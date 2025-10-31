"Кама забивате в сърцето ми". ГЕРБ атакува Терзиев по нов фронт - лифтовете на Витоша

Партията на Бойко Борисов в петък атакува кметът на София Васил Терзиев по нов фронт - неработещите лифтове на Витоша. За министъра на туризма Мирослав Боршош (ГЕРБ) подходът на Терзиев за решаване на проблема е "само форуми по темата".
"Знам, че ако не предложим промени в законодателството, ще си останат едни хубави папки, с които просто не съм се снимал както Васил(Терзиев - б.а.), защото смятам, че трябва да свършим работата, а после идват фотографиите", каза Боршош пред депутатите в парламентарната комисия по туризъм на заседание, провело се в четвъртък късно вечерта.
Изненадващо изслушването на Боршош от четвъртък бе подсилено в петък със специален фейсбук пост от политическа партия ГЕРБ.
"Заедно с министъра на младежта и спорта имахме среща с инвеститор, който иска да изгради нови лифтове на Витоша. Проектът беше изпратен и до Васил Терзиев. Но подходът на кмета на София е ясен - само форуми по темата. Отказвам да се снимам с папките му, защото знам, че първо се върши работа". Това пишеше в поста, като се цитира Боршош.
Още през юли Mediapool писа за среща между крайните собственици на лифтовете на Витоша "ТехноАлпин" и министрите на туризма и на спорта. Тогава от компанията заявиха, че тя е била на 25 юни и на нея са представили проект за нов лифт на мястото на Симеоновско я. Още тогава Mediapool изпрати въпроси до министерствата на туризма и на спорта за предвижданията в проекта и нормативните промени, които те са обещали, за да се случи инвестицията. Отговори така и нямаше.
С неработещите лифтове на Витоша не успя да се справи и управлявалата 14 години столицата - Йорданка Фандъкова, която бе избрана след Бойко Борисов като кмет на града. Правителството на Борисов имаше три кабинета и мнозинство в парламента, чрез които също можеше да реши този проблем.
Общината си знае какво не е свършила
По време на блиц контрола в комисията по туризма, веднага след като Боршош чу въпроса за Витоша заяви - "Кама забивате в сърцето ми с този въпрос".
След това министърът припомня, че преди година, година и половина е спрял Симеоновския лифт, който той определя като "последния адекватен начин за качване на планината".
"От тогава не беше нищо направено. Имаше желание и от страна на общината, но с желание тази работа няма да стане. Нито ще влизам в конфронтация с общината да кажа колко и какво не е свършила, те си знаят", добавя Боршош пред депутатите.
Министърът синтезира и основния проблем - възможността за изграждане на нови лифтове и писти е напълно блокиране, заради разпоредбите на Плана за управление на Витоша и заради редица закони.
"Така се е случило, защо и как вие може да си отговорите, кой, къде и как е лобирал, за да спре развитието на планинския туризъм", добавя Боршош.
Той посочва, че в страни като Франция, Австрия, Италия има между 8000 и 10 000 километра съоръжения за развитие на зимния туризъм, докато в България са 200-220 км.
След това министърът детайлно изброява какво е свършило ведомството му по казуса:
"В работната група, която създадохме между всичките ведомства, събрахме абсолютно всички предложения за промените в закона - от тези, които управляват пистите до Съюза на архитектите през общините. И в доста обобщен вид, сме ги изпратили на уважаемия председател на комисията за регионално развитие". Това е Николай Нанков (ГЕРБ).
Терзиев с писмо ме пита аз какво смятам да правя за Витоша
"Ние не знаем какво смята общината(Столична община - б.а.). Терзиев ми изпрати едно писмо, в което ме пита аз какво възнамерявам да правя. Това не е въпрос, който кметът трябва да ми отправи, защото кметът има абсолютно същите данни, включително идейния проект за Витоша, които имам аз. Знам, че ако не предложим промени в законодателството, ще си останат едни хубави папки, с които просто не съм се снимал както Васил, защото смятам, че трябва да свършим работата, а после идват фотографиите", добавя по време на изслушването Мирослав Боршош.
Инвеститорът и неговата заявка
Още по темата
"Беше при мен тук инвеститор, който иска да построи тези трите лифта, изключително авторитетна компания, която се занимава и с производство на оръдия за сняг. Представи идейния проект, лично пред мен. Мисля, че ги изпрати и на кмета в едни папки. Тези документи нищо не означават без промени в закона. Ще си останат едни добри пожелания, ще си правим форуми как виждате Витоша. Това е подходът на кмета, моят е по-различен. Моят е да събера всички, които се интересуват, да предложа на вашето внимание промени в закона, те са обобщени, при уважаемия Нанков са. И да седнем на една огромна маса", добавя министърът.
Представител на Столична община предпочете да замълчи
По време на заседанието на комисията по туризъм присъстваше и Александър Сарафимов от Столична община. Той бе призован от министър Боршош да запознае депутатите с визията на общината за разрешаване на въпроса.
"Аз ще си позволя да замълча, по причината, че това е стратегия на г-н Терзиев, защото предпочитам решенията той да оповести, защото са в процес за разработване", каза обаче Сарафов.
Васил Терзиев представи още през април визията си за развитие на Витоша. И тогава, и сега кметът твърди, че възстановяването на лифтовете е приоритет, но за целта с анужни нормативни промени, за които отговарят няколко министерства, а крайната дума по тези, свързани със законови изменения, е на парламента.
Тя стратегията отдавна е ясна - изискванията са такива, че не може да се построи нищо към което да има инвестиционен интерес! И въпроса е по-скоро политически - искаме ли повече хора да се качват в планината или не искаме! За да налее някой такива пари ще трябва и някак да си ги върне и явно при сегашаната "природозащитна" стратегия не е възможно... Явно сега надцакването е кой ще бъде "унищожителя" на природата, а иначе за "строител на лифтове" кандидати бол. Хем искаме лифтове, хем другия да е …
лошия... Според мен нищо няма да излезе. Гербаджиите направиха плах опит и "протестърите" им свиха сърмите, Терзиев и той тръгна уж като сериозен кмет ама вече си има достатъчно проблеми. И вероятно така ще си остане само като повод за нападки между политиците... Като не могат да се обединят срещу мижави групички от "природозащитници"...
Атакували го! Пеевски и кривият космос са виновни!
От как дойде внучето: 1) Спряха лифтовете 2) Криза с транспорта! 3)Криза с боклука! 4) Криза с Топлофикация! 5) На рамо да си го носите!
аргументът на медиапул е типичен за партийната журналистика- предишната кметица не била възстановила лифтовете, добре, нали новият дойде да е РАЗЛИЧЕН, ПО-ДОБЪР а той е един неспособен менажер, чудя се каква компания е управлявал.
Ти нали беше от Варна, обясняваше ми къде почвала и къде свършвала Морската градина, айде не се обаждай по софийски теми
София тънеше ли в боклук при самовоската даскалица? Не - факт! София тъне ли в боклук при ДС шарлатанина? Да - факт! Всичко друго е интерпретации на болни мозъци от политически внушения!!!
Учительницата пА руский от самоковските села бе къде, къде по-добър кмет от човек създал компания за 250 милиона!
15 години герболякът управлява София, но не направи нищо за достъпа на хората до планината, за детските градини и ясли, за двете смени в училищата! Герболякът единствено може да плюе!
Клановете на ДС се боричкат дружески кой да налапа по-голям пай от баницата! Това е политическата интрига в ЕС и нато, 36 години след дворцовия преврат. Когато дядото на тоя от ляво чете детрониращото слово на Живков!