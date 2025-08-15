Каналджия получи над 9 г. затвор за убийство на полицай при гонка

Общо 9 г. и 4 месеца затвор получи Найден Луканов за тежката катастрофа от края на ноември 2022 година, когато той се вряза с буса си в полицейски автомобил, при която загина полицай. По това време той е превозвал 12 нелегални мигранти, които са опитвали да прекосят страната.

Прокуратурата съобщи, че осъденият вече е в затвора да изтърпи наказанието си след постановяване на окончателното решение на Върховния касационен съд присъдата вече се изтърпява.

Луканов призна пред съда фактите, изложени от обвинението. Наложената му присъда бе потвърдена на трите съдебни инстанции.

Подсъдимият бе признат за виновен по ти обвинения. Най-тежкото е за причиняване на смъртта на полицай след удар в полицейски автомобил при шофиране с превишена скорост, без свидетелство за управление и след употреба на наркотици. По това обвинение му е постановена присъда от девет години и четири месеца затвор.

Отделно е осъден за неподчинение на разпореждане да спре за проверка и за трафик на 12 нелегални имигранти, за което получава над 3 години затвор. По българския закон той ще изтърпява най-тежкото от наложените наказания.

Полицейският служител загина, след като беше ранен тежко при гонка на бус с мигранти, управляван от Луканов. Инцидентът стана на "Цариградско шосе" в близост до разклона за Казичене.

Бусът с мигранти е излязъл на Околовръстното шосе от магистрала "Тракия" и там е започнало преследването от полицията. С идеята да бъдат спрени нелегалните имигранти, микробус на жандармерията е бил поставен на пътя на бегълците. Луканов обаче не е спрял и се ударил почти челно в полицейската кола.