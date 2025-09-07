Кървава луна и пълно лунно затъмнение предстои в Азия, Австралия, Африка и Източна Европа

Пълно лунно затъмнение тази вечер ще бъде видимо за над 7 милиарда души в Азия, Австралия, Африка и Източна Европа.

Кулминацията на затъмнението ще настъпи в 20:30 българско време, когато последният видим участък от Луната ще потъне в пълната сянка на Земята - началото на пълната фаза, известна като тоталност.

През този период лунният диск ще се превърне в зрелищна "кървава Луна". Яркостта и цветът на Луната по време на тоталността зависят от различни фактори като метеорологичните условия и количеството прах в атмосферата.

Очаква се тоталността да продължи около 82 минути, като максимумът на затъмнението ще е в 21:11 българско време. Затъмнението ще приключи напълно точно преди полунощ.

Пълно лунно затъмнение се случва, когато Земята застане между Луната и Слънцето, временно обгръщайки целия лунен диск в сянката си. Така около естествения ни спътник се създава червено сияние, тъй като разпръснатата светлина от всички изгреви и залези на Земята се пречупва и достига до Луната.

Няколко ясно различими фази ще могат да се наблюдават по време на затъмнението, което ще бъде напълно видимо в големи части от Азия, западна Австралия и Източна Европа, докато в страни като Испания и Норвегия ще се вижда само частично.

Лунното затъмнение е напълно безопасно за наблюдение с невъоръжено око, с бинокъл или телескоп - не са необходими специални очила или филтри, каквито се изискват при слънчево затъмнение.