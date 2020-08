Капсулата на "Спейс Екс" се завърна на Земята

След двумесечен престой на Международната космическа станция, корабът "Дракон" с астронавтите на НАСА Дъг Хърли и Боб Бенкен се приводни в Мексиканския залив в неделя следобед местно време и малко преди 22 ч българско. Кацането във вода стана съвсем близо до Пенсакола. Мястото на приводняването бе избрано според метеорологичната обстановка..

Успешното приводняване беше заключителният ключов тест за това дали космическият апарат на компанията Илон Мъск "Спейс Екс" (SpaceX) може да транспортира астронавти до и от орбита - нещо, което никоя частна компания не е извършвала досега.

Капсулата с форма на жълъд се приводни край бреговете на Флорида. Американското Национално управление по аеронавтика и изследване на космическото пространство НАСА предаваше на живо заключителния етап от полета на "Спейс Екс".