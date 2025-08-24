Карни не изключва разполагане на канадски войски в Украйна като гарант за мир с Русия

Канадският премиер Марк Карни заяви, че не изключва разполагането на канадски войски в Украйна като част от евентуални гаранции за сигурност и от съвместните усилия с други съюзници, ако преди това бъде постигнато мирно споразумение с Русия, предаде Ройтерс.

Карни каза това на съвместна пресконференция с украинския президент Володимир Зеленски по време на своята изненадваще визита в неделя в Киев, по случай Деня на независимостта на страна на Русия, която през пролетта на 2022 г. нападна страната.

Същевременно вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че Съединените щати няма да изпращат войски в Украйна. "Президентът [Доналд Тръмп] беше много ясен, че няма да има [американски] войски в Украйна, но ние ще играем активна роля в опитите да предоставим на украинците гаранциите за сигурност и увереността, от които се нуждаят, за да спрат войната си и руснаците да почувстват, че могат да спрат войната си“, каза Ванс в интервю за NBC News.

Карни отбеляза, че коалицията от държави, които си сътрудничат в помощ на Украйна, все още води преговори за това как ще изглеждат тези защитни гаранции, но каза, че не би изключил присъствието на войски.

По-рано през деня канадският премиер произнесе реч по време на церемониите в Киев по случай Деня на независимостта, потвърждавайки подкрепата на Канада за Украйна, тъй като усилията за посредничество при мир се засилват. Той обяви също така каза, че Украйна ще получи идния месец над 1 милиард канадски долара (723 милиона щатски долара) военна помощ от предварително обявен пакет.

В свой пост в "X" украинският президент Володимир Зеленски публикува видео, в което двамата с Марк Карни отдават почти на загиналите защитници на Украйна на т.нар. Стена на паметта.

"Ценим паметта на всеки един от тях. Почитаме техния героизъм и всичко, което направиха, за да може Украйна да живее. Вечна благодарност и слава на героите", написа Зеленски.

По време на визитата си в Киев Марк Карни похвали усилията на Доналд Тръмп за мир в Украйна.

"Аплодирам лидерството на американски президент Доналд Тръмп в създаването на възможности за мир", посочи Карни, който преди това имаше спорове с Тръмп по редица въпроси, включително митата и заявеното желание на президента на САЩ да анексира Канада.

"Днес преживяваме решаващ момент в тази ожесточена борба. Подкрепата на международната общност трябва да бъде засилена", каза Карни.

От своя страна Зеленски заяви, че присъствието на чуждестранни войски в Украйна след края на войната с Русия е "важно", тъй като Киев се стреми да работи по потенциални гаранции за сигурност със западните си съюзници. Въпросът за "присъствието на място, както се казва, ботушите на място, е важен за нас", каза украинският президент по време на съвместната конференция, предаде Франс прес.

"Благодарен съм, че това посещение се провежда днес, на такъв важен ден за украинците – Деня на независимостта. Това е изключително символично, тъй като Канада беше сред първите, които признаха възстановяването на независимостта на Украйна – признаха нашата суверенна държава", отбеляза той.

Зеленски добави, че на днешната им среща са били подписани важни документи и ясни споразумения. Това са "план за действие за прилагане на Споразумението за сътрудничество в областта на сигурността между нашите страни, Споразумение за взаимна административна помощ по митнически въпроси, подписано на министерско ниво, и Писмото за намерения за производство на дронове".

"Обсъдихме също дипломацията, работата в рамките на "Коалицията на желаещите", усилията за санкции, енергийното сътрудничество, потенциалната помощ на Канада за програмите за възстановяване и рехабилитация на Украйна за нашите ветерани, както и нашето сътрудничество в областта на отбраната", посочи украинският президент.

Той изрази благодарност за готовността на Канада да се присъедини към програмата PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), която позволява засилена подкрепа за Украйна чрез закупуване на оръжия от САЩ.

"Това означава допълнителни 500 милиона долара – много важен принос. В момента дроновете са приоритет номер едно в отбраната и тактическите операции, тъй като помагат за спасяването на човешки живот на бойното поле. Средствата, отпуснати от Канада, ще бъдат насочени специално към производството на дронове – обсъдихме това и бяха постигнати споразумения", каза Зеленски.