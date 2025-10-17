Карлос Насар поиска оставката на близкия до Пеевски шеф на щангите

Световната звезда в щангите Карлос Насар обяви, че няма да подпише договор с Българската федерация по вдигане на тежести, докато неин председател е Стефан Ботев, спряган за близък до Делян Пеевски.

В интервю за агенция “Фокус“ Насар каза, че Ботев не може да създаде правилен процес на работа“ и предупреди, че “щангите няма да видят бели дни“ с този шеф.

“Няма как да ме изкушат. Макар че виждаш с нашата федерация какво се случва. Надявам се да не ми бъдат спрени правата да вдигам щанги. И така. В нашата федерация е много, много тежко положението. Със Стефан Ботев не може да стигнем до споразумение – аз и нямам намерение“, каза Насар.

“Той наистина не може да създаде правилен процес на работа, правилен процес на подготовка за щангистите и не може също така да подсигури средства за тях“, обяви трикратният световен шампион и многократен световен рекордьор.

Той напомни, че федерацията по щанги има дългове за 1 милион лева, което не могат да бъдат платени.

“Ами, с цялото ми уважение, има ресторанти, които правят месечен оборот повече от 1 милион. Това нещо е несериозно! Той не може да бъде ръководител на тази федерация. Първо, че няма желанието федерацията да расте и няма визията. Второ, че и да има желанието, той няма възможността, той не може да го направи. И по хиляди ред причини. Надявам се поне да не ми спира правата. Не искам да ми помага, но поне не искам да ми пречи“, каза Насар.

Българската спортна звезда стана обект на политиката след като се съгласи да се снима в кабинета на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания партиен лидер Делян Пеевски.

Това се случи, когато първо Стефан Ботев обяви, че Пеевски е голям благодател на щангите и успехите на Насар, едва ли не, се дължат на Пеевски, който помагал на федерацията.

След това Насар каза, че не е взел нито лев от федерацията и успехите му се дължат само на частни спонсори. Часове по-късно обаче щангистът се появи на снимка с Пеевски.

Карлос Насар коментира, че никога не е бил обвързан с политически сили и личности, като с Пеевски е направил “компромис“.

“Моето място е в залата и на подиума – там, където трудът и постоянството говорят най-силно. Именно затова моята ръка е протегната към Българската федерация и един от компромисите от моя страна бе направен днес (със снимката с Пеевски). Единствената ми кауза е бъдещето на българските щанги“, каза Насар.

Мениджърът на Насар вече разкри, че Катар и Саудитска Арабия предлагат по 1.5 милиона долара на Насар, за да състезава под техен флаг.