Кървава луна и пълно лунно затъмнение предстои в Азия, Австралия, Африка и Източна Европа

Пълно лунно затъмнение тази вечер ще бъде видимо за над 7 милиарда души в Азия, Австралия, Африка и Източна Европа.
Кулминацията на затъмнението ще настъпи в 20:30 българско време, когато последният видим участък от Луната ще потъне в пълната сянка на Земята - началото на пълната фаза, известна като тоталност.
През този период лунният диск ще се превърне в зрелищна "кървава Луна". Яркостта и цветът на Луната по време на тоталността зависят от различни фактори като метеорологичните условия и количеството прах в атмосферата.
Очаква се тоталността да продължи около 82 минути, като максимумът на затъмнението ще е в 21:11 българско време. Затъмнението ще приключи напълно точно преди полунощ.
Пълно лунно затъмнение се случва, когато Земята застане между Луната и Слънцето, временно обгръщайки целия лунен диск в сянката си. Така около естествения ни спътник се създава червено сияние, тъй като разпръснатата светлина от всички изгреви и залези на Земята се пречупва и достига до Луната.
Няколко ясно различими фази ще могат да се наблюдават по време на затъмнението, което ще бъде напълно видимо в големи части от Азия, западна Австралия и Източна Европа, докато в страни като Испания и Норвегия ще се вижда само частично.
Лунното затъмнение е напълно безопасно за наблюдение с невъоръжено око, с бинокъл или телескоп - не са необходими специални очила или филтри, каквито се изискват при слънчево затъмнение.
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.