Кардиолози влизат в над 60 училища в страната по повод Световния ден на сърцето

Световният ден на сърцето - 29 септември, ще бъде отбелязан за 25-ти път тази година. Инициативите за 2025 г. са обединени под мотото "В ритъма на сърцето”, а глобалната цел на Световната сърдечна федерация е да бъдат предотвратени милиони случаи на преждевременна смърт, причинени от сърдечно-съдовите заболявания. Това съобщиха от Дружеството на кардиолозите в България (ДКБ), което традиционно отбелязва Световния ден на сърцето с разнообразни активности във все повече населени места у нас.
Седмица на сърцето в училище и обществени прояви с акцент върху физическата активност като един от водещите фактори за профилактика за сърдечно-съдовото здраве са сред основните ни инициативи по повод Световния ден на сърцето, обясни проф. Кирил Карамфилов, председател на ДКБ. Те се организират и провеждат от дружеството с подкрепата на МЗ и МОН за втора поредна година в цялата страна.
През Седмицата на сърцето кардиолози ще изнесат лекции за повишаване на знанията за укрепване здравето на сърцето и формиране на навици за здравословен начин на живот пред ученици в тематичен час на класа. До момента над 60 училища в страната са дали заявка да бъдат посетени от специалист. Инициативата "Изкачи се с кардиолога си" ще се проведе в 13 града. Тя е насочена към хора от всички възрасти и предвижда символично изкачване на стълби в паркове и други открити обществени зони с посланието, че редовната умерена физическа активност поддържа здравето на сърцето през целия живот. На 29 септември традиционно ще бъдат осветени в червено знакови сгради в големите градове у нас.
Над 6.5 млн. души в цял свят умират преждевременно от сърдечни заболявания всяка година, а милиони други се борят с последствията, сочат данните на Световната сърдечна федерация. Сърдечно-съдовите заболявания остават водещата причина за смърт в света, като само за десетилетие смъртните случаи са се удвоили. Затова и основната цел на глобалната инициатива е да бъдат предприети действия на всички нива в обществата за предотвратяване на милиони случаи на преждевременна смърт чрез профилактика и осигуряване на все по-добър достъп до съвременно лечение на сърдечно-съдовите заболявания.
