Камарата на архитектите: Наводненията са резултат от безконтролно застрояване

Поредните наводнения по Черноморието – разрушени домове, пострадала инфраструктура и човешки жертви – отново показаха, че това не са "природни бедствия", а резултат от безконтролно застрояване, унищожена природна среда и институционално бездействие, посочиха в своя позиция от Камарата на архитектите в България. Тя става ясно на 5-ия ден от наводненията и в нея не се посочват имената на архитектите, изработили ПУП-овете за "Елените".
Прекомерното и често незаконно строителство по крайбрежието, включително в дерета и отоци на територията на страната, е пряка причина за катастрофалните последици. Унищожаването на дюни, зелени площи и естествени дренажни системи превръща всяка буря в бедствие. Липсата на ефективен контрол и практиката нарушенията да се узаконяват постфактум са довели до пълна девалвация на устройственото планиране, пише в нея.
Не можем да подминем и факта, че всички тези строежи са получили положителни становища от Министерството на околната среда и водите (МОСВ), Министерството на земеделието и храните и Изпълнителната агенция по горите, дори когато се намират в речни корита и зони с висок риск. Тук трябва да подчертаем огромната отговорност на всички институции относно тези предписания, разрешения и последващ контрол над тях.
От камарат отправят и призив:
- За пълен одит на устройствените планове, особено в рисковите зони.
- За незабавен мораториум върху ново строителство в потенциално застрашени райони.
- За възстановяване на ролята на архитекта и урбаниста в решенията за териториалното развитие.
- За възстановяване на природните дренажни системи и зелени буфери като задължителен елемент на средата.
Днешните наводнения са предупреждение: ако не върнем разума, отговорността и професионалната етика в планирането, природата ще продължи да ни държи сметка за нашето мълчание.
