Караджов поиска отговори, а не оправдания от "Райънеър" за сваленото дете с инвалидна количка

"Райънеър" (Ryanair) дължи отговори, а не оправдания, заяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов в позиция до медиите, след като по-рано в неделя авиокомпанията обясни свалянето на семейство с дете в инвалидна количка от самолета си с това, че наземните служители на летище София не са били убедени в изправността на батерията на помощното съоръжение и е отказано качването му на борда, заради което семейството станало агресивно.

Според Караджов опитът на "Райънеър" да прехвърли вината върху наземния оператор е неприемлив.

Той поставя въпросите, на които според него авиокомпанията дължи отговори.

"Започнала ли е вътрешна проверка от страна на авиокомпанията за конкретния инцидент? Защо при два предишни полета на 24 юли със същата авиокомпания, със същото помощно средство, не е била застрашена безопасността, а сега се твърди обратното? Съществува ли документирана процедура от страна на Ryanair за качване на инвалидни колички на борда или само субективната преценка на пилота е достатъчна? Защо помощното средство е прието от наземния оператор като годно да бъде качено на борда на самолета, а не е допуснато в самолета? Кой определя критериите за "агресивен пътник" в практиката на Ryanair? В предходен случай на софийското летище, плачеща жена беше определена като агресивна - какви критерии бяха приложени тогава? А в други сходни ситуации? Какви конкретни действия и мерки са предприети от страна на Ryanair, преди да бъдат свалени пътниците", пита транспортният министър.

Той цитира Регламент (ЕО) № 1107/2006 относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при пътувания с въздушен транспорт, според които свалянето на пътници от борда е крайна мярка, която може да се предприеме само след изчерпване на всички разумни алтернативи. "Въздушният превозвач или неговият представител са задължени по регламент да положат всички разумни усилия и да предложат алтернативен вариант на семейството?", посочва министър Гроздан Караджов.

Още преди дни той разпореди незабавна проверка от Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация", която вече тече. Гроздан Караджов съобщава също, че въз основа на събраната до момента информация ще сезира Комисията за защита от дискриминация.

Министерството на транспорта и съобщенията остава твърдо ангажирано с опазването на правата и достойнството на всички пътници и с премахването на всякакви неоправдани бариери пред мобилността на хората с увреждания, се посочва още в позицията на министъра.

Преди това авиокомпанията разпространи своя позиция по повод случая. "Тези пътници бяха резервирали пътуване с този полет от София до Милано Бергамо (8 август) с инвалидна количка, задвижвана от гелова батерия. По съображения за безопасност, геловите батерии на инвалидните колички трябва да бъдат изолирани, за да бъде количката приета за въздушен превоз. Тъй като наземните служители на летище София, които отговаряха за товаренето на количката в самолета, не успяха да установят дали батерията е изолирана, те не можаха да натоварят количката на самолета. Когато пътниците били уведомени, че наземните служители на летище София не могат да натоварят инвалидната количка, те са станали агресивни в самолета и са били свалени от местната полиция", се казва в позицията на авиокомпанията по случая.

"Като баща съм дълбоко потресен от безчовечната постъпка на пилота към детето. Като командир на полета той има право да поиска сваляне на пасажер и инвалидната му количка, защото биха могли да застрашат полета. Той е записал собственоръчно в протокола, че клемите на батериите "не могат да се изолират". Фактите, известни дотук обаче, казват друго – количката е маркирана с фабричен стикер, че е годна за превоз със самолет и според родителите детето е летяло с нея неведнъж. А, и бегла проверка на техническите ѝ данни и общите условия на Ryanair показват, че тя отговаря на изискванията на превозвача", посочва преди дни Гроздан Караджов.