Кървава луна-жътварка изгрява тази седмица, танцувайки със Сатурн в нощното небе

Този уикенд Царевичната луна изгрява над източния хоризонт, носейки със себе си величествената гледка на голяма, ярка пълна луна и, ако сте на точното място, красиво лунно затъмнение, известно като "Кървава луна".

Царевичната луна е видима в нощта на 7 септември 2025 г., малко след залез слънце. Пълнолунието е прекрасна гледка, а преди появата на изкуственото осветление е било истински небесен спектакъл – ярък елемент от нощното небе, който го осветява веднъж месечно (или повече) през цялата година, пише BBC Sky at Night Magazine.

Поради редовната си поява, всяка пълна луна исторически символизира големи събития или промени в природата през съответния месец. Така с течение на вековете всяко пълнолуние е придобило един или повече псевдоними. Септемврийската пълна луна е известна като "Царевична луна", защото се появява по времето, когато традиционно се е прибирала реколтата от царевица в Северна Америка.

Септемврийската пълна луна също понякога се нарича "Жътварска луна", но невинаги. Това е така, защото Жътварската луна е най-близкото пълнолуние до септемврийското равноденствие и може да съвпадне както със септемврийската, така и с октомврийската пълна луна. През 2025 г. Жътварската луна изгрява на 6 октомври, което означава, че тазгодишната Царевична луна не е Жътварската луна.

Както може би се досещате, тези неофициални метафори са просто такива: метафори. Те не означават, че пълната луна ще изглежда по-различно от всяко друго пълнолуние през годината. Въпреки това, през септември 2025 г. пълната луна ще изглежда по-различно, ако сте в правилната част на света, защото ще претърпи лунно затъмнение, известно още като "Кървава луна".

Как да наблюдаваме затъмнението

На 7 септември 2025 г. пълната луна ще е в пълно лунно затъмнение, ако го наблюдавате от Европа, части от Африка, Азия и Австралия. Лунното затъмнение настъпва, когато Земята е между Слънцето и Луната. Слънчевата светлина преминава през земната атмосфера на път към Луната, пречупва се и се разсейва от плътната атмосфера, а когато достигне лунната повърхност, я оцветява в ръждивочервен цвят.

Септемврийското затъмнение не е видимо от Северна и Южна Америка, въпреки че, както се вижда от диаграмата на НАСА, западните части на Аляска може да имат частична видимост. Най-добрите страни за наблюдение на пълното затъмнение на "Кървавата луна" ще бъдат в източните части на Африка, Централна Азия – включително страни като Индия и Китай – и западната половина на Австралия.

Ако наблюдавате затъмнението на 7 септември от Великобритания или Европа, ще трябва да уловите Луната, докато изгрява, за да се насладите максимално на гледката. За това ви трябва равен, чист източен хоризонт. Луната ще изгрее на изток около залез слънце и, ако сте от Великобритания или Европа, тя вече ще бъде затъмнена, когато изгрее. Това може да бъде чудесна гледка и страхотна възможност да направите красива снимка. За повече информация прочетете пълното ни ръководство за затъмнението на Кървавата луна на 7 септември 2025 г. и ръководството как да фотографирате лунно затъмнение.

Луната танцува със Сатурн

Вечерите на 6-8 септември Луната ще изгрее в същата част на небето като планетата Сатурн, създавайки красива двойка, видима с просто око.

Потърсете Луната, която изгрява на югоизток вечерта на събота, 6 септември, и ще видите Сатурн далеч вляво от нея. Луната ще бъде по-близо до югоизток, а Сатурн ще бъде по-близо до изток, като и двете изгряват по едно и също време след залез слънце.

Погледнете отново на 7 септември, когато вече пълната луна – и лунното затъмнение – изгрява на изток. Сега Луната е по-на изток, отколкото беше на 6 септември, но Сатурн е останал на същото място, което означава, че двете тела изглеждат по-близо едно до друго.

Понеделник, 8 септември, е най-доброто време да видите Луната и Сатурн заедно, тъй като те ще бъдат много близо един до друг, когато изгреят над източния хоризонт след залез слънце.

Сатурн наближава опозиция на 21 септември 2025 г., което е най-доброто време за наблюдение на планетата. През следващите седмици, когато Луната започне да намалява и се отдалечи, ще имате чудесна възможност да извадите биноклите или телескопа си и да видите Сатурн в най-добрата му светлина.

И продължавайте да наблюдавате следващите пълнолуния през октомври, ноември и декември 2025 г., защото ни предстоят три последователни суперлуни. Изглежда, че астрономическият сезон е наистина започнал. Нощите стават по-тъмни, Сатурн е в най-добрата си форма и има много неща за гледане в есенното и зимното нощно небе.