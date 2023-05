Къро и съпругата му са убити в Република Южна Африка

Знаковата фигура от криминалните среди Красимир Каменов-Къро и жена му са убити в дома им в Кейптаун, потвърдиха в четвъртък източници на Mediapool.

По-късно от южноафриканската полиция публикуваха информация, че са открили телата на четирима души - двама мъже и две жени, "за които се смята, че са от български произход". Четиримата са били застреляни. Телата са открити в предградие на Кейп Таун около 8.20 часа местно време в четвъртък. Според местната полиция убитите са на възраст между 40 и 50 години.

"Мотивът за убийството все още се установява", пише още в съобщението на полицията.

#sapsWC Crime scene experts are still combing the scene in Constantia where the bodies of 4 people, 2 females and 2 males, were discovered this morning. The victims, aged between 40 and 50 were discovered with gunshot wounds. #CrimeStop #MySAPSApp ME https://t.co/U4JcxWJhO9 pic.twitter.com/2QZI1ETqEu

Все още няма официална информация от българските власти.

Междувременно в медиите в ЮАР се появиха и кадри от мястото на убийството.

[WATCH]



Police say they were called out to the crime scene just after 8am this morning, and found 2 males and 2 females aged between 40 and 50 years old with gunshot wounds. The motive of the shooting is unknown at this stage @NtuthuzeloNene pic.twitter.com/gfwFAgZ0ro