Каруца, кражба и полицейски изстрели след влакова авария край Гълъбово

Дерайлирал влак с цистерни дизелово гориво край село Пясъчево и последвал пожар. Това са обстоятелствата, които предшестват абсурдна хроника – кражба, полицейско преследване и каруца, врязала се в "Ауди". Завършекът е физическа саморазправа със служители на реда, стрелба и ранен мъж. Случаят, започнал като транспортна авария, прерасна в няколко разследвания.

Около 5 часа сутринта на 15 август влакова композиция с 33 вагона с дизелово гориво дерайлира край село между Гълъбово и Симеоновград. На мястото избухва пожар, който по-късно е овладян. Няма нито пострадали хора, нито заплаха за населените места.

Дори напротив. В злополуката някои откриват възможност. Четири дни по-късно двама младежи (момчета на 17 и 14 години) в каруца с конски впряг натоварили металните елементи, останали от влаковата композиция и линиите. Те обаче били засечени от полицейски патрул. При опита на полицаите да ги проверят, непълнолетните опитали да избягат.

Следва полицейско преследване, при което е задържано само едното от двете момчета, другото успяло да се укрие. В суматохата, изоставената каруца продължила да се движи без контрол и се врязала в лек автомобил "Ауди" с четирима пътници. Хората в колата не пострадали, но от удара каруцата буквално се разпаднала.

Истинската ескалация настъпва докато униформените извършват процедурата по задържане на 17-годишния младеж. На мястото пристигат множество хора от град Гълъбово, които започват да блъскат и бутат униформените, настоявайки незабавно да бъде освободено непълнолетното момче. При опит да овладее тълпата, единият от полицаите е повален на земята, а по-късно удрян.

За да прекрати саморазправата, колегата му произвежда изстрел със служебното си оръжие със стоп патрон във въздуха.Агресията не стихва, хората не се разотиват и се налага полицаят да стреля повторно. Този път изстрелът засяга крака на 43-годишен мъж. Пострадалият е с повърхностна рана и без опасност за живота.

Детайлите около случая разкри по време на извънреден брифинг окръжният прокурор на Стара Загора Мария Михайлова, цитирана от БГНЕС. По случая са образувани две разследвания.

За съпротивата срещу орган на властта законът предвижда затвор до 3 години или глоба от 500 до 2000 лева. Наказанието за причинена телесна повреда на полицай пък е лишаване от свобода до три години. Разследването в тази посока продължава с разпити на свидетели.

Двамата непълнолетни са задържани за 24 часа, като с тях и родителите им ще работи и Местната комисия за борба с противообществените прояви. Състоянието на пострадалия полицай е добро и предстои ще му бъде назначена съдебно-медицинска експертиза.

"Всякаква форма на агресия по отношение на полицейските служители при изпълнение на техните служебни задължения не само е неприемлива, тя е недопустима. Проявата на агресия спрямо тези лица ще бъде наказана и преследвана по всички законово установени процедури", коментира прокурор Михайлова.

Следовател от Стара Загора води разследване и за причиняване на лека телесна повреда от полицай при изпълнение на служебните му задължения. Образуването на такова дело е стандартна процедура и в случая е направено заради произведените от служителя на реда изстрели.