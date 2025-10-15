Какво следва от монолога на Борисов? Избори или официално включване на Пеевски във властта

Върви ли страната към нови предсрочни избори след гневния монолог на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов или Делян Пеевски и неговото "Ново начало" ще влязат официално във властта?

Възможните сценарии след вчерашния монолог на Борисов очертаха пред Mediapool политологът и преподавател в "Софийския университет" Милен Любенов и управителят на социологическа агенция "Маркет линкс" Добромир Живков.

Според Добромир Живков по-скоро няма да се стигне до предсрочни избори, освен ако Пеевски не ги пожелае.

"С победата в Пазарджик в момента той преценява за себе си дали да влезе в управлението директно и открито, или да поеме курс към следващи избори, от които ще излезе с още по-голямо политическо влияние. В уравнението при предсрочни избори влиза и възможна политическа сила, която е ръководена от президента Румен Радев. Така че се преценяват рисковете и ползите в сегашната ситуация", каза той.

Политологът Милен Любенов определя нови предсрочни избори като много вероятни. По думите му дали такива ще има, ще си проличи ясно, ако управляващата коалиция и Пеевски сменят председателя на Народното събрание Наталия Киселова.

"Защото тя остава единствената в домовата книга, която потенциално президентът би избрал за служебен премиер. Тоест, сменяйки Киселова, ГЕРБ и ДПС ще имат пълен контрол върху всички фигури, които са от т. нар. “домова книга” за избора на служебен министър-председател", посочи Любенов.

Другите поискани и споменати от Борисов оставки, включително тази на вътрешният министър Даниел Митов, според политолога няма да променят съществено политическата физиономия на правителството.

Ще влезе ли Пеевски във властта?

Според Любенов официално включване на Пеевски във властта ще има пагубен ефект върху върху ГЕРБ, защото би означавало разваляне на отношенията на партията на Борисов с Европейската народна партия: "Те по никакъв начин няма да приемат санкциониран по “Магнитски” олигарх от САЩ, а и от Великобритания, да участва в едно управление с партия член на ЕНП", обясни Любенов.

По думите му Борисов по-скоро не би се съгласил на подобен ход, но ако това все пак стане факт, ще означава, че Пеевски изцяло е превзел ГЕРБ и "Борисов няма собствена политическа воля върху своите действия".

Добромир Живков обаче разчита ситуацията по друг начин. "Изглежда идеята на Борисов да вкара "ДПС-Ново начало" и Пеевски директно във властта е била целена и е била обмисляна преди, а сега просто беше избран поводът", каза той.

Според Живков обаче противоречията в гневната тирада на лидера на ГЕРБ сочат, че тя не е част от "стройна стратегия за постигане на тази цел". Той добави, че в речта на Борисов е имало и елемент на политически театър.

Живков смята, че евентуалното вкарване на ДПС във властта е "стратегията за оцеляване на Борисов, който изглежда много силно зависим от Пеевски": "Той търси начин влиянието да стане видимо и обективизирано, за да може да бъде атакувано. И то ще бъде атакувано не само от опозицията, но и от самия него, макар и не директно. Ще започнем да слушаме "това си е в полето на "Ново начало", "питайте Пеевски" и т.н. Според мен това ще бъде следващият етап на реконструиране на управлението".

Според Живков обаче не е изключено официално влизане на Пеевски във властта да отслаби още повече ГЕРБ: "Все пак влизане на ДПС с министри не е било от "Тройната коалиция" насам. Говорило се е през годините как един или друг министър е близък до ДПС, до Пеевски. За повечето от тях е трябвало да четем между редовете на взимани решения, за да заключим до каква степен това е истина или не. Официално влизане във властта ще засили позициите на Пеевски в страната и по места, защото това ще бъде легитимация на следващо ниво за него".

Ще има ли преформатиране на управлението?

"Обикновено, когато се говори за преформатиране, става дума за смяна на министри. Аз не знам досега те да са давали някаква оценка на министри от гледна точка на несправяне с работа в някои министерства", каза Любенов.

Според него е възможен и дебат в рамките на коалицията между ГЕРБ, БСП и ИТН, който да доведе до такива смени. Смяна на управленската формула обаче не би била изгодна за ГЕРБ.

Според политолога при всички сценарии - най-вероятният изход са избори и най-вероятно те ще се проведат напролет.

"Сега може да има някаква смяна вътре в рамките на Министерски съвет, но основният проблем пред кабинета е свързан с бюджета и растящото неодобрение, което виждаме в поредица социологически изследвания. Така че рано или късно те ще предприемат такъв ход (избори - б. ред.), дори и със заплахата Радев да излезе на терена и да се състезават с него на едни евентуални предсрочни избори", каза Любенов.

ГЕРБ отслабва

Добромир Живков подчерта, че заявките на Пеевски за властта са сериозни и се е стигнало до там, че ГЕРБ се отслабва, а това няма как наистина да не разтревожи Борисов. "Виждаме, че на много места изглежда, че ДПС притежава повече власт от ГЕРБ, въпреки че е 3-4-та политическа сила по проучвания", каза той.

"ГЕРБ вече стои по различен начин на политическата сцена, когато Пеевски си позволява да говори публично по този начин на най-влиятелния политик в страната за последните 15-20 години. И това е процес, който няма да спре. Би могъл да спре само, ако по някакъв начин се види, че Борисов си е възвърнал властовите ресурси", добави Живков.

"Очевидно е, че в ГЕРБ текат процеси. Които, вероятно са свързани с някакви външни влияния. От дълго време насам се говори, че определени политици, включително и от ръководството на партията, от тесния кръг приближени на Борисов, по скоро са лоялни на Делян Пеевски", посочи Милен Любенов и допусна, че основният проблем засяга фундамента на партията.

Според Живков нареждането на Борисов депутатите да обикалят районите си е "следващо ниво на признаване на кризата, в която се намира ГЕРБ": "Партията губи влияние по места и Борисов отчасти снема това напрежение от плещите си и го прехвърля върху цялата партия".

По думите на Любенов пък е възможно депутатите на ГЕРБ да са изпратени по партийните структури в подготовка за предсрочни парламентарни избори.

На какво беше ядосан Борисов?

И Добромир Живков, и Милен Любенов са на мнение, че резултатите в Пазарджик са само повод за гневния изблик на Борисов.

"Беше емоционална реакция, изразяваща невъзможността на Борисов да преодолее може би най-голямото предизвикателство в политическата си кариера, а именно нарастващото влияние на Пеевски. Всъщност не се чу стройна теза в това отношение. Борисов подхожда доста инструментално с идеята, че наистина не иска да бере повече сам негативите от партньорството си с "ДПС-Ново начало" и конкретно с Пеевски. Затова иска преформатиране на кабинета и на управлението, за да намалее тежестта на БСП и ИТН за сметка на явно влизане на "ДПС-Ново начало". И така този, който в много голяма степен консумира властта и нейните ресурси, да стане публичен в това и съответно да консумира и негативите от това", каза Живков.

Според Любенов реакциите, които интерпретират резултатите от изборите в Пазарджик са само повод, но не и истинска причина за вчерашното избухване на лидера на ГЕРБ.

"Борисов направи едно доста обширно изказване, в което засегна различни теми. Много е трудно да извлечем същината на проблема. От една страна, той говори за вътрешно коалиционни отношения, като атакува директно БСП. По никакъв начин не засегна Пеевски и ролята на "ДПС - Ново начало", въпреки че ако има някой потърпевш от ситуацията, която се разви в Пазарджик, определено това е ГЕРБ. От друга страна, той засегна темата за определени вътрешни проблеми в ГЕРБ", отбеляза Любенов и припомни, че Борисов даде заявка на предстоящия конгрес на партията да бъде избрана нова изпълнителна комисия и заговори за смяна на административния секретар на партията.

Блокажът на правителство и парламент

По думите на Живков решението на ГЕРБ да блокира работата на Министерския съвет и парламента показва, че политическата власт управлява държавата приоритетно през партийния и личния си интерес, от което страдат цялата страна, икономиката, държавността, институциите.

"Това е в една подчинена държава. Нека да си представим къде другаде може да се случи подобен монолог с подобни последствия. Чак по този начин. Виждаме ясно как водещи български политически лица приемат, че държавата остава на второ място спрямо техния непосредствен политически интерес", добави Живков.

Според Любенов въпреки че Борисов обяви, че "развързва ръцете" на Росен Желязков, премиерът и коалиционният съвет ще останат без роля във вземането на политическите решения за бъдещето на правителството:

"Ролята остава на политическите лидери на партиите. В крайна сметка, каква ще бъде развръзката зависи най-вече от решенията на Борисов и Пеевски. Вижда се, че от БСП като че ли са готови на всичко - на всякакъв компромис, за да останат в това управление, тъй като на евентуални предсрочни избори едва ли ще преодолеят избирателната бариера. Към момента няма позиция на "Има такъв народ", но мисля, че това в пълна степен се отнася и за тях. И двете формации нямат интерес към предсрочни парламентарни избори".