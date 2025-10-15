Какво следва от монолога на Борисов? Избори или официално включване на Пеевски във властта

Върви ли страната към нови предсрочни избори след гневния монолог на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов или Делян Пеевски и неговото "Ново начало" ще влязат официално във властта?
Възможните сценарии след вчерашния монолог на Борисов очертаха пред Mediapool политологът и преподавател в "Софийския университет" Милен Любенов и управителят на социологическа агенция "Маркет линкс" Добромир Живков.
Според Добромир Живков по-скоро няма да се стигне до предсрочни избори, освен ако Пеевски не ги пожелае.
Още по темата
"С победата в Пазарджик в момента той преценява за себе си дали да влезе в управлението директно и открито, или да поеме курс към следващи избори, от които ще излезе с още по-голямо политическо влияние. В уравнението при предсрочни избори влиза и възможна политическа сила, която е ръководена от президента Румен Радев. Така че се преценяват рисковете и ползите в сегашната ситуация", каза той.
Политологът Милен Любенов определя нови предсрочни избори като много вероятни. По думите му дали такива ще има, ще си проличи ясно, ако управляващата коалиция и Пеевски сменят председателя на Народното събрание Наталия Киселова.
"Защото тя остава единствената в домовата книга, която потенциално президентът би избрал за служебен премиер. Тоест, сменяйки Киселова, ГЕРБ и ДПС ще имат пълен контрол върху всички фигури, които са от т. нар. “домова книга” за избора на служебен министър-председател", посочи Любенов.
Другите поискани и споменати от Борисов оставки, включително тази на вътрешният министър Даниел Митов, според политолога няма да променят съществено политическата физиономия на правителството.
Ще влезе ли Пеевски във властта?
Според Любенов официално включване на Пеевски във властта ще има пагубен ефект върху върху ГЕРБ, защото би означавало разваляне на отношенията на партията на Борисов с Европейската народна партия: "Те по никакъв начин няма да приемат санкциониран по “Магнитски” олигарх от САЩ, а и от Великобритания, да участва в едно управление с партия член на ЕНП", обясни Любенов.
По думите му Борисов по-скоро не би се съгласил на подобен ход, но ако това все пак стане факт, ще означава, че Пеевски изцяло е превзел ГЕРБ и "Борисов няма собствена политическа воля върху своите действия".
Още по темата
Добромир Живков обаче разчита ситуацията по друг начин. "Изглежда идеята на Борисов да вкара "ДПС-Ново начало" и Пеевски директно във властта е била целена и е била обмисляна преди, а сега просто беше избран поводът", каза той.
Според Живков обаче противоречията в гневната тирада на лидера на ГЕРБ сочат, че тя не е част от "стройна стратегия за постигане на тази цел". Той добави, че в речта на Борисов е имало и елемент на политически театър.
Живков смята, че евентуалното вкарване на ДПС във властта е "стратегията за оцеляване на Борисов, който изглежда много силно зависим от Пеевски": "Той търси начин влиянието да стане видимо и обективизирано, за да може да бъде атакувано. И то ще бъде атакувано не само от опозицията, но и от самия него, макар и не директно. Ще започнем да слушаме "това си е в полето на "Ново начало", "питайте Пеевски" и т.н. Според мен това ще бъде следващият етап на реконструиране на управлението".
Според Живков обаче не е изключено официално влизане на Пеевски във властта да отслаби още повече ГЕРБ: "Все пак влизане на ДПС с министри не е било от "Тройната коалиция" насам. Говорило се е през годините как един или друг министър е близък до ДПС, до Пеевски. За повечето от тях е трябвало да четем между редовете на взимани решения, за да заключим до каква степен това е истина или не. Официално влизане във властта ще засили позициите на Пеевски в страната и по места, защото това ще бъде легитимация на следващо ниво за него".
Ще има ли преформатиране на управлението?
"Обикновено, когато се говори за преформатиране, става дума за смяна на министри. Аз не знам досега те да са давали някаква оценка на министри от гледна точка на несправяне с работа в някои министерства", каза Любенов.
Според него е възможен и дебат в рамките на коалицията между ГЕРБ, БСП и ИТН, който да доведе до такива смени. Смяна на управленската формула обаче не би била изгодна за ГЕРБ.
Според политолога при всички сценарии - най-вероятният изход са избори и най-вероятно те ще се проведат напролет.
"Сега може да има някаква смяна вътре в рамките на Министерски съвет, но основният проблем пред кабинета е свързан с бюджета и растящото неодобрение, което виждаме в поредица социологически изследвания. Така че рано или късно те ще предприемат такъв ход (избори - б. ред.), дори и със заплахата Радев да излезе на терена и да се състезават с него на едни евентуални предсрочни избори", каза Любенов.
ГЕРБ отслабва
Добромир Живков подчерта, че заявките на Пеевски за властта са сериозни и се е стигнало до там, че ГЕРБ се отслабва, а това няма как наистина да не разтревожи Борисов. "Виждаме, че на много места изглежда, че ДПС притежава повече власт от ГЕРБ, въпреки че е 3-4-та политическа сила по проучвания", каза той.
"ГЕРБ вече стои по различен начин на политическата сцена, когато Пеевски си позволява да говори публично по този начин на най-влиятелния политик в страната за последните 15-20 години. И това е процес, който няма да спре. Би могъл да спре само, ако по някакъв начин се види, че Борисов си е възвърнал властовите ресурси", добави Живков.
"Очевидно е, че в ГЕРБ текат процеси. Които, вероятно са свързани с някакви външни влияния. От дълго време насам се говори, че определени политици, включително и от ръководството на партията, от тесния кръг приближени на Борисов, по скоро са лоялни на Делян Пеевски", посочи Милен Любенов и допусна, че основният проблем засяга фундамента на партията.
Според Живков нареждането на Борисов депутатите да обикалят районите си е "следващо ниво на признаване на кризата, в която се намира ГЕРБ": "Партията губи влияние по места и Борисов отчасти снема това напрежение от плещите си и го прехвърля върху цялата партия".
По думите на Любенов пък е възможно депутатите на ГЕРБ да са изпратени по партийните структури в подготовка за предсрочни парламентарни избори.
На какво беше ядосан Борисов?
И Добромир Живков, и Милен Любенов са на мнение, че резултатите в Пазарджик са само повод за гневния изблик на Борисов.
Още по темата
"Беше емоционална реакция, изразяваща невъзможността на Борисов да преодолее може би най-голямото предизвикателство в политическата си кариера, а именно нарастващото влияние на Пеевски. Всъщност не се чу стройна теза в това отношение. Борисов подхожда доста инструментално с идеята, че наистина не иска да бере повече сам негативите от партньорството си с "ДПС-Ново начало" и конкретно с Пеевски. Затова иска преформатиране на кабинета и на управлението, за да намалее тежестта на БСП и ИТН за сметка на явно влизане на "ДПС-Ново начало". И така този, който в много голяма степен консумира властта и нейните ресурси, да стане публичен в това и съответно да консумира и негативите от това", каза Живков.
Според Любенов реакциите, които интерпретират резултатите от изборите в Пазарджик са само повод, но не и истинска причина за вчерашното избухване на лидера на ГЕРБ.
"Борисов направи едно доста обширно изказване, в което засегна различни теми. Много е трудно да извлечем същината на проблема. От една страна, той говори за вътрешно коалиционни отношения, като атакува директно БСП. По никакъв начин не засегна Пеевски и ролята на "ДПС - Ново начало", въпреки че ако има някой потърпевш от ситуацията, която се разви в Пазарджик, определено това е ГЕРБ. От друга страна, той засегна темата за определени вътрешни проблеми в ГЕРБ", отбеляза Любенов и припомни, че Борисов даде заявка на предстоящия конгрес на партията да бъде избрана нова изпълнителна комисия и заговори за смяна на административния секретар на партията.
Блокажът на правителство и парламент
По думите на Живков решението на ГЕРБ да блокира работата на Министерския съвет и парламента показва, че политическата власт управлява държавата приоритетно през партийния и личния си интерес, от което страдат цялата страна, икономиката, държавността, институциите.
"Това е в една подчинена държава. Нека да си представим къде другаде може да се случи подобен монолог с подобни последствия. Чак по този начин. Виждаме ясно как водещи български политически лица приемат, че държавата остава на второ място спрямо техния непосредствен политически интерес", добави Живков.
Според Любенов въпреки че Борисов обяви, че "развързва ръцете" на Росен Желязков, премиерът и коалиционният съвет ще останат без роля във вземането на политическите решения за бъдещето на правителството:
"Ролята остава на политическите лидери на партиите. В крайна сметка, каква ще бъде развръзката зависи най-вече от решенията на Борисов и Пеевски. Вижда се, че от БСП като че ли са готови на всичко - на всякакъв компромис, за да останат в това управление, тъй като на евентуални предсрочни избори едва ли ще преодолеят избирателната бариера. Към момента няма позиция на "Има такъв народ", но мисля, че това в пълна степен се отнася и за тях. И двете формации нямат интерес към предсрочни парламентарни избори".
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
28 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Преди 90 години, на 15.10.1915г. руска ескадра вероломно бомбардира Варна без официално да е обявена война. От Истанбул на помощ идва турска ескадра, но преди това немски подводници прогонват руските кораби. Сега Варна е наказана от българското правителство-кметът е арестуван, волейболната федерация отне световното на града, всякакви инфраструктурни проекти са занулени (АМ Хемус, АМ Черно море, и втори Аспарухов мост), а за вчерашния протест в града срещу незаконния арест на кмета - нито дума в медиите. Все едно третият град в България го няма!
"Ще влезе ли Пеевски във властта?" :) Това истински въпрос ли е или виц? Намагнетизираният шoпaр не може да съществува извън властта. Ако тоя загуби контрол върху прокуратурата, силови комисии и "знакови" съдии вариантите са Дубай, централният софийски затвор, или по-лошо.
Време е всички българи да разберат, че путинският агент мунчо е най-вреден.Само путиноидите не го разбират.
И в двата възможни варианта/участие на ДПС във властта с вицепремиер и министри/ или разтуряне на кабинета и избори след Нова година Шиши печели, а Тиквата губи.Но при втория губи много повече - защото Шиши ще му изнесе още една лекция и дори ще го бие с 2-3%.Затова Тиквата ще запази кабинета, ще се договори с Шиши и двете прасета ще продължат да управляват, защото и двете имат за цел да заколят третото прасе мунчо, най-противното.Тиквата ще стане премиер, Калин Стоянов - вицепремиер, ще бъдат изритани комунягите и всичко ще си върви нормално.
изяждането е само част от целия храносмилателен процес... Сега (след като пээфски започна с дъвченето и яденето на гЭрб) следва смилането на храната със стомашна киселина... А накрая ще е и uзcupaнето... ... - точно същата процедура, която герб приложи на СДС ...
При преговорите им с ГЕРБ ДБ предложиха съвместно управление с ПП-ДБ, но Борисов отказа да се разграничи от Пеевски и напусна преговорите. Сега плаща цената на своята зависимост от и ортаклък с кръговете около Пеевски. След като бъде употребен докрай, ще бъде позорно прегазен и изхвърлен от тях. Това го чака.
... борисов вече е лежал и в ареста, и в затвора... ... Ergo - на пээфски хем му е ред, хем му се пада... ;-))
... а не може ли ... единият да арестува другия? (за начало, все едно кой пръв кого...) ... Не е много сложно... - дори и Кирето го може ... :-))))))
Монологът на Боце/в Хераково му казват Боби/ беше демонстрация на най-гъстата и калорична субстанция на Байганювската пяна,на човека,който се смята за бог сътворил герб и който може да се разпорежда със съдбите на мекеретата подвили глава пред него за да пълнят торбичките си и уголемяват имотите си,гневът на гърмодържецът.И както би проплакъл старшина Мазников "на кой ни оставяш бащице....
Много елементарни политици , политико-социологически врачки и обикновени дизайнери развяват мантрата фитил-локум за зависимостта на Борисов от Пеевски . Като целта е да бъдат ликвидирани и двамата силни играчи вкупом . За да дойде техното време - на нахалната елементарна посредственост . Затова Борисов требва да направи единствения си печеливш ход - предсрочни избори в най-кратък срок . И тогава ще лъсне истината кой кой е , какъв е , какво ще приказва и колко му е подкрепата .