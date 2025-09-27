Какво се случва, ако бременните жени спрат да приемат парацетамол?

Учените са загрижени какво ще се случи, ако бременните жени последват съвета на президента на САЩ Доналд Тръмп да избягват болкоуспокояващото Тайленол - наричано още парацетамол и ацетаминофен. В обръщение в Белия дом на 22 септември Тръмп заяви, че лекарството е свързано с аутизъм и други дългосрочни неврологични състояния при развиващото се дете. Но експертите предупреждават, че избягването на лекарството, когато е необходимо, може да изложи жените и техния плод на още по-голям риск.

Парацетамолът е едно от най-широко използваните лекарства по време на бременност и като цяло се счита за безопасно. Той обикновено се използва за облекчаване на болка и намаляване на температурата, включително тази, причинена от вирусни инфекции като обикновена настинка и бактериални инфекции, които причиняват заболявания на пикочните пътища или бъбреците.

В понеделник Американската агенция по храните и лекарствата (FDA) обяви, че продуктите с ацетаминофен ще имат нов предупредителен етикет, който изброява възможна връзка между приема на лекарството и повишен риск от синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност (ADHD) и аутизъм при деца. Комисарят на FDA Марти Макари заяви в изявление, че промяната “може да накара мнозина да избягват употребата на ацетаминофен по време на бременност“. Тръмп беше по-директен: “Борете се с всички сили да не го приемате“.

Съветът е отхвърлен от лекари, медицински организации и здравни регулатори в много страни, включително Американския колеж по акушерство и гинекология, Агенцията за регулиране на лекарствата и здравните продукти на Обединеното кралство и Австралийската администрация за терапевтични стоки. Световната здравна организация заяви в изявление, че няма “убедителни научни доказателства, потвърждаващи възможна връзка“. Причините за ADHD и аутизма са сложни и генетиката играе голяма роля.

За сметка на това има доказателства, че оставянето на високата температура без лечение, особено ако е над 39.1 °C или продължава повече от 24 часа, повишава риска от негативни последици по време на бременност, казва Дебра Кенеди, изследовател на женското здраве в Университета на Нов Южен Уелс (UNSW) в Сидни, Австралия. “Тя е свързана с повишен риск от спонтанен аборт и някои вродени дефекти“, добавя тя, включително гръбначни и сърдечни дефекти и анормални черти на лицето. Жените не трябва да изпитват дискомфорт от болка или температура ненужно, когато няма убедителни доказателства, че приемът на парацетамол ще навреди на детето им.

Има някои доказателства, че нелекуваната висока температура по време на бременност може да увеличи риска от аутизъм и психиатрични разстройства като шизофрения, тъй като те могат да повлияят на развитието на мозъка на плода. Кенеди предупреждава, че нарастващият страх около употребата на парацетамол може също да накара жените да използват обезболяващи, които не са толкова безопасни. “Определено мисля, че ще има жени, които ще се колебаят да приемат парацетамол по време на бременност поради тези твърдения“, казва тя, добавяйки, че други лекари са започнали да я молят за информация, която да предоставят на жени, изразяващи опасения относно приема на парацетамол по време на бременност.

Други варианти за облекчаване на болката са свързани по-висок и добре установен риск да навредят, когато се приемат по време на бременност, казва Алекс Поляков, акушер-гинеколог и изследовател в Университета в Мелбърн, Австралия. Това включва аспирин, ибупрофен, напроксен, диклофенак и индометацин, клас болкоуспокояващи, наречени нестероидни противовъзпалителни (НСПВС) средства. Проучванията свързват употребата на НСПВС през първия триместър с повишен риск от спонтанен аборт. Приемът на тези лекарства през третия триместър може да повлияе на бъбречната функция на плода и да намали количеството на околоплодната течност около бебето, увеличавайки риска от лошо развитие на белите дробове или скованост на ставите. Употребата на НСПВС по време на по-късна бременност може също да причини ранно затваряне на отвор между два кръвоносни съда на сърцето, което може да доведе до животозастрашаващи проблеми с дишането след раждането на бебето.

Някои от тези алтернативни болкоуспокояващи все още се предписват по време на бременност, но често в по-ниски дози от обичайното, казва Кенеди. Например, ниска доза аспирин се предписва за намаляване на риска от прееклампсия, която причинява високо кръвно налягане и може да намали количеството кислород и хранителни вещества, които плодът получава.

Един голям проблем е липсата на лекарствени изпитвания, които включват бременни жени, което означава, че не е известно дали много лекарства са безопасни за прием по време на бременност. Това кара някои клиницисти да се колебаят да предписват определени лекарства. Също така понякога жените спират или избягват лекарствата, от които се нуждаят, или прекратяват бременността си от страх, че ще навредят на плода. “Включването на бременни жени в добре разработени клинични изпитвания би ни помогнало да разберем по-добре как лекарствата влияят както на майката, така и на детето и би се справило с дългогодишните пропуски в доказателствата“, казва Поляков.