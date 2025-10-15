Карлос Насар се снима с Пеевски под герба

Пресцентърът на ДПС публикува в сряда снимка на Делян Пеевски със световния рекордьор и шампион в щангите Карлос Насар – в момент, в който в социалните медии активно се коментираше как българският тежкоатлет отрича Пеевски да има заслуга за неговите успехи.
Карлос Насар е определян за най-добрия щангист в света през последните две години. Преди седмица той спечели третата си световна титла, постигната в трета различна категория и пак със световен рекорд.
Българската федерация по вдигане на тежести (БФВТ) обаче не публикува нищо за историческите успехи на Насар.
След първенството президентът на федерацията по щанги Стефан Ботев започна да обяснява, че основната заслуга за успехите е на Пеевски, а щабът на Насар не подписва договор с федерацията.
"Ако не беше той, нямаше да сме тук да говорим. Нямаше да има тези резултати от световни и европейски първенства. Той е причината ние да сме успешни тази година", каза Ботев и допълни, за да е ясно за кого става дума: "Той не е щангист. Той е санкционираният за корупция от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС – Ново начало".
Карлос Насар реагира остро на думите на шефа на федерацията, защото не е получил нито стотинка от федерацията за подготовката си за световното първенство, от което се прибра със златен медал. Насар каза, че през тази година, в която спечели и европейска титла, е похарчил 500 хил. лв. за подготовка, но всички средства са дошли от личните му спонсори.
"Не искам да се разпространяват лъжи в медийното пространство. Защото без истина се живее, но без чест не се живее", каза Насар.
Посланието на Насар бе схванато от част от феновете и като отпор срещу самия Пеевски, който бе нахвален от шефа на федерацията като крупен благодетел.
Само ден след посланието на Насар, че "без чест не се живее", той се оказа в кабинета на Делян Пеевски за снимка под герба в стаята на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания партиен лидер.
"Делян Пеевски се срещна с трикратния световен шампион по вдигане на тежести Карлос Насар. Лидерът поздрави шампиона за славата, гордостта и самочувствието, които носи на България с успехите си! Той изрази пълната си подкрепа за световния шампион, така че да остане дълго на върха на щангите", гласи съобщението на пресцентъра на Пеевски.
"Делян Пеевски и Карлос Насар се обединиха около това, че подкрепата за развитието на спортистите е гарант за завоюването на нови победи и спортни постижения, с които да се гордеем като народ", обяви още пресцентърът на Пеевски.
явно! - време му е и на гЭрб-авия борисуф да се снима с герба на пээфскэтэ cвuня... ... ... "Файдата" от тия снимки е, че само позорят държавния ни герб...
Карлос Насар е добър българин и добър щангист, Ной добър в света. Показал го е , доказал го е . България е на първо място. Всичко друго е второстепенно, и е проблем на държавата. С каквото може той помага на държавата като човек, като личност.
Това че Пеевски е корупционер , и подпомага финансово щангите, не означава че щангите се корумпират. В крайна сметка щангисти, както и всеки друг, работят за заплащане. Когато човек е добре заплатен за добрата си работа, не мисли за други странични неща , а се съсредоточава върху работата си, да се усъвършенства и даде още по добри резултати.
Тиквата,тиквата заедно с шебек-чалгарите докараха мазния шопар в управлението и сега разиграва евтино селско театро като се прави на разсърден,но всъщност иска той да е премиер с подкрепа на шопара. Но това е друга тема в случая се вижда моралното падение на един щангист,към който вече нормалните хора не изпитват никакво уважение,а само погнуса.
„Проваляме промяната – Дълбоката България“ са напът да постигнат обратното на целта, която декларират, т.е. да докарат Пеевски на власт (не)формално, а суверенът изглежда все по-готов за такова управление.
тьnuте гЭрб-ави маZнЭйки така и не се усетиха, че заради тях (и името на партията им) Гербът на Република България ... е поруган на всяка от поредицата снимки на cвuнятa пээфски... ... ... В случая за поредното поругаване на герба ни е злоупотребено и с Карлос Насар...
Сещам се за един, на който ще му хареса! Асен-ка Васил-ева! ;)
Държавата абдикира, мафията се възползва. Какво се изненадвате.
Никога не е късно да станеш за резил...........
Високо "интелигентния" щангист се снимал с шопара.Колкото и каквито медали да спечели вече е просто една жалка пълзяща безгръбначна биологична единица.