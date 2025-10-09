Карлос Насар с нова световна титла и нов рекорд

Карлос Насар спечели трета световна титла в кариерата си. Освен това постави и нов световен рекорд в изтласкването.
Насар триумфира на световното първенство във Фьорде, Норвегия. Победата обаче дойде трудно. Българският щангист остана четвърти в изхвърлянето. Той регистрира два неуспешни опита в това движение и успя да вдигне само 173 килограма.
След това обаче олимпийският шампион компенсира в перфектно изпълнение в изтласкването. От третия си опит Насар постави и нов световен рекорд от 222 кг.
Така двубоят му стана 395 килограма, което пък му гарантира световната титла.
На това състезание Насар бе в нова категория – до 94 килограма. Досега той се състезаваше в категория до 89 килограма.
Ключови думи
6 коментара
Точно казано. Браво , трета световна титла за Насар и България.
Konеле гербаджийско си ти, мaйka ти е събирала тираджийски материал на магистралата за да се появиш такъв ypoд скрит зад клавиатура
Велик! Явление! Трикратен олимпийски, дай Боже!
Ни булгаристанец, ни Карлос НасАран...
Който работи здраво има и успехи! Браво!