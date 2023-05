Къро и съпругата му са убити в Южна Африка

Знаковата фигура от криминалните среди Красимир Каменов-Къро и жена му са убити в дома им в Кейптаун, потвърдиха в четвъртък източници на Mediapool.

По-късно от южноафриканската полиция публикуваха информация, че са открили телата на четирима души - двама мъже и две жени, "за които се смята, че са от български произход". Четиримата са били застреляни. Телата са открити в предградие на Кейп Таун около 8.20 часа местно време в четвъртък. Според местната полиция убитите са на възраст между 40 и 50 години.

Часове по-късно външното министерство съобщи, че българското посолство в Република Южна Африка потвърждава за четирима убити, за които се предполага, че са български граждани, без да уточнява дали става въпрос за Къро.

"Мотивът за убийството все още се установява", пише още в съобщението на полицията.

#sapsWC Crime scene experts are still combing the scene in Constantia where the bodies of 4 people, 2 females and 2 males, were discovered this morning. The victims, aged between 40 and 50 were discovered with gunshot wounds. #CrimeStop #MySAPSApp ME https://t.co/U4JcxWJhO9 pic.twitter.com/2QZI1ETqEu

Междувременно в медиите в ЮАР се появиха и кадри от мястото на убийството.

Police say they were called out to the crime scene just after 8am this morning, and found 2 males and 2 females aged between 40 and 50 years old with gunshot wounds. The motive of the shooting is unknown at this stage @NtuthuzeloNene pic.twitter.com/gfwFAgZ0ro