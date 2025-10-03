"Кардинален обрат": САЩ ще помогнат на Украйна да разшири ударите си срещу руските рафинерии

Администрацията на Доналд Тръмп възнамерява да помогне на украинските сили да разширят ударите си по руски енергийни обекти, вследствие на които само през септември работата на най-малко пет рафинерии беше спряна, а региони — от Далечния изток до Централна Русия — бяха обхванати от недостиг на бензин.

Както съобщава NBC News, позовавайки се на трима запознати с въпроса представители на администрацията, помощта, която САЩ планират да окажат на Киев, ще бъде насочена към предоставяне на разузнавателни данни за удари по енергийната инфраструктура.

Новите мерки трябва да помогнат на Киев по-добре да разбере местоположението на системите за противовъздушна отбрана и да планира маршрути за ударите, което ще позволи да се повиши ефективността на наличните украински безпилотни апарати и ракети с далечен обсег, обяснява Financial Times като цитира запознати с хода на обсъжданията. Това ще бъде първият случай на разширяване на разузнавателната помощ за Украйна, откакто президентът Тръмп се завърна в Белия дом.

Освен това, по думите на източници на FT, разширеното сътрудничество ще обхване и използването на всички нови далекобойни оръжия, които САЩ може да продадат на съюзниците си от НАТО за доставка в Украйна. Тръмп е дал указание на военните ведомства да се подготвят за обмен на разузнавателна информация. Източник, запознат с обсъжданията в Белия дом, е определил случващото се като "кардинален поврат в отношението" на обкръжението на Тръмп към войната в Украйна.

През последния месец самият президент изостри риториката си спрямо Русия, наричайки я "хартиен тигър" и заявявайки, че Украйна може да спечели войната и да освободи всички окупирани територии. Той също така настоява да се предприемат мерки за спиране на износа на петрол и газ от Русия — макар засега самият той да не е предприел такива действия.

Недостигът на гориво, обхванал Русия след украинските удари по най-големите ѝ нефтопреработвателни заводи, принуди властите да увеличат покупките на бензин от Беларус и дори да прибегнат до внос от Китай и други азиатски страни.

До края на септември в страната не са работили рекордните 38% от мощностите на рафинериите, способни да преработват 338 хиляди тона на ден. При това 70% от спрените мощности са резултат от нападения с дронове, които от началото на август са успели да поразят повече от 20 големи нефтопреработвателни предприятия. През септември още четири завода е трябвало да спрат производството, включително НПЗ "Кинеф" в Ленинградска област — вторият по големина в Русия, и Рязанската рафинерия на "Роснефт", която е сред първите пет по капацитет.