Какво се знае за "Райнметал" в България: Първи завод до три години, 1000 нови места и още идеи

Най-малко два нови завода, милиардна инвестиция, 1000 работни места и възможност за изграждането на още предприятия у нас.

Така изглежда картината около влизането на германския оръжеен мастодонт “Райнметал“ в България.

Инвестицията ще е съвместна с българското правителство и е съгласувана с Европейската комисия (ЕК).

Засега процесът не е напълно изяснен, но придобива все по-ясни очертания.

Първият завод до 3 години

Първоначалната инвестиция се очаква да бъде на обща стойност около 1 млрд.евро, като конкретните ѝ параметри ще станат ясни до 3 седмици.

Проектът ще се движи от германската компания, която ще има 51% в него, за сметка на 49% процента за България. България трябва да осигури над 420 млн. евро, като oчакванията са това да стане със заем по европейския механизъм SAFE.

Той ще има десетгодишен гратисен период, при който не се плаща главницата, а периодът на изплащане на заема е 35 години.

Проектът още не е изготвен, но изглежда е съгласуван с ЕК.

Първият завод ще е за боеприпаси, като ще се реализира в рамките на ВМЗ-Сопот.

Военният министър Атанас Запрянов обясни в понеделник, че заводът трябва да бъде готов до 3 години, което изглежда много оптимистично за българските стандарти.

Очакванията са да бъдат открити 1000 нови места.

В региона има подготвени кадри и вероятно проблемът с работната ръка, който е характерен за цяла България, ще бъде преодолян.

"Ние и сега сме производители на снаряди и оръжие по съветските стандарти – 122 мм, 152 мм. А сега ще имаме поточна линия за производство на 155 мм снаряди. България ще превъоръжи своята артилерия и предстои да доставим 155 мм артилерийски системи за нашите артилерийски формирования“, каза Запрянов пред Нова телевизия.

Украйна се нуждае от снаряди 155 мм., но и арсеналите на европейските държави вече са изпразнени.

Завод за барут

Вторият завод трябва да е за барут, като няма яснота кога ще бъде изграден.

Основното предизвикателство е намирането на памук, който е основната суровина. Европа разчита почти изцяло на внос, а интересът е все по-голям.

Сега стана ясно, че интерес към изграждането на завод за барут има и “Арсенал“ (Казанлък).

И още заводи

Президентът Румен Радев пък смята, че е възможен и общ завод за автотранспортна техника, от която се нуждае българската армия.

Едно наум

През последните 12 години има повече от 10 взрива във военни заводи и складове у нас, както и покушение срещу оръжейния бизнесмен Емилиян Гебрев.

Част от тях бяха свързани с дейността на руското военно разузнаване ГРУ.