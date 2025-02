Карл Билд сравни разговора Тръпм - Путин с Мюнхенското съглашение с Хитлер от 1938

Бившият шведски министър-председател Карл Билд сравни проведения разговор с Мюнхенското споразумение от 1938 г. Това споразумение, договорено от министър-председателите на Великобритания и Франция Невил Чембърлейн и Едуар Даладие с райхсканцлера на Германия Адолф Хитлер и премиера на Италия Бенито Мусолини, уговаря предаването на Судетска област от Чехословакия на Германия. Споразумението се превръща в символ на политиката на "умиротворяване на агресора".

"Със сигурност е нов подход в преговорите да се правят много големи отстъпки още преди те да започнат. Дори Чембърлейн не е слязъл толкова ниско през 1938 г. Този Мюнхен така или иначе завърши много зле", пише Карл Билд, който е съпредседател на Европейския съвет за външни отношения, в платформата X в сряда, 12 февруари.

It’s certainly an innovative approach to a negotiation to make very major concessions even before they have started. Not even Chamberlain went that low in 1938. That Munich ended very bad anyhow.