Кашъмов: В законодателния процес в момента действа хаос

"В законодателния процес в момента действа някакъв хаос. Службите са дълга рана в снагата на нашата млада демокрация. Не се проведе реален анализ какво е необходимо, за да бъде реформиран целият сектор", каза изпълнителният директор на Програма "Достъп до информация" адвокат Александър Кашъмов.

Кашъмов припомни, че ДАНС беше създадена по времето на тройната коалиция и добави: "В първото правителство на ГЕРБ се направи опит да се извърши някаква реформа в службите, но това добро намерение не беше доведено до край. По-нататък беше създадена КПКОНПИ, без всякакъв анализ какво предшестващите я институции бяха свършили или не. Сега има идеи да бъде закрита".

По думите му всичко това създава представа за хаос и волунтаризъм, и "който е на законодателните скамейки, решава, че ще маха с палката".

"През последните години има и опит да се наклони баланса на големите сили в институциите", каза още той.

Според него в една демокрация напрежението между институциите, ако не е състояние на крайна война и нетърпимост, е здравословно. "По-голяма драма е да се търси решение на тези напрежения не по пътя на диалога, а по пътя на диктата чрез непремислени законодателни предложения", каза още Кашъмов.

"При службите проблемът е като при независимите регулатори – смисълът е да бъдат второ ниво, втори буфер на принципа "власт власт контролира", да има независимост от политическите ветрове, които духат в момента, тези институции да бъдат своеобразна спирачка пред произвол, който може да се зададе откъм политическите власти – парламента и правителството", добави той.

По думите му нереформирана система за тайно следене, съчетана с непремислени законодателни промени от политически характер, би дала "много повече власт на отделни, алчни политически фактори".

Кашъмов определи като "много притеснителен прецедент" оттегления законопроект за затвор и подслушване на журналисти.

"Това е своеобразен танц пред народа, който има и втора цел – да се тестват основи на чувствителността на демократичната общност, най-вече на този интелектуален елит от журналисти, граждански организации, общественици. Да им се покаже, че стандартът може да бъде свален много под 60-те години на Народна Република България, много страшно да бъде свалена летвата и да се въведат мерки, които не са съществували дори по времето на тоталитаризма", каза Кашъмов.

Той подчерта, че е голям въпрос дали е некултурност на политиците, които дръзват да предлагат такива промени, или тестване на обществото и нашите съпротивителни сили, за да може "тогава, когато се окаже, че имунитетът не е толкова голям, да се нанесе тежкият удар": "Защото утре, когато не се забележи, или реакцията се окаже по-малко силна, или други проблеми са на дневен ред и са по-силно подбуждащи емоциите на обществото, такава промяна би могла и да мине. А тя би сринала язовирната стена на гражданското общество и демокрацията в България."