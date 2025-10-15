Към мир чрез сила. САЩ искат Европа да купува оръжие и да дава на Украйна

Европа трябва да купува по-големи количества оръжия от САЩ и да ги дарява на Украйна. Това заяви в Брюксел американският военен министър Пийт Хегсет. Той пристигна в блегийската столица за заседание в централата на НАТО. Преди началото му Хегсет даде кратък брифинг заедно с главния секретар на Алианса Марк Рюте.

"Уверихме се, че президентът Доналд Тръмп се стреми към мир чрез сила. Мир може да има, когато си силен не с думи и жестове, а със сила, която съперникът ти оценява", заяви Хегсет, предаде БТА.

Според него светът вече е видял, че Тръмп иска мир на база направеното за спиране на огъня в ивицата Газа. Хегсет допълни, че САЩ ще продават оръжията за Украйна по силата на специален закон. Само така ще се стигне до увеличаване на огневата мощ на украинската армия, заяви той.

"Очакваме днес повече страни да заявят готовност за тези покупки, за да се стигне до мирно решение на украинския конфликт", заяви още американският военен министър.

Рюте пък заяви, че след решенията, взети на срещата на НАТО в Хага по-рано тази година, организацията вече разполага с много повече средства.

„Правим всичко възможно, за да поддържаме Украйна силна“, допълни генералният секретар на НАТО.