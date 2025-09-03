Какво е известно за дъщерята на Ким Чен-ун и тя ли ще наследи властта в Северна Корея

Ако се съди по публикуваните снимки, севернокорейският лидер Ким Чен-ун е пристигнал в Пекин заедно със своята дъщеря Ким Джу Е. На кадрите се вижда как той слиза от влака на градската гара в компанията на момичето, което южнокорейското разузнаване по-рано определи като "най-вероятния" негов наследник. Тя стои зад баща си, когото посрещат официални лица, предаде Би Би Си.

Бронираният влак на Ким премина китайската граница във вторник. Това е първата многостранна дипломатическа изява на севернокорейския лидер, който пристигна в Пекин, за да участва в парада за "Деня на победата" в сряда, и се срещна там с китайския президент Си Цзинпин, руския президент Владимир Путин и други световни лидери .

Националната разузнавателна служба на Южна Корея (NIS) вече беше посочила дъщерята на Ким като негов "най-вероятен" наследник.

Какво знаем за Джу Е и доколко е вероятно един ден тя да заеме мястото на баща си?

Ким Чен-ун е изключително потаен, когато става дума за семейството му, и затова информацията е оскъдна, отбелязва Би Би Си. Така например съпругата му Ли Соль Чжу се появи за първи път публично едва през 2012 г. Южнокорейски медии съобщават, че двамата са се оженили през 2009 г., а година по-късно се е родило първото им дете. Смята се, че тя е и майка на Джу Е, появила се няколко години след това.

Първите сведения за Джу Е се появиха през 2013 г., след скандалното посещение на бившия американски баскетболист Денис Родман в Северна Корея. Тогава той разказа, че е прекарал време със семейството на Ким край морето и дори е "държал на ръце тяхното дете", което тогава назова като Чу Е.

Дори севернокорейските медии "потвърждават единствено, че тя е дъщеря на Ким Чен-ун, без да споменават името или възрастта ѝ", отбелязва Фьодор Тертицки, изследовател на севернокорейската политика от университета "Кукмин" в Сеул. "Повече не е известно, поне публично", добавя той. По негови оценки момичето е на възраст между 10 и 13 години.

Според южнокорейското разузнаване Джу Е никога не е посещавала официално училище, а е получавала домашно образование в Пхенян. Тя се увлича по езда, плуване и ски. В изтекла информация от брифинг на NIS през 2023 г. се твърди, че Ким Чен-ун бил особено доволен от уменията ѝ в ездата.

Известно е още, че тя има по-голям брат, както и по-малък брат или сестра, които никога не са се появявали публично.

Публичен дебют

Джу Е дебютира официално през ноември 2022 г., когато присъства на изпитание на ракета заедно с баща си. Оттогава тя редовно е до него както на военни, така и на граждански прояви. Наскоро двамата се появиха заедно и на новогодишното тържество на стадион "1 май" в Пхенян, където си размениха целувка по бузата.

През декември 2023 г. Ким и дъщеря му присъстваха на изстрелването на междуконтиненталната балистична ракета "Хвасон-18" - най-съвършената в севернокорейския арсенал. Тя беше редом до баща си и при пускането на разузнавателния сателит "Маллигьон-1" месец по-рано - проект, за който Пхенян обяви, че ще позволи на Ким Чен-ун да "вижда Белия дом".

Появите на младата Джу Е зачестяват.

Подготвят ли я за наследник?

През февруари 2023 г. Radio Free Asia съобщи, цитирано от Би Би Си, че властите в Северна Корея са наредили на всички граждани с името Джу Е да го променят — практика, която традиционно се прилага към управляващата династия.

Наблюдателите отбелязват също, че момичето вече е наричано "уважаваната дъщеря", а не "любимата". Прилагателното "уважаван" е запазено само за най-почитаните личности в Северна Корея. Ким Чен-ун например получава титлата "уважаван другар" едва след като е признат за бъдещ лидер.

Въпреки това няма сигнали, че предаването на власт е на дневен ред. Слуховете за лошо здраве на Ким Чен-ун досега не са потвърдени.

Някои анализатори смятат, че чрез ранното показване на дъщеря си лидерът цели тя да укрепи статута си в очите на обществото и елита дълго преди да поеме властта. Други тълкуват публичните им прояви заедно като стремеж Ким да се покаже в образа на грижовен баща — мотив, който има силен пропаганден ефект в патриархалното севернокорейско общество.

От създаването си през 1948 г. Северна Корея е управлявана от мъже от фамилията Ким. Ако Джу Е действително наследи баща си, тя би станала първата жена на върха на държавата. Но "да имаш член на рода Ким е толкова важно за режима, че дори ако това е жена, това пак е по-добре от някой, който не носи тази фамилия", смята Едуард Хауел, преподавател по политика в Оксфорд и експерт по Корейския полуостров.

Като потенциален наследник наблюдателите често споменават и сестрата на Ким Чен-ун— Ким Йо Чжон, която заема висок пост в управляващата Работническа партия. "Тя е значително по-възрастна и очевидно има далеч повече опит в севернокорейската политика", казва Хауел. "Така че, независимо дали става дума за дъщерята или за сестрата, и двете са жени, но най-важното е, че носят фамилията Ким."

Южнокорейското разузнаване подчертава, че "разглежда всички възможни сценарии", тъй като в уравнението има "много променливи".

"Ким Чен-ун тества общественото мнение и реакциите на елита, като показва дъщеря си публично — нещо, което обикновено не се прави, преди наследникът да е окончателно определен", казва Тертицки. По думите му обаче е твърде рано да се говори за наследяване.

"Ако Ким живее толкова, колкото баща си — до 70 години — това би означавало 2054 г. Дори ако държавата дотогава оцелее в сегашния си вид, обществото вероятно ще е съвсем различно", допълва той.

"Освен това трябва да се подчертае, че има разлика между принципното признаване на равенството между половете и реалната готовност една жена да бъде приета за върховен лидер", заключава експертът.