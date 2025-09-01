Какво се знае за "Райнметал" в България: Първи завод до три години, 1000 нови места и още идеи

Най-малко два нови завода, милиардна инвестиция, 1000 работни места и възможност за изграждането на още предприятия у нас.
Така изглежда картината около влизането на германския оръжеен мастодонт “Райнметал“ в България.
Инвестицията ще е съвместна с българското правителство и е съгласувана с Европейската комисия (ЕК).
Засега процесът не е напълно изяснен, но придобива все по-ясни очертания.
Първият завод до 3 години
Първоначалната инвестиция се очаква да бъде на обща стойност около 1 млрд.евро, като конкретните ѝ параметри ще станат ясни до 3 седмици.
Проектът ще се движи от германската компания, която ще има 51% в него, за сметка на 49% процента за България. България трябва да осигури над 420 млн. евро, като oчакванията са това да стане със заем по европейския механизъм SAFE.
Той ще има десетгодишен гратисен период, при който не се плаща главницата, а периодът на изплащане на заема е 35 години.
Проектът още не е изготвен, но изглежда е съгласуван с ЕК.
Първият завод ще е за боеприпаси, като ще се реализира в рамките на ВМЗ-Сопот.
Военният министър Атанас Запрянов обясни в понеделник, че заводът трябва да бъде готов до 3 години, което изглежда много оптимистично за българските стандарти.
Очакванията са да бъдат открити 1000 нови места.
В региона има подготвени кадри и вероятно проблемът с работната ръка, който е характерен за цяла България, ще бъде преодолян.
"Ние и сега сме производители на снаряди и оръжие по съветските стандарти – 122 мм, 152 мм. А сега ще имаме поточна линия за производство на 155 мм снаряди. България ще превъоръжи своята артилерия и предстои да доставим 155 мм артилерийски системи за нашите артилерийски формирования“, каза Запрянов пред Нова телевизия.
Украйна се нуждае от снаряди 155 мм., но и арсеналите на европейските държави вече са изпразнени.
Завод за барут
Вторият завод трябва да е за барут, като няма яснота кога ще бъде изграден.
Основното предизвикателство е намирането на памук, който е основната суровина. Европа разчита почти изцяло на внос, а интересът е все по-голям.
Сега стана ясно, че интерес към изграждането на завод за барут има и “Арсенал“ (Казанлък).
И още заводи
Президентът Румен Радев пък смята, че е възможен и общ завод за автотранспортна техника, от която се нуждае българската армия.
Едно наум
Искам Бойко, Росен, Делян и Румен да карат домашния си арест в бунгала точно до оградата на завода за барут. Да пият от водата в околността. Да нямат достъп до друга! Повече се плаша то технологичната дисциплина на българина, от колкото от "вездесъщия Путин". А най-много се плаша, когато управляващите в купом почнат да се самоизтъкват, колко "добро" нещо били направили.
Когато чуете думата “инвестиция“, в съзнанието ви изниква образ на нови работни места, икономически растеж, бъдеще за децата ви. Но зад блестящите заглавия и политическите фанфари често се крие друго... престъпление. И случаят със завода за барут е точно такъв.
На хартия: “Милиарди евро инвестиции“.
В реалността: токсично блато, което ще трови …
поколения българи напред.
Опасността, която ни продават като “развитие“
Производството на барут не е някакъв технологичен празник на модерността. Това е една от най-мръсните, най-отровните и най-опасните индустрии на света. В Германия подобно предприятие би било невъзможно без референдуми, обществени обсъждания и години съпротива. А у нас? Една бърза пресконференция, малко фанфари, и готово – подписано, одобрено, приветствано.
Химическото наследство на смъртта
Нека бъдем ясни! Отпадъците от производството на барут са нещо чудовищно. Те не се изхвърлят просто в кофа или в канализацията. Това са течни, невероятно токсични вещества, които никой в света не знае как да обезвреди напълно.
Пример? В руския град Чапаевск барутният завод трупа отпадъци десетилетия наред в басейни, изкопани в земята. Резултатът? Тези отровни “езера“ вече надхвърлят площта на Харков – 350 квадратни километра смъртоносна химия. Басейни с дълбочина 20 метра, които се разширяват непрестанно. Това е екологична катастрофа в реално време.
И тук идва въпросът: Какво я чака България?
Ще ни кажат: “Не се притеснявайте, всичко е безопасно“. Наистина ли? Тези, които ще приберат печалбите, ще живеят ли до завода? Ще пият ли вода от същите реки, в които ще се вливат тези отпадъци? Ще пращат ли децата си да играят в сянката на комините? Не. Те ще отлетят в Дубай или на Ривиерата с пълни джобове, а ние ще останем със замърсена земя, отровена вода и болни хора.
Политиците мълчат.
И тук е огромното престъпление. Не става дума за незнание. Всички те знаят. Знаят какво означава завод за барут, знаят, че това е индустрия, която носи смърт и отрова, но си мълчат, защото печалбата е по-силна от морала, а комисионните са по-сладки от гнева на народа.
Това не е инвестиция. Това е предателство.
Предателство срещу здравето ни, срещу бъдещето на децата ни, срещу земята, която обичаме.
И ако мълчим днес, утре ще се събудим с химическа пустиня, наречена “ново начало“.
