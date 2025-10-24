Камарата на строителите помага на фирмите да се свържат с българите в чужбина

Около 50 000 квалифицирани български строителни работници през последните години са потърсили реализация извън страната. Камарата на строителите в България (КСБ) се надява да върне част от тях у дома с наскоро създадената онлайн платформа "Работа в България", която е достъпна на сайта ksb.bg
"Платформата съкращава пътя между българите в чужбина и строителния бизнес у нас, който днес предлага стабилна заетост и конкурентни възнаграждения", заяви председателят на КСБ инж. Илиян Терзиев.
Чрез "Работа в България" търсещите работа могат безплатно да подадат заявление, да посочат предпочитан град, да приложат автобиография и да се свържат с работодатели от строителния сектор. Камарата работи и за разширяване на платформата до своеобразна "банка кадри", която ще обединява информация за специалисти и фирми от цялата страна.
В подкрепа на инициативата, на 1 ноември във Франкфурт, КСБ ще участва в организираната от Министерството на труда и социалната политика трудова борса за българи, живеещи и работещи в Германия. На събитието ще бъдат представени възможностите за завръщане и работа в строителството у нас.
"Много наши сънародници в Германия работят именно в строителството. Ако им се предложат сигурност и добро заплащане, вярвам, че част от тях ще изберат да се върнат. Тук могат да намерят не само стабилна работа, но и да бъдат отново при семействата си", посочи Терзиев.
Днес в сектора са заети близо 250 000 души, а търсенето на кадри остава високо на всички нива – от работници и техници до инженери. Според КСБ предстоящото въвеждане на еврото и устойчивият ръст в заплатите правят строителството в България все по-конкурентно на европейския пазар.
