Гражданската война в Сирия приключи и бежанците от тази страна, които са получили убежище в Германия, трябва да се върнат по родните си места, заяви германският канцлер Фридрих Мерц.

"Гражданската война в Сирия е приключила. Вече няма основания за предоставяне на убежище в Германия, затова можем да започнем депортации", каза Мерц на съвместна пресконференция с министър-председателя на федерална провинция Шлезвиг-Холщайн Даниел Гюнтер, предаде Дойче веле.

Канцлерът изрази надежда, че по-голямата част от сирийските бежанци "доброволно ще се върнат в страната и ще участват във възстановяването ѝ", като подчерта, че без тях това би било невъзможно. "Тези, които откажат да се върнат, докато се намират в Германия, разбира се, могат да бъдат депортирани в бъдеще", добави Мерц.

Едновременно с това той призова за разделяне на процедурите за предоставяне на убежище и за прием на трудови мигранти. "Много съм недоволен от факта, че все още има хора, които бихме могли да интегрираме или частично вече сме интегрирали на пазара на труда, но те все още се намират в процес на получаване на убежище. Предлагаме занапред тази процедура да бъде усъвършенствана административно, като напълно се разделят процесите по предоставяне на убежище и интеграция на трудовия пазар. Именно за това съществува така наречената агенция Work-And-Stay. В превод това означава: да, работи и остани", обясни Мерц.

Търсещите убежище в Германия са намалели

Според данни на германското вътрешно министерство броят на молбите за убежище в Германия през октомври 2025 г. е намалял наполовина спрямо същия месец година по-рано. Министърът на вътрешните работи Александер Добриндт заяви, че през октомври 2025 г. са подадени 8 823 първични заявления за убежище, докато през октомври 2024 г. те са били 19 785 – спад от около 55%.

Добриндт подчерта, че планира да ускори процеса на депортации от Германия. Той уточни, че "ще направи всичко възможно", за да постигне необходимите споразумения с властите в Афганистан и "ще се опита да направи същото със Сирия". В последната страна Берлин възнамерява да изпраща не само осъдени престъпници, но и тези, чиито молби за убежище са били отхвърлени.

По отношение на Афганистан германските власти вече два пъти са извършвали депортации след завръщането на ислямисткото движение "Талибан" на власт през 2021 г. През август 2024 г. са били върнати 28 души, а през юли 2025 г. – още 81. Всички те, уточнява вътрешното министерство, са престъпници, осъдени на лишаване от свобода.

Агенция ДПА отбелязва, че изявлението на канцлера относно сирийските бежанци противоречи на позицията на германския външен министър, който по време на неотдавнашно посещение в Дамаск заяви, че сирийците, живеещи в Германия, "едва ли ще се завърнат в разрушената страна в близко бъдеще".

ДПА предаде, че Мерц е поканил временния президент на Сирия Ахмед аш-Шараа да посети Германия, за да обсъдят въпроса за връщането на сирийските престъпници, които германските власти възнамеряват да експулсират.

По официални данни към края на август 2025 г. в Германия се намират около 951 000 сирийци, сред които 920 души, за които вече е взето решение за депортиране.

Специалният представител на руския президент и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев коментира в социалната мрежа X изявлението на Мерц с думите, че германският канцлер "най-после е започнал да чете нашите публикации за имиграцията, която води до самоубийството на западната цивилизация – и е предприел някои действия". Дмитриев изрази надежда, че Мерц "ще се вслуша и в други препоръки" на руските власти.

През декември 2024 г. режимът на Башар Асад, който дълги години беше президент на Сирия, падна. Временен президент стана лидерът на една от опозиционните групировки Ахмед аш-Шараа. Асад и семейството му получиха убежище в Русия.