“, пише Филипс О'Брайън, професор по стратегически изследвания в университета Сейнт Андрюс в Шотландия: „За НАТО това би трябвало да е детска игра. Бог да им е на помощ, ако трябва да се справят с 600 дрона и ракети за една нощ."

Попитан дали НАТО трябва да се защитава по-добре от дронове, генералният секретар Марк Рюте заяви (цитиран от Ройтерс): „Разбира се, винаги трябва да сме готови да бъдем с една крачка напред. Но мисля, че снощи показахме, че сме способни да защитим всеки сантиметър от територията на НАТО.“