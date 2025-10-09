Карлос Насар с нова световна титла и нов рекорд

Карлос Насар спечели трета световна титла в кариерата си. Освен това постави и нов световен рекорд в изтласкването.

Насар триумфира на световното първенство във Фьорде, Норвегия. Победата обаче дойде трудно. Българският щангист остана четвърти в изхвърлянето. Той регистрира два неуспешни опита в това движение и успя да вдигне само 173 килограма.

След това обаче олимпийският шампион компенсира в перфектно изпълнение в изтласкването. От третия си опит Насар постави и нов световен рекорд от 222 кг.

Така двубоят му стана 395 килограма, което пък му гарантира световната титла.

На това състезание Насар бе в нова категория – до 94 килограма. Досега той се състезаваше в категория до 89 килограма.