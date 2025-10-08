Караджов: Работим по 4 нови сигнала за корупция в ДАИ

Четири нови сигнала за потенциална корупция в в Изпълнителната агенция "Автомобилна администрация" (ИААА), известна като Държавна автомобилна инспекция (ДАИ), се проверяват в момента. Това стана ясно в сряда от пост във фейсбук на министъра на транспорта Гроздан Караджов. Агенцията е във фокуса на внимание след скандала с исканите рушвети от шофьорите на камиони, превозващи техниката за концерта на Роби Уилямс в София.

По случая бяха задържани двама инспектори - Борис Борисов и Георги Георгиев

Сигналите

В момента се работи по четири нови сигнала за корупция в Главна дирекция Автомобилна администрация и когато бъдат установени фактите, ще бъдат предприети мерки., написа Караджов.

От поста му стана още ясно, че отделно в ГДАИ има система за анонимно подаване на сигнали от служители на дирекцията. През нея са постъпили два сигнала за корупция, които след проверка също са препратени на прокуратурата.

"Това, че не свиквам пресконференция след всеки пратен в прокуратурата сигнал или след всеки уволнен, не означава, че той не е проверен", добавя министърът.

Как е действано през годините

Заинтересувах се как са действали мои предшественици за няколко години назад, добавя Караджов.

През 2022 г. са подадени общо 6 сигнала за корупция в ДАИ. Само един от тях е изпратен в прокуратурата, още един – в КПКОНПИ.

През 2023 г. са подадени 8 сигнала. Само един е изпратен на прокуратурата.

През 2024 г. има само един сигнал, който завършва без последствия.

"Както виждате, откакто аз съм министър, не само сигналите зачестяват, но и по всеки един от тях има предприети действия. И хората виждат и оценяват това. Защото 99% от работещите в ИААА и ГДАИ са назначени в годините преди аз да стана министър. Т.е. порочните практики не са нови, а трайни и досега са били, ако не толерирани, то поне игнорирани. Вече не е така. Трябва време системата да се прочисти и да се наложат новите правила за работа, които ще гарантират обективност при работата", добавя Караджов.