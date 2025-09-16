"Картина извън картината" ни потапя в творчеството на Иван Вукадинов

Повече от 130 произведения на бележития български художник Иван Вукадинов са представени в първата му голяма ретроспективна изложба. Тя се открива във вторник (16 септември) в Софийската градска художествена галерия (СГХГ), а посетителите ще могат да я разгледат до 23 ноември.

Целта на експозицията е да запознае публиката с творчеството на "един изключителен художник", чието изкуство се е "превърнало в енигма през последните десетилетия". Вукадинов е единственият български художник, който влиза в Американската енциклопедия за модерно изкуство и първият с творба включена в Колекцията за Модерно и Съвременно изкуство на Ватиканските музеи.

Развитието на творчеството на художника може да бъде проследено в над 130 картини. Те очертават пътя му от "традиционната академична живопис и ранните му прояви на импресионистичен пленеризъм и визуален натурализъм" през "неговия път на открития в техниката на енкаустиката и символиката на цвета, трансцендентната естетика и неговия характерен стил" до "деконструкцията на формите и обемите в късните му цикли, където цветът доминира над формата и сюжета".



Кадри от откриването на изложбата, Сн. БГНЕС

"През годините Вукадинов е изследвал много различни посоки. Той се е вълнувал от история на изкуството, философия, поезия, както и техниките на живописта. На пръв поглед неговите теми изглеждат обикновени. Посетителите ще видят портрети, натюрморти, интериори, изображения на животни", разказа пред БНР директорът на СГХГ Аделина Филева.

По думите ѝ църквата ще се явява фокус в неговото творчество, която ще изобразява по различен начин.

"Като художник той много се вълнува от това как цветовете кореспондират помежду си, какво излъчват като багри. В творчеството му могат да се видят еднакви сюжети, които то преработва с различни цветове", пояснява Филева.

Според нея с годините творбите му стават по-абстрактни, "докато не се постига дори една разпадналост на формата и се получават картини, в които са останали само части от материята, които са като малки парчета от стъклен витраж".



Кадри от откриването на изложбата, Сн. БГНЕС

Към експозицията е подготвен и двуезичен албум, който представя творческия път на художника – от студентските му произведения до късните картини. В него са включени около 400 от творбите на Вукадинов.

Изложбата и печатното издание са дело на екипа на Софийската градска

художествена галерия в партньорство с проф. Аксиния Джурова – изкуствовед и

дългогодишен изследовател на творчеството на художника.

По думите на Аделина Филева проф. Джурова е поканена за партньор поради дългогодишното си приятелство с Вукадинов, наблюдението и влиянието върху неговото творчество.

Творбите в изложбата са предоставени от различни държавни, общински и частни колекции от София и страната със съдействието на семейството на художника.

Иван Вукадинов почина преди близо година – на 22 септември. Той е роден през 1932 г. в с. Ломница, Перник. През 1961 г. завършва Националната художествена академия със специалност "Живопис" при проф. Ненко Балкански.

Вукадинов е сред най-изявените имена на българското съвременно изкуство. Има участия в изложби във Франция, Великобритания, Русия и Латвия. През 1970-те години прави четири изложби в Рим, Арецо, Пиза и Гросето, което му помага да направи кариера в Италия още по времето на Студената война.

След 1980 г. отказва да излага публично платната си и да ги продава. Причина за това са действията на българската държава, с които е осуетено намерението негова картина да стане част от колекцията със съвременно изкуство на Ватиканския музей.

Музеят на Ватикана иска да откупи творбата "В памет на героите" ("Чили") през 1975 г. Художникът се съгласява, но за да се случи продажбата е нужно съгласието на българската държава. Властта обаче отказва с мотивите, че картината е национално богатство.

През октомври 2022 г. обаче картината "В памет на героите" официално става част от колекцията на Ватикана чрез дарение. Тази развръзка е предшествана от близо едногодишна преписка между българското посолство при Светия Престол и папската държава, тъй като приемането на картини в колекцията вече става по много по-строги правила.