Какво няма да се промени в Несебър след смъртта на 8-годишното дете? Коментари на този тревожен въпрос, направени от общественици, поставят важни въпроси, на които трябва да отговори държавата.

"Няма да се промени концесионерът. Той има изключителното право да осигурява плажните услуги на този плаж в Несебър (а и на няколко други места). Той отдава плажните услуги на трети лица и печели от това. Колкото и да е неприятно да го узнаете, даже от тази смърт няма да загуби, защото обикновено фирмите осигуряващи плажни услуги от името на концесионера плащат предварително за целия сезон", посочва във фейсбук придозащитникът Тома Белев.

Да сте чули или прочели Министерство на туризма да е започнал процедура срещу концесионера? Не, нищо че подобен случай показва, че при прилагането на тази концесия има проблем със сигурността на туристите, добавя той.

Да сте чули или прочели Министерство на туризма да е поискало концесионерите да застраховат задължително ползващите техните услуги? Не, няма и да чуете.

Концесиите на плажовете в България, нарушават Директивата за концесиите. Повечето от тях не изискват и 1 лев инвестиция - просто държавата осигурява монопол на едни приятелски фирми без да изисква каквато и да е инвестиция от тях. Не изисква даже застраховка на клиентите им - те просто са онези, които като отидат на море в някое курортно селище, нямат избор и стават дойни крави за концесионерите, смята експертът.

Концесиите на плажовете трябва да бъдат премахнати, а Министерство на туризма - закрито. Ако искаме да имаме развитие на морския туризъм.

А защо властите временно не спряха предоставянето на подобни услуги докато станат ясни причините?

Темата е взривоопасна, защото става дума за загуба на живот и то на малко дете. И тук изниква въпросът, който всеки нормален човек си задава: защо властите не спряха незабавно предоставянето на подобни услуги по цялото Черноморие, докато не се изяснят причините и не се въведат строги правила?, коментира Илиян Василев.

Отговорът всички го знаем: “ден година храни”. Какво тук значи животът на едно осемгодишно дете? За тях е просто статистика.

Иначе – виждаме ги. Целуват ръце на патриарси и владици, а те им опрощават грехове. И този грях – смъртта на дете заради безотговорност и некадърност – ще бъде заметен под килима.

Но най-страшното е друго. Между редовите служители и върха на властта има една прослойка – елитът на администрацията, който реално носи най-голяма отговорност за сегашното състояние. Именно те, с мълчанието и прикриването, превръщат трагедиите в “обикновени инциденти”.

Шефът на болницата в Бургас се бие в гърдите, че всички линейки на спешна помощ били “добре оборудвани”. Но хората на място при случая със загиналото дете доказаха обратното – линейките не разполагат с оборудване за реанимация.

И тук идва гротеската. Вместо да защитава пациентите – бъдещите, живите, тези които ще имат нужда от спешна помощ – този директор твърди, че всичко е наред. Защо? За да не се смущава сънят на началниците.

А началниците? Те предпочитат да харчат милиони за BMW-та за преторианците си, вместо да дадат част от тези пари за оборудване на линейки, за повече спешни екипи, за медицински хеликоптери.

Това е най-грозната картина: властта и администрацията се държат като организирана престъпна група, която защитава власт и привилегии срещу собствените граждани.

Както писа Вапцаров – “озъбено, свирепо куче”. Само че днес това куче не пази обществото, а го разкъсва.