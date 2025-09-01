 Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

Какво се знае за "Райнметал" в България: Първи завод до три години, 1000 нови места и още идеи

Никола Лалов 3 коментара
Държавните заводи ВМС-Сопот, които трябва да приемат новите мощности, сн. БГНЕС
Най-малко два нови завода, милиардна инвестиция, 1000 работни места и възможност за изграждането на още предприятия у нас.
 
Така изглежда картината около влизането на германския оръжеен мастодонт “Райнметал“ в България.
 
Инвестицията ще е съвместна с българското правителство и е съгласувана с Европейската комисия (ЕК).
 
Засега процесът не е напълно изяснен, но придобива все по-ясни очертания.
 

Първият завод до 3 години

 
Първоначалната инвестиция се очаква да бъде на обща стойност около 1 млрд.евро, като конкретните ѝ параметри ще станат ясни до 3 седмици.
 
Проектът ще се движи от германската компания, която ще има 51% в него, за сметка на 49% процента за България. България трябва да осигури над 420 млн. евро, като oчакванията са това да стане със заем по европейския механизъм SAFE.
 

Още по темата

Възраждане създаде напрежение преди визитата на Урсула фон дер Лайен във ВМЗ-Сопот (обновена)

"Възраждане" създаде напрежение преди визитата на Урсула фон дер Лайен във ВМЗ-Сопот (обновена)

Той ще има десетгодишен гратисен период, при който не се плаща главницата, а периодът на изплащане на заема е 35 години.
 
Проектът още не е изготвен, но изглежда е съгласуван с ЕК.
 
Първият завод ще е за боеприпаси, като ще се реализира в рамките на ВМЗ-Сопот.
 
Военният министър Атанас Запрянов обясни в понеделник, че заводът трябва да бъде готов до 3 години, което изглежда много оптимистично за българските стандарти.
 
“Райнметал“ обаче построи най-големият завод за боеприпаси в Германия за по-малко от 2 години.
 
Очакванията са да бъдат открити 1000 нови места.
 
В региона има подготвени кадри и вероятно проблемът с работната ръка, който е характерен за цяла България, ще бъде преодолян.
 
"Ние и сега сме производители на снаряди и оръжие по съветските стандарти – 122 мм, 152 мм. А сега ще имаме поточна линия за производство на 155 мм снаряди. България ще превъоръжи своята артилерия и предстои да доставим 155 мм артилерийски системи за нашите артилерийски формирования“, каза Запрянов пред Нова телевизия.
 
Украйна се нуждае от снаряди 155 мм., но и арсеналите на европейските държави вече са изпразнени.
 

Завод за барут

 
Вторият завод трябва да е за барут, като няма яснота кога ще бъде изграден.
Основното предизвикателство е намирането на памук, който е основната суровина. Европа разчита почти изцяло на внос, а интересът е все по-голям.
 
Интерес към строителството на завод за барут имаше и оръжейният бизнесмен Емилиян Гебрев, но проектът му бе възпрепятстван от държавата.  
 
Сега стана ясно, че интерес към изграждането на завод за барут има и “Арсенал“ (Казанлък).
 

И още заводи

 
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов анонсира и възможност за още един завод, който да произвежда дронове.
 
Президентът Румен Радев пък смята, че е възможен и общ завод за автотранспортна техника, от която се нуждае българската армия. 

Едно наум

Още по темата

Взрив след взрив и провал на разследването. Или защо България е лесна мишена

Взрив след взрив и провал на разследването. Или защо България е лесна мишена

През последните 12 години има повече от 10 взрива във военни заводи и складове у нас, както и покушение срещу оръжейния бизнесмен Емилиян Гебрев.
 
Част от тях бяха свързани с дейността на руското военно разузнаване ГРУ.
 
Българските служби и прокуратурата обаче се провалят системно в разследването им. 
 
 

Ключови думи

отбрана боеприпаси Райнметал барут SAFE
подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни

3 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.



  1. т€еритория на Мики Маус
    #3

    Искам Бойко, Росен, Делян и Румен да карат домашния си арест в бунгала точно до оградата на завода за барут. Да пият от водата в околността. Да нямат достъп до друга! Повече се плаша то технологичната дисциплина на българина, от колкото от "вездесъщия Путин". А най-много се плаша, когато управляващите в купом почнат да се самоизтъкват, колко "добро" нещо били направили.

  2. т€еритория на Мики Маус
    #2

    Производството на барут не е някакъв технологичен празник на модерността. Това е една от най-мръсните, най-отровните и най-опасните индустрии на света.
    Когато чуете думата “инвестиция“, в съзнанието ви изниква образ на нови работни места, икономически растеж, бъдеще за децата ви. Но зад блестящите заглавия и политическите фанфари често се крие друго... престъпление. И случаят със завода за барут е точно такъв.
    На хартия: “Милиарди евро инвестиции“.
    В реалността: токсично блато, което ще трови

  3. Fl6
    #1

    Важно е да отбележа, че през цоца, в кв. Банишора в София, имаше градска баня. Там на ниво 0, имаше едни единични кабинки, където се практикуваше як педераслък ! Аз най-редовно ходех там да трупам опит !!

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни