Караджов иска пари за ремонт на 8 жп депа заради новите влакове

Вицепремиерът и министър на транспорта настоява за залагането на средства в Бюджет 2026 за ремонт на остарелите железопътни депа. Аргументът му е, че те ще са бази за обслужването на новите 60 влака на "Шкода" и "Алстом", които България купи с европейски средства по Механизма за възстановяване и устойчивост. Това става ясно от съобщение на пресцентъра на транспортното министерство без да е посочено колко пари ще иска Гроздан Караджов.
В момента коалиционните партньори в управлението - ГЕРБ, БСП и ИТН, не могат да се разберат за бюджета за следващата година. Редица икономисти, сред които и управителят на БНБ Димитър Радев вече предупредиха, че ако не се орежат харчовете има риск България да попадне в румънския сценарий - висока инфлация и замразяване на доходите.
Безспорно жп депата се нуждаят от основен ремот, но фирмите производители "Шкода" и "Алстом" по договор имат задължение да осигурят база за поддържането на новите влакове през следващите 15 години.
В края на септември чешката компания "Шкода" съобщи, че е подписала договор с българската фирма TTL за наем на депо, в което през следващите години ще се извършва пълно обслужване на 25-те нови електрически влака, които фирмата ще достави.
Досега румънското поделение на френската "Алстом" официално не е съобщило дали има подписан договор за депо у нас.
Караджов на обиколка в жп депа
Днес вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов посети депатата на "БДЖ - Пътнически превози" в Русе, Горна Оряховица и Мездра.
По думите му железопътните депа в София, Пловдив и Горна Оряховица ще са основните бази за ежедневна поддръжка и съхранение на новите 60 мотрисни влака на "Шкода" и "Алстом", които се очаква да пристигнат в България през следващата година.
"До доставката на новите влакове трябва да сме осигурили надеждни места за тяхното съхранение и поддръжка. Без модерни експлоатационни бази новият подвижен състав ще бъде изложен на риск от по-бързо амортизиране и вандализъм", коментира Караджов.
Депата на БДЖ са изградени преди повече от 60 години и оттогава не са модернизирани. В сегашния си вид те не отговарят на изискванията за обслужване на новите електрически мотриси, отбеляза министърът на транспорта.
"Наличните халета са твърде къси, не разполагаме с машини за измиване на влаковете, нито с вакуумни системи за почистване на тоалетните, а остават по-малко от 6 месеца до началото на доставките на новите мотрисни влакове. Затова трябва спешно да започнем ремонтите и разширяването на халетата, съобразени с габаритите и технологичните изисквания на новите влакове", посочи вицепремиерът.
Той допълни, че въпреки остарялата инфраструктура, в предприятията са натрупани ценен опит и умения от персонала на "БДЖ - Пътнически превози", които ще станат основа за новия модел на експлоатационна поддръжка. "Грохнали са сградите и машините, но железничарският дух е жив в сърцата и душите на железничарите от БДЖ", каза Караджов.
Вицепремиерът ще настоява в бюджета за 2026 г. да бъдат осигурени средства не само за трите основни депа - София, Пловдив и Горна Оряховица, но и за още 5 спомагателни експлоатационни точки за обслужване на пътническите влакове в крайни точки от маршрутите им - във Видин, Русе, Варна, Бургас и София.
"Без адекватни условия за поддръжка и опазване на новия подвижен състав ще похабим инвестиция от почти 2 милиарда лева. Трябва да действаме незабавно", заяви Караджов.
"Шкода" подписа договор с TTL
В края на септември чешката компания "Шкода Груп" съобщи, че е подписала договор с българската фирма TTL за наем на депо, в което ще се извършва пълното обслужване на 25-те нови електрически влака.
"Шкода" подписа договора за над 500 млн. евро за доставка на мотрисите през септември 2024 г. Компанията е задължена да осигури и поддръжката на машините за срок от 15 години. За целта ще бъдат наети десетки нови служители в страната, се казваше в съобщението на чешката фирма.
"Новото депо ще ни даде възможност да осигурим високо качество на поддръжка и дългосрочна издръжливост на влаковете, които произвеждаме за България. Това е значим успех за този стратегически проект и доказва амбицията ни да бъдем надежден партньор в развитието на модерния железопътен транспорт в региона", заяви Петр Новотни, главен изпълнителен директор на "Шкода Груп" тогава.
Съгласно договора компанията ще осигурява цялостна поддръжка на всички доставени влакове - от ежедневни дейности до мащабни сервизни операции, гарантиращи максимална устойчивост и безопасност. За тази цел ще бъдат привлечени висококвалифицирани специалисти. Екипът ще включва както кадри на "Шкода Груп", така и десетки новонаети служители от България, с което компанията ще подкрепи заетостта на местния трудов пазар.
"Убедени сме, че именно производителят е най-добрият партньор за тази услуга. Нашите експерти познават превозните средства в детайл и могат да осигурят най-висок стандарт на поддръжка в дългосрочен план", допълни Петр Новотни.
"Шкода Груп" планира да разшири експертизата си в поддръжката и на влакове от други производители, както и на такива от различни години на производство. В бъдеще наетото депо ще може да обслужва всички влакове, движещи се по българските железници, беше посочено в съобщението на компанията .
Новите 25 влака на "Шкода" са с 300 седящи места, климатизация и плавно движение с минимален шум. Договорът обхваща доставката на 25 четиривагонни електрически влака, както и 15 години пълна поддръжка. Общата стойност на договора възлиза на над половин милиард евро.
Преди четири години компанията достави за София и 30 тролейбуса Škoda 27Tr, съобразени с най-новите европейски стандарти за пълна достъпност, на стойност около 20 милиона евро.
В момента компанията произвежда и 8 влака за софийското метро, чиято доставка беше потвърдена преди две години.
"Шкода Груп" е част от чешката PPF Group - един от най-големите инвеститори у нас, който е собственик на телевизията бТВ и на половината от мобилния оператор "Йетел".
