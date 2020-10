Какво казва Туск на Борисов и как е предадено то от пресцентъра на ГЕРБ

"Открит разговор с българския премиер Бойко Борисов днес. По време на управлението му страната е изминала дълъг път, но предизвикателствата остават. Необходими са допълнителни реформи по отношение на върховенството на закона, независимата съдебна система и борбата с корупцията – нашите основни ценности на ЕНП. Демокрацията в България ще има последната си дума на изборите".

Това е оригиналният текст, който е публикуван в официалния туитър акаунт и фейсбук страница на председателя на Европейската народна партия Доналд Туск, който в петък се срещна в Брюксел с министър-председателя Бойко Борисов.

Същата среща е представена от пресцентъра на ГЕРБ в различна светлина – твърди, че Туск е изразил подкрепата на ЕНП на кабинета на Борисов, като се подразбира, че споделя и неговото мнение срещу оставка и предсрочни избори, тъй като говори за редовни избори. Показателно е, че самият Туск не казва такова нещо в официалната си публикация.

"Имате нашата подкрепа! Редовните парламентарни избори са начинът всеки гражданин да изрази своето мнение. Това заяви президентът на ЕНП Доналд Туск пред председателя на ГЕРБ и министър-председател на България Бойко Борисов", пише в съобщението на ГЕРБ.

"Двамата се срещнаха в Брюксел преди началото на втория ден от заседанието на Европейския съвет. Борисов и Туск се обединиха около мнението, че кабинетът постигна важни успехи както за страната, така и за европейската интеграция на Западните Балкани, а политиките на правителство могат да гарантират устойчиво развитие на България.

Според президента на ЕНП Доналд Туск именно системните партии като ГЕРБ имат нужния капацитет, опит и разум да преведат страните си през кризата. Туск поздрави Борисов и за победата на ГЕРБ на провелите се частнични местни избори", съобщава още пресцентърът на ГЕРБ.

От там заявяват още, че Борисов и Туск са първия Доклад на ЕК за върховенството на закона в целия Европейски съюз: "Премиерът Борисов изтъкна, че докладът е обективен и отразява усилията на страната ни за борба с корупцията. Бойко Борисов подчерта, че България ще изпълни всички препоръки на Венецианската комисия и ЕК за реформи в съдебната система".

Оповестеният на 30 септември доклад отчита основните проблеми с върховенството на закона в България – недосегаемостта на главния прокурор, недостатъчни гаранции за независимост на съдебната власт, липса на ефективна борба с корупцията по върховете на властта, влошена медийна среда.

Следващият шамар за управляващите и главния прокурор дойде на 1 октомври, когато Комисията по граждански свободи в Европейския парламент (LIBE) гласува резолюция, с която подкрепи антикорупционните протести в България, искащи оставката на правителството и главния прокурор.

На 5 октомври Европарламентът ще дебатира в пленарната зала проблемното върховенство на закона в България.

An open talk w/ PM Boyko Borissov. Bulgaria has come a long way during his time in office but challenges remain. Further reforms needed w/ rule of law, independent justice & fighting corruption- our core EPP values. Democracy in Bulgaria will have its final say in the elections. pic.twitter.com/XbI8Iwe4DO — Donald Tusk (@donaldtuskEPP) October 2, 2020