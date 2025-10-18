Капанът с мечтаната любов: Кои са жертвите на трафика на хора

Млади момичета и момчета търсят любов, работа или просто по-добър живот. Вместо това попадат в капан на насилие, страх и зависимост. Ужасът на трафика на хора вече не дебне само по тъмните улици, а в социалните мрежи и лъжливите обещания за споделеност и разбиране.

Жана* израства в бедно семейство с пет деца край Варна. След години насилие в семейството, вече пълнолетна, тя доброволно заминава за Германия, за да проституира и да помага финансово на братята и сестрите си. Впоследствие се оказва в Белгия, бива многократно препродавана и насилвана от своите сводници. Всеки опит за бягство завършва с тежък побой и заплахи. Все пак Жана успява да се измъкне. Благодарение на съдействието между местна белгийска организация и Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) в България Жана е върната и получава подкрепа у нас. Нейните показания помагат да бъде разбита престъпна мрежа за сексуален трафик. Тя се възстановява и дори създава семейство.

Хиляди жени и момичета от Европа споделят съдбата на Жана, но не всички имат шанса да се спасят от ужаса на съвременното робство. За 2023 г. жертвите на трафик на хора в Европейския съюз са 10 793, сочат данните на Евростат. От тях цели 63% са жени.



Броят на жертвите на трафик през последните няколко години расте драстично, графика:Евростат

В България за решаването на проблема с трафика на хора си партнират множество институции и неправителствени организации, координирани от Националната комисия за борба с трафик на хора. Страната ни обаче се изправя пред различни предизвикателства. Тенденциите се променят, социалните мрежи и присъединяването на страната в Шенген улесняват трафикантите, страната се превръща в дестинация за трудов трафик, а младите хора са под все по-сериозен риск.

Българската реалност

В България най-честите форми на трафик остават сексуалната и трудовата експлоатация. Според данни на прокуратурата през 2024 г. има 98 регистрирани случаи на трафик. 77 от тях са на жени, а останалите 21 – мъже. 57 от жените са били жертви на сексуален трафик, докато при мъжете само двама. При трудовия трафик са регистрирани 10 случаи на мъже и един на жена. Има и 31 случая на принудително подчинение против личната воля чрез заплахи и манипулации.

Сигналите на Националната комисия за борба с трафик на хора за 2024 г. дават различни числа. Жертвите са били 78 – 49 жени, 33 от които са експлоатирани сексуално. 19 мъже пък са били трудове експлоатирани, а още петима са били жертва на трафик на хора за просия. Останалите мъже и жени са били жертва на друга форма на трафик.

Промяна в тенденциите

От началото на 2025 г. обаче се забелязват промени в основните тенденции. Данните на НКБТХ между януари и септември 2025 г. сочат, че 75 лица, сред които 44 жени и 31 мъже са станали жертви на трафик. 26 жени са били сексуално експлоатирани, докато 34 души, сред които 27 мъже, са пострадали от трафик на хора с цел принудителен труд. Сред тях зачестяват случаите на граждани на трети страни.

"Досега винаги сексуалната експлоатация беше водещата форма на трафик. Сега тенденцията се обърна много рязко, защото ако до миналата година България беше страна на произход на жертви, т.е ние изнасяхме жертви за Франция, Германия, Испания и други страни, то сега България се утвърждава и като страна на дестинация за граждани на трети държави, които търсят у нас легална трудова заетост”, разказва пред Mediapool главният експерт от НКБТХ Антоанета Димитрова.

По думите ѝ поради ограничения достъп до информация, езиковата бариера, както и липсата на ефективни механизми за защита, трудовите мигранти биват експлоатирани. Работодателите използват различни практики като забавяне или неизплащане на заплати, заплахи за уволнение, ако се сигнализира за проблема, ограничаване на свободата на движение.

Само за последните 9 месеца има 7 случая на трудова експлоатация на граждани на трети страни, при които потърпевши са общо 17 души. Експертът подчертава, че става въпрос за легални трудови мигранти, които имат трудови договори с работодател, за да получат разрешение за престой в страната. Според нея тази тенденция се забелязва не само в България, но и в други страни в Европа, а броят на подобните случаи ще продължи да расте.

Същевременно почти изчезват случаи на трафик на бременни жени с цел продажба на бебета, които бяха доста разпространени преди десетина години. За сметка на това все по-разпространен е трафикът с цел принудително подчинение.

Новите опасности

Социалните мрежи улесняват престъпниците. Трафикантите използват платформи като Facebook, Telegram и дори онлайн игри, за да набират и контролират жертвите си.

"Онлайн експлоатацията става все по-разпространена, когато говорим за непълнолетни. Всъщност, децата също са много рискови да бъдат жертви на онлайн сексуална експлоатация. Вече има такива случаи, но и все повече ще се увеличават. Това се превръща в разпространена форма за набиране на трафика”, разказва пред Mediapool директорът на Фондация “А21” в България, която има клон в страната от 13 години.

Антоанета Димитрова от НКБТХ също отбелязва, че тази нова тенденция засяга предимно младежи - ученици или студенти.

"Липсата на дигитална грамотност и критично мислене сред младежите, както и споделянето на прекалено много лична информация, търсейки внимание онлайн, им пречи да разпознаят рисковите ситуации, а трафикантите все по-често набират жертви онлайн”, пояснява тя.

Пълноправното присъединяване на България в Шенген също е улеснило трафикирането, смятат експертите. Въпреки че служителите на гранична полиция са обучени да разпознават основни критерии, че едно лице може да е жертва на трафик, по-лесното трафикиране на жертвите извън страната се е засилило.

Докладът на експертната група на Съвета на Европа за борба с трафика на хора (GRETA) за периода 2020–2024 г. също отразява тези промени. В него се посочва, че расте броят на чуждите граждани, идентифицирани като жертви на трафик, а употребата на интернет и социални мрежи от страна на трафикантите става все по-честа, което им позволява да набират и контролират жертвите дистанционно.

Бедност, трудно детство и един чаровник

Повечето жертви са млади хора между 18 и 30 години, често израснали в бедност и дисфункционални семейства, където насилието е всекидневие. Жените са по-често експлоатирани сексуално, а мъжете – принудени да работят без заплащане в строителството и селското стопанство.

"Сред най-уязвимите групи са малцинствата, хората с увреждания, децата от бедни региони, непридружените малолетни, както и хора, подложени на домашно насилие, зависимост или тежки дългове", гласи докладът на GRETA.

Според Антоанета Димитрова трафикираните момичета са предимно от ромски произход, но има случаи и на българки и то от богати семейства, които през студентските си години стават жертва на сексуален трафик заради все още най-разпространения модел на трафика - Lover boy.

Мечтаният любовник изведнъж се появява в света на момичето. Той е нежен и загадъчен, обгрижва я с внимание и я разбира. Осигурява ѝ всичко, което ѝ е липсвало, а тя се влюбва в него.

"Той поетапно я изолира от средата и близките ѝ. Започва да чертае планове за съвместен живот в чужбина, но иска момичето да пази в тайна техните намерения. Всичко това се случва много бързо”, разказва Моника Николова.

По думите на Димитрова веднъж вече обработена, жертвата доброволно се съгласява да извършва различни дейности като проституция и ѝ отнема време да осъзнае в какъв капан е попаднала преди да се реши да потърси помощ. Най-често жертвите на сексуална експлоатация са трафикирани към Германия, Холандия, Франция и Италия.

Днес обаче и класическият профил на трафиканта вече е различен. По думите на директора на Фондация "А21", преди време е било характерно да си представяме голям едър мъж с тъмни очила и ланци, разполагащ с доста финансови възможности без ясен произход. “В днешно време обаче трафикантът може да е жена, близка приятелка, която не сме виждали от много време, или пък дори роднина”, отбелязва Моника Николова.

През 2024 г. в България 42 души са осъдени за трафик на хора, сочат данните на прокуратурата. Според Евростат за 2023 г. 13 мъже и 3 жени са заподозрени в трафик, а обвинени са 6 жени и 22 мъже.

В капана на трудовата експлоатация

Мъжете от по-бедни региони често стават жертва на фалшиви предложения за работа в чужбина, особено като са в нужда. Пример е група от 34 българи от малък град, експлоатирани в Испания през 2018 г. Обещанията за безплатна квартира не са спазени, те са настанени в големи общи помещения, не са подписали договор, документите им били взети и не получавали изработените възнаграждения, заплашвани са. Случаят завършва с намесата на ГДБОП и НКБТХ, след което следват и осъдителни присъди за трафикантите.

"Много е важно, когато сте в затруднено положение и получите на пръв поглед много добра оферта за работа в чужбина, да направите наистина обстойна проверка - на условията, на работодателя, на стандарта на живот във въпросната страна. Ако не можете да се справите сами, Националната телефонна линия за борба с трафик на хора разполага с екип, който е обучен и да проучва колко достоверно е едно предложение за работа. В рамките на 72 часа прави проучване и дава обратна връзка с насоки към гражданите как да се предпазят от потенциален риск”, обяснява Моника Николова.

Tя съветва всеки, които има подобни опасения преди да замине, да не предоставя личните си документи, да носи тяхно копие в себе си, да има скрити пари в брой и втори телефон и SIM карта.

Трудният път на възстановяването

"Трафикът на хора е престъпление срещу личността. Личността на човек е заличена. Често тези хора са счупени. Липсват им елементарни всекидневни навици. Когато един човек е бил експлоатиран дълго, отнема много време да върне вярата в себе си. Често някои хора започват от нулата. Сякаш отново се учиш да ходиш”, разказва Моника Николова.



След като са спасени жертвите получават специализирана подкрепа; Сн. Canva

Към НКБТХ функционират седем специализирани услуги за подкрепа на жертви във Варна, София и Бургас - 3 услуги от резидентен тип за временно настаняване на жертвите, където могат да бъдат приютени и децата им, 3 консултативни центъра и един приют за последваща реинтеграция.

Когато жертвата бъде изведена от ситуация на трафик, тя по закон има време да помисли дали иска да свидетелства и даде показания за своя случай. През това време е настанена в специализираните услуги. Жертвите остават там, докато тече съдебният процес, а освен това получават статут на специална закрила. Услугите от резидентен тип са с тайни адреси и са защитени. Докато са там, жертвите са обгрижвани от най-различни специалисти - психолози, социални работници, медицински специалисти. В приютите има общо 26 места, като към октомври 2025 г. има само 2 свободи места.

“За да се възстановиш от това травматично преживяване, трябва да имаш доста солидна подкрепа. Затова, когато хората напуснат нашите приюти, между 6 месеца и една година след това те поддържат връзка за консултативни услуги и ние продължаваме да следим какво се случва с тях”, обяснява Антоанета Димитрова.

За успешната интеграция и закрила на жертвите помагат и другите институции, както и Фондация “А21”. Организацията, която скоро вече няма да работи на територията на страната, има дневен център за работа с жертви. В него се помага на десетки оцелели чрез програми за обучение, терапия и намиране на работа.

Много ценен инструмент в борбата с трафика на хора е и горещата национална линия, която от Фондация “А21” поддържат с години. Тя е разпознаваема благодарение на множество кампании, а екипът ѝ е изключително добре подготвен, за да съдейства на потенциалните жертви.

По думите на Моника Николова услугата е редовно използвана, като близо 60% от обажданията са свързани с потенциални случаи на трафик и хората получават нужната подкрепа. Тя се надява скоро националната линия да премине под юрисдикцията на НКБТХ, за да може да продължи ефективната си работа, след като “А21” затвори офиса си в България.

Превенция и още работа

Според експертите превенцията е най-ефективният начин за осведоменост сред обществото. Неслучайно Националната комисия за борба с трафик на хора и всички десет местни комисии в страната организират множество превантивни кампании.

За "А21" превенцията трябва да започне и в най-ранна възраст, затова преди години те издават и детска книжка, в която не се говори директно за трафик, но учат децата как да разпознават опасни ситуации и хора. Освен че организира множество кампании през годините, организацията разработва и множество безплатни образователни материали за учители, ученици и родители. В техните профили в социалните мрежи и Youtube също има голям избор от образователни видеа по темата.

Въпреки че България бележи напредък в борбата с трафика на хора през последните години, страната среща редица предизвикателства. Това сочи и докладът на GRETA. Органът изисква по-добра защита и подкрепа за жертвите, включително безплатна правна помощ, достъп до здравеопазване и създаване на компенсационен фонд, финансиран от конфискувани активи на трафиканти. Докладът акцентира и върху необходимостта от укрепване на капацитета за разследване на онлайн трафик, и по-системната идентификация на жертви сред мигранти, бежанци и деца.

Ситуацията в Испания и Италия

В Испания през 2024 г. са идентифицирани 1 794 жертви на трафик – ръст от 22% спрямо предходната година най-вече заради трудов трафик. 56% от жертвите са жени, основно от Колумбия и Венецуела. Испанските власти са разбили 110 престъпни групи, провели са 419 разследвания. 966 заподозрени са били арестувани, а от тях 61% мъже - основно испански граждани.

През последните години общественото внимание към проблема нараства заради активната роля на медиите и неправителствените организации, които си партнират с държавните институции.

В Италия жертвите на трафик за 2023 г. са малко над 2000. Там преди 3 години е приет Националният план за действие срещу трафика и тежката експлоатация (2022–2025), в който се отбелязват мерките за борба с проблема и цели създаването на дългосрочни стратегии за превенция и противодействие на трафика.

Наред с националните политики, важна роля играят и инициативите на регионално ниво и на гражданските организации. Сред най-активните региони е Тоскана, където ключова роля имат консултативните центрове, мобилните екипи, медицинските кабинети и центровете за мигранти, които често се оказват идеално място за идентифициране на жертви на трафик или експлоатация.

*Името е подменено, за да се запази сигурността и анонимността на жертвата на трафик

Тази статия е създадена в рамките на проект PULSE, европейска инициатива, която подкрепя трансграничното журналистическо сътрудничество. По нея са работили: Радослав Александров (Mediapool.bg, България); Davide Madeddu (Il Sole 24 Ore, Италия); Lola Garcia- Ajofrin (El Confidencial, Испания)