 Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

Карлос Насар с нова световна титла и нов рекорд

6 коментара
Снимка: БГНЕС

Карлос Насар спечели трета световна титла в кариерата си. Освен това постави и нов световен рекорд в изтласкването.

Насар триумфира на световното първенство във Фьорде, Норвегия. Победата обаче дойде трудно. Българският щангист остана четвърти в изхвърлянето. Той регистрира два неуспешни опита в това движение и успя да вдигне само 173 килограма.

След това обаче олимпийският шампион компенсира в перфектно изпълнение в изтласкването. От третия си опит Насар постави и нов световен рекорд от 222 кг.

Така двубоят му стана 395 килограма, което пък му гарантира световната титла.

На това състезание Насар бе в нова категория – до 94 килограма. Досега той се състезаваше в категория до 89 килограма.

Ключови думи

рекорд Карлос Насар световна титла щанги
подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни

6 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.



  1. F16
    #6
    Отговор на коментар #1

    Точно казано. Браво , трета световна титла за Насар и България.

  2. Javor
    #5
    Отговор на коментар #3

    Konеле гербаджийско си ти, мaйka ти е събирала тираджийски материал на магистралата за да се появиш такъв ypoд скрит зад клавиатура

  3. Javor
    #4

    Велик! Явление! Трикратен олимпийски, дай Боже!

  4. Libertarian
    #3

    Ни булгаристанец, ни Карлос НасАран...

  5. Коментарът е изтрит заради нецензурни думи или обиди.
    #2
  6. The Rock
    #1

    Който работи здраво има и успехи! Браво!

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни