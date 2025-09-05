Какво е известно за гаранциите за сигурност, предвидени за Украйна

Предвидените гаранции за сигурността на Украйна, подготвяни от месеци от около тридесет държави, включват подкрепа за армията на Киев и сухопътни, морски и въздушни компоненти. Тяхното прилагане обаче остава обвързано с твърде хипотетичното прекратяване на военните действия, пише в петък агенция Франс прес.

От средата на февруари Париж и Лондон, начело на "Коалицията на желаещите", провеждат множество срещи за планиране на ниво началници на генерални щабове, министри и държавни глави.

По време на последната от тези срещи, състояла се вчера в Париж, 26 от 35-те страни от коалицията "официално определиха своя принос" и "определиха подкрепата си, както за възстановяването на украинската армия, така и за сигурността на нейна територия, във въздуха и по море", заяви френският президент Еманюел Макрон.

Гаранциите за сигурност, които липсват в Минските споразумения, сключени между Украйна и Русия през 2014 и 2015 г., са представяни като средство за предотвратяване на подновяването на конфликта.

Подкрепа за украинската армия

Докато Русия изисква демилитаризация на Украйна, основната гаранция за сигурността на Киев е самата украинска армия, твърдят нейните съюзници. С над 800 000 военни, тя е "по силата на обстоятелствата най-опитната армия в Европа", отбелязват от Елисейския дворец.

Затова според страните от коалицията, в която влизат също Япония, Австралия и Канада, става въпрос да се "укрепи украинската армия в дългосрочен план (...) както по брой, така и по сила, финансиране и оперативен капацитет", като се продължава подкрепата за закупуването на оръжие и развитието на украинската отбранителна промишленост, обяснява френското президентство.

Към 30 юни европейците са предоставили 167 милиарда евро военна, хуманитарна и финансова помощ на Киев от началото на нашествието през февруари 2022 г., а САЩ – близо 115 милиарда.

Тази подкрепа включва и продължаване на обучението на украински военни в Украйна или в европейски страни. От 2022 г. насам над 130 000 украинци са преминали обучение в рамките на европейската мисия Eumam (80 000) и британската мисия Interflex (56 000).

Сухопътни войски

Разполагането на европейски войски на украинска територия е най-символичният и без съмнение най-трудният аспект, за който Русия не иска и да чуе.

Франция и Великобритания – и двете ядрени сили – и балтийските държави заявиха през последните месеци, че са готови да участват в такава мисия, след като сраженията приключат. Но "тези, които имат големи сухопътни батальони в Европа, не искат да отидат там, Варшава и Берлин засега казват "не", отбелязва независимият изследовател Стефан Одран.

Италия потвърди вчера, че няма да изпрати войници в Украйна.

Френският президент Еманюел Макрон спомена за разполагането на "няколко хиляди души". "Тези сили нямат за цел да държат фронтова линия или да се ангажират в горещ конфликт, а да покажат солидарност от стратегическа гледна точка", обясни той в средата на миналия месец.

Броят на европейските сили трябва да бъде "достатъчно значителен, за да изрази волята на европейците да подкрепят Киев, и достатъчно възпиращ, за да убеди Русия да не атакува отново" с риск да нападне военни от страни членки на НАТО, според високопоставен европейски военен.

Морски и въздушен компонент

Морският компонент предвижда наблюдение на корабоплаването в Черно море, достъпът до което през турските проливи беше затворен от Анкара в началото на конфликта.

"Турците са част от Коалицията на желаещите и носят отговорност за изготвянето на плана за Черно море", според началника на генералния щаб на френския флот, адмирал Никола Вожур, според когото "ще бъде необходимо да бъдат разминирани" определени зони, за да се гарантира безопасността на морския трафик.

По отношение на въздушния и противовъздушния аспект, все още не е ясно какви мерки ще бъдат предприети, къде ще бъдат разположени – в Украйна или в съседните страни? – и кои страни са готови да участват в тях.

Американската "предпазна мрежа"

Повечето членове на коалицията изискват наличието на американска "предпазна мрежа" (backstop) като условие за участието си.

Еманюел Макрон увери вчера, че "няма съмнение", що се отнася до участието на САЩ, което ще бъде финализирано през "следващите дни".

Въпреки че Вашингтон изключи всякакво разполагане на американски сухопътни сили, американската подкрепа би могла да компенсира европейските недостатъци в областта на системите за командване и контрол, разузнаването или противовъздушната отбрана, според високопоставен европейски представител.

"Коалицията на желаещите" ще бъде ръководена от щабквартира, разположена за една година в Париж, преди да се премести в Лондон през следващата година, както се договориха през юли правителствата на двете страни.

„Ню Йорк таймс“: Европейците се опитват да спечелят благоразположението на Тръмп

Стратегията на европейските лидери е доста проста - да се опитат да покажат на Тръмп, че Европа е готова да свърши трудната работа по подготовката за следвоенното бъдеще на Украйна, а руският президент Владимир Путин – не е, пише в. „Ню Йорк таймс“.

Те се опитват да се възползват от нежеланието на Путин да се срещне със Зеленски, за да получат от Белия дом обещание за нови икономически санкции срещу Русия, ако Русия не се съгласи на преговори в близко бъдеще, коментира изданието.

В крайна сметка обаче основната цел на всички тези опити на европейците да демонстрират единство е да спечелят благоразположението на Тръмп и да запазят мястото си на масата за преговори, отбелязва „Ню Йорк таймс“.

Европа отчаяно се надява, че ще успее да гарантира, че американският президент няма да се отегчи от опитите за слагане на край на войната, но към момента изглежда не успява да превърне изразеното от Тръмп разочарование от Путин в конкретен план за задушаване на руската икономика, пише британският в. „Гардиън“.

Европа от месеци се надява, че Тръмп ще активира отдавна обещаните мащабни икономически санкции срещу страните, които внасят руски петрол, посочва изданието. Митата от 50%, които САЩ наложиха на Индия, отчасти заради вноса на руски петрол, обаче изглежда само сближиха традиционно неутралния индийски премиер Нарендра Моди с Китай и Русия, отбелязва британският вестник.

Освен това напоследък Тръмп създава впечатлението, че по-скоро иска да се фокусира върху вътрешната политика, включително престъпността и икономиката, коментира „Гардиън“.

По БТА