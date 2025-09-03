С близо шестдесетгодишно закъснение на български език излезе един от най-важните романи на ХХ в. - "Магът" от Джон Фаулз. Хит на Запад през 1960-те и 1970-те, "Магът" по някакво странно стечение на обстоятелствата не бе превеждан, макар други творби на същия автор – "Колекционерът", "Даниъл Мартин", "Мантиса", "Абаносовата кула", "Момичето на френския лейтенант" (преведена също като "Грешницата от Лайм Риджис") и т. н. - излязоха в относително добри издания през 1980-те и намериха своята публика в България. "Магът" е нещо напълно различно, обаче. Сега издателство "Колибри" предлага в меки корици първия превод на български на монументалната и най-важна творба на Джон Фаулз, определяна от различни критици и в различни класации като един от най-значимите романи не само на английски, а въобще. Преводът е дело на Боримир Паскалев, а корицата - на Стефан Касъров. Разговаряме с писателя и журналист Антони Георгиев, който прави интервюта с Джон Фаулз през 1990-те, и който е изследвал в детайли реалната и метафорична топография на "Магът".

- Какво е "Магът"?

- Проблемът с тази книга идва още със заглавието. "Мagus" на английски съвсем очевидно означава "магьосник", "маг". Но думата има и друго значение. "Magi" (множественото число на "magus") са тримата мъдри мъже, които виждат и припознават Исус Христос на Богоявление. На български те са известни като "влъхви" или "царете на Изтока" (Каспар, Мелхиор и Балтазар). От маг до влъхва на български има голяма разлика, но на английски няма, защото думата е една и съща. Може да прозвучи малко опростенческо, но цялата книга се върти около едно такова преплитане и преливане на думи и понятия в други думи и понятия, действителността гъделичка въображението, фактите не винаги успяват да оборят убежденията, любовта и жестокостта са взаимозаменяеми, историята е съвремие и бъдеще. Неслучайно Джон Фаулз обяснява в предговора към второто, преработено издание на "Магът" че самият той като автор не може да посочи някаква правилна читателска реакция, защото тя по-скоро би имала значение сравнимо с това на теста на Роршах в психологията.

Не искам да коментирам "Магът" литературно, защото за това си има литератори и преди всичко защото смятам, че книгите трябва да се четат от нелитератори, а не от специалисти, тъкмо както картините трябва да се гледат от нехудожници и музиката трябва да се слуша от немузиканти. Само ще кажа, че "Магът" е книга, която съдържа в себе си много други книги - едновременно модерна пикареска и bildungsroman. За добре запознатите със световната литература препратките към "Големите надежди" на Чарлз Дикенс, "Великият Мон" на Ален Фурние и разбира се "Бурята" на Шекспир ще бъдат очевидни. Но в "Магът" има много повече. Т. С. Елиът се нарежда до Маркиз дьо Сад, разбунтуваното море на Кацушика Хокусай виси над благороден плейел от XIX в. В "Магът" съжителстват Софокъл, Робърт Фукс и старо списание "Пънч" от 1914 г. Мухата в шардонето се явява някак естествено помежду.

В началото на 1990-те Джон Фаулз купува втория етаж от малката къщичка на брега на морето в Лайм Риджис, където Джейн Остин век и половина преди това е написала последния си и най-зрял роман "Въздействие", превеждан също като "Доводите на разума".

- Как бихте позиционирали "Магът" в световната литература?

- "Магът" е първият истински постмодерен роман. Джон Фаулз започва да го пише още през 1950-те, преди изобщо да е започнало да се говори за постмодернизъм, след като се връща в Англия от гръцкия остров Спецес (в книгата - Фраксос), където е бил учител по английски. Книгата излиза чак през 1965 г., когато Фаулз вече е станал известен с "Колекционерът" и "Аристос". Твърде необичайно, да не кажа уникално, Фаулз се връща към "Магът" 12 години по-късно и пренаписва части от него. Писателите не правят това. Писателите слагат последната точка на творбите си и след това забравят за тях. Упоритостта, с която Фаулз се е захванал за "Магът", говори не само за сериозността му като автор, но и за значимостта, която придава на творбата си. Години по-късно той ще разкрие, че вече дори не претендира, че "Магът" не е в голяма степен автобиографичен.

- Три неща, които биха направили впечатление при първи прочит на "Магът"?

- Феноменална власт над английския език. Думите се леят като небесна манна над закъсалите в пустинята. Сюблимно удоволствие. Осемстотин страници, които можеш да прочетеш за 2-3 нощи. Пълна побърквация между реалност и измислица, тъкмо като в истинския живот. Не знаеш какво ще стане. Не знаеш защо стават нещата, които се случват. Истинският свят през 2025 г.

Джон Фаулз в работната си стая: "Няма алтернатива на това, да бъдеш себе си"

- Възможно ли е да се пренесе "Магът" на филм?

- Веднъж имаше такъм опит през 1968. Никълъс Ърф се играе от Майкъл Кейн, а Антъни Куин е Морис Конхис. Филмът е пълен провал и е направо жалък от сегашна гледна точка. Питър Селърс беше казал, че ако трябва да изживее живота си отново би повторил всичко без да гледа "Магът".

Преди няколко години чух, че Сам Мендес разработва телевизионен сериал по "Магът". Нямам представа докъде е стигнал този проект.

- Какво впечатление ви направи Джон Фаулз, когато се срещнахте за първи път?

- Това беше в началото на март 1998 г. Отидох до Лайм Риджис в Дорсет специално за срещата, защото исках да направя интервю за медиите, за които работех по онова време. Не стана много хубаво интервю. Стана разговор, серия от разговори, които започнаха в библиотеката, минаха през местната кръчма и завършиха в кухнята на Белмънт хауз. След това продължиха в къщичката, където Джейн Остин е написала последния си и може би най-зрял роман - "Въздействие" (1817 г.). Този разговор ми даде възможността да погледна на литературата, на любовта, на изневярата, на преходността, на таланта, на благодетелта, на религията (или нейната липса) и на куп други неща - включително на автентичността на самия живот - от съвсем нова перспектива. Има книги, чиято реалност в главите ни става много по-реална от истинската реалност.

- Кога прочетохте "Магът"?

- Имах късмета и щастието да прочета тази книга още през 1980 г., когато бях ученик в Английската гимназия. Приятелите, които ми я изпратиха от Западна Европа, ме посъветваха: чети я на всеки десет години. Последвах съвета. Препрочетох я някъде 1989 г, после 1999 г., после към края на 2000-те, изчетох я от кора до гора в Гърция през 2015 г., сега - през 2025 г. - с удоволствие изчетох и българския превод. Много точно помня какво конкретно ми е правило впечатление всеки път, когато я четях, какво е останало в главата ми и какво установих че - да, да! - съм пропуснал предния път.

В последните години от живота си Джон Фаулз интензивно се интересуваше от природата и климатичните промени, което не му пречеше отвреме-навреме да пие по някоя бира с приятели в местната кръчма.

- Какво не ви харесва в "Магът"?

- Това че свършва прекалено бързо.

- Добър ли е преводът на Боримир Паскалев?

- Когато бях студент, в нашите филологически среди битуваше следното, от днешна гледна точка крайно политически некоректно, становище: "Преводът е като жената. Ако е красив, не е верен, а ако е верен - не е красив". "Магът" е много трудна за превеждане книга. Не говоря само за виртуозността, с която Джон Фаулз използва английския език (подчертавам - английски, не евро-инглиш или, не дай си боже, американски). В "Магът" има много други книги, както вече казах, и повечето от тях са цитирани на оригиналните си езици. Маркиз дьо Сад се явява на френски без превод (в изданието на "Колибри" той е преведен), да преведеш дори няколко четиристишия от Т. С. Елиът си е направо постижение. Има много простички, но и не толкова елементарни неща на гръцки. Има няколко изречения на норвежки. Има латински, вкл. пародия на латински. Има страшно много културни и исторически реалии, които допускам, че не са много добре известни в България. Какво, например, правят "Четирите квартета" на един гръцки плаж? Тук има много английска символика, която се съмнявам, че някой недобре запознат с детайлите на английския начин на мислене, т. нар. Englishness (продължавам да казвам английски, а не британски, защото Джон Фаулз много държеше да се подчертае разликата между двете), ще долови. Доколко те трябва да бъдат обяснени без да се наруши динамиката на оригиналния текст е преводаческо решение. Мисля, че Паскалев като цяло се е справил много добре. Важно е усилието, което "Колибри" направиха, за да види тази книга бял свят и на български.

Джон Фаулз и Антони Георгиев, 1998 г.

- Какво мислите за корицата?

- Няма да влизам в безсмисления дебат дали авторът ѝ Стефан Касъров е използвал AI или не. Българската корица много прилича, но все пак е различна, от оригиналната корица на "Магът". Оригиналът е дело на Том Адамс, който е илюстрирал и други творби на Джон Фаулз, но е известен предимно с това, че е автор на повечето корици на книгите на Агата Кристи. Корицата с римския бог Пан просто крещи "1960-те"! А сега живеем в 2025 г. И което е още по-важно, никъде не е отбелязан някакъв дан и изобщо някакво споменаване на Адамс. Малко прекалено постмодерно ми идва.

- Какво ще кажете на читателите на "Магът" на български?

- Не търсете отговори. В тази книга, както впрочем и в повечето други велики книги през вековете, няма правилен отговор за нищо. Правилните отговори са във вида реакция, които думите предизвикват или не предизвикват в мозъците на четящите ги. Нито Джон Фаулз, нито аз, нито който и да било друг могат да обяснят защо "Магът" завършва по начина, по който завършва - с откъса от анонимно стихотворение на латински (без превод!) от "Безсъниците на Венера"

cras amet qui numquam amavit

quique amavit cras amet

- Последното ви изречение?

- Истински завиждам на всички, на които тепърва предстои да прочетат тази книга.