Кампания срещу фасовете в пясъка започва на 46 български плажа

Кампания срещу изхвърлянето на фасовете в пясъка започна тютюневата компания "Филип Морис" на 46 български плажа. Част от тях вече са оборудвани с атрактивни визии на крайморската ивица, върху съблекалните и спасителните постове, които напомнят, че фасовете са най-големият замърсител на плажовете и най-широкоразпространената форма на боклук в океаните.

Производителят на цигари, който се трансформира към бездимно бъдеще с нагреваемите си устройства за пушене, още миналата година започва глобална инициатива "Our World is not an Ashtray" (Нашият свят не е пепелник). В България кампанията ще е #Промени Картинката и сайт със същото име ще дава информация за последиците от безразборното изхвърляне на фасовете.

През есента стартиралата от морето кампания вероятно ще прерасне в градска среда, където проблемът е не по-малък, каза Диляна Якова, мениджър регулации и устойчиво развитие във "Филип Морис България" пред журналисти.

Тя представи проучване на компанията, според което в световен мащаб всяка четвърта цигара не попада в кошчето, а в канавката, на плажа, на пътя извън колата. Всяка година се изхвърлят над 800 тона цигарени фасове в околната среда, а за разграждането им са нужни от 3 месеца до 15 години в зависимост от външните условия, показват редица изследвания.

Обмисля се дори дали инициативата срещу неправилното изхвърляне на фасове да не прерасне в поставяне на специални прозрачни кошчета на обществени места, които закачливо да приканят хората да си хвърлят там остатъците от изпушената цигара под формата на гласуване. Например единият контейнер е с надпис "чай", а другият "кафе". Или своеобразно измерване на рейтингите на политически лидери, каквито примери има в заведения в западни държави.

Кафене в Брюксел показва какво е одобрението на клиентите му за Путин и Тръмп, сн. Mediapool

"С кампанията #ПромениКартинката се надяваме да събудим еко-съзнанието на пълнолетните потребители, да ги запознаем с фактите, свързани с проблема и в дългосрочен план да предизвикаме реално намаляване на замърсяването с фасове в България", каза още Якова.

"Всяка секунда по света се изхвърлят неправилно 10 хиляди фаса", допълни тя.

В същото време едва 13 процента от хората знаят, че филтрите на цигарите съдържат пластмаса, макар и тя да не е произведена от нефтени продукти. Става дума за целулозен ацетат, който макар и произведен от дървесина, заради преработката му, се води пластмаса. Рециклирането на фасовете обаче реално не е възможно и единственото решение за предотвратяването на замърсяването на околната среда с тях е да се хвърлят в кошчетата за отпадъци.

"Когато хората пушат вкъщи, винаги си хвърлят фаса в пепелника и кошчето. В същото време, когато са навън, голяма част от пушачите си хвърлят фаса на улицата, в канавката, в шахтите на канализацията. 61 на сто от цигарите се пушат извън дома и това е предпоставка за замърсяване. Искаме да променим това", коментира още Якова.

Тя припомни, че съгласно европейска директива от 3 юли 2021 г. върху опаковките от цигари ще има маркировка, която да напомня на пушачите да изхвърлят фасовете си в кошчетата, а не където им падне.

Маркировката, която скоро ще е върху всяка кутия от цигари

От 5 януари 2023 година пък трябва да има продуктова такса за пластмасата в цигарените филтри. Българското екоминистерство обаче все още не е определило методиката, по която ще се определя таксата и какъв ще е размерът ѝ.

"Не е ясно и на кого ще се плаща – на държавата или на общините, които реално управляват събирането на отпадъците", каза Верджиния Джевелекова, мениджър във "Филип Морис България".

В момента продуктовите такси за автомобили и различните видове опаковки се внасят в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда към екоминистерството, а то на свой ред решава с приходите какви общински проекти да финансира.