Караджов: Жп линията Костенец-Септември ще е готова в 2029 г.

След като цялата 2024 година е пропусната и строителството в този участък е било замразено, вече виждаме резултати от възобновената през март 2025 г. работа. Това каза заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов по време на проверка на строителните дейности по жп линията между Костенец и Септември.
"Направихме символично събаряне на последните сантиметри от каменната стена, която делеше двете части на тунела. Той е с обща дължина от близо 2.5 км, като се копаеше едновременно от двете страни. Тези два километра и половина под планината не са просто инженерно съоръжение, а символ на волята и способността на България да изгражда модерна инфраструктура", изтъкна Караджов.
По думите му 25-километровият участък е от изключителна важност за българската транспортна схема, защото е елемент от модернизацията на железопътното трасе от София до Бургас.
Това е един от най-сложните и трудни за изпълнение участъци по цялото стратегическо направление от София до Пловдив.
В него са включени 23 моста и виадукти с обща дължина 2.3 км и над 4.5 км тунели.
"Има добра мобилизация и в другите два тунела от този лот, почти завършена е жп гарата в Белово, а тази в Костенец е изпълнена на 70%. Телекомуникациите и контактната мрежа на места са завършени на 85%", обясни още Караджов.
"Това ми дава увереност, че въпреки забавянията до 2029 г. жп линията ще бъде изградена за скорости от 160 км/ч", допълни той.
Участие в проверката взеха още турският посланик у нас Мехмет Саит Уянък, както и представители на Национална компания "Железопътна инфраструктура" и на фирмите изпълнители.
