Кашъмов: В законодателния процес в момента действа хаос

"В законодателния процес в момента действа някакъв хаос. Службите са дълга рана в снагата на нашата млада демокрация. Не се проведе реален анализ какво е необходимо, за да бъде реформиран целият сектор", каза изпълнителният директор на Програма "Достъп до информация" адвокат Александър Кашъмов.
Кашъмов припомни, че ДАНС беше създадена по времето на тройната коалиция и добави: "В първото правителство на ГЕРБ се направи опит да се извърши някаква реформа в службите, но това добро намерение не беше доведено до край. По-нататък беше създадена КПКОНПИ, без всякакъв анализ какво предшестващите я институции бяха свършили или не. Сега има идеи да бъде закрита".
По думите му всичко това създава представа за хаос и волунтаризъм, и "който е на законодателните скамейки, решава, че ще маха с палката".
"През последните години има и опит да се наклони баланса на големите сили в институциите", каза още той.
Според него в една демокрация напрежението между институциите, ако не е състояние на крайна война и нетърпимост, е здравословно. "По-голяма драма е да се търси решение на тези напрежения не по пътя на диалога, а по пътя на диктата чрез непремислени законодателни предложения", каза още Кашъмов.
"При службите проблемът е като при независимите регулатори – смисълът е да бъдат второ ниво, втори буфер на принципа "власт власт контролира", да има независимост от политическите ветрове, които духат в момента, тези институции да бъдат своеобразна спирачка пред произвол, който може да се зададе откъм политическите власти – парламента и правителството", добави той.
По думите му нереформирана система за тайно следене, съчетана с непремислени законодателни промени от политически характер, би дала "много повече власт на отделни, алчни политически фактори".
Кашъмов определи като "много притеснителен прецедент" оттегления законопроект за затвор и подслушване на журналисти.
"Това е своеобразен танц пред народа, който има и втора цел – да се тестват основи на чувствителността на демократичната общност, най-вече на този интелектуален елит от журналисти, граждански организации, общественици. Да им се покаже, че стандартът може да бъде свален много под 60-те години на Народна Република България, много страшно да бъде свалена летвата и да се въведат мерки, които не са съществували дори по времето на тоталитаризма", каза Кашъмов.
Той подчерта, че е голям въпрос дали е некултурност на политиците, които дръзват да предлагат такива промени, или тестване на обществото и нашите съпротивителни сили, за да може "тогава, когато се окаже, че имунитетът не е толкова голям, да се нанесе тежкият удар": "Защото утре, когато не се забележи, или реакцията се окаже по-малко силна, или други проблеми са на дневен ред и са по-силно подбуждащи емоциите на обществото, такава промяна би могла и да мине. А тя би сринала язовирната стена на гражданското общество и демокрацията в България."
Всичко, което е казал се отнася за нашата действителност, разбира се, демокрацията също, все пак имаме доста закони, които добре или не толкова добре работещи са част от нея. Организацията, в която работи, Програма достъп до информация е тази, която с дъргогодишнатя си работата наложи и следи как работи Законът за достъп до обществена информация, благодарение, на който всеки има право да поиска и получи информация за работата на всяка държавна и общинска администрация. Другият закон, по който сериозно работят е за защита на личните данни. Малко хора знаят, че Кашъмов и други адвокати от организацията му водят пробоно обществено значими дела.
Перестройка= реформа= промяна= БЕЗКРАЕН ХАОС! Хаосът не е случаен, той е планомерен. 55 милиарда в офшорки НЕ СТИГАТ! Хаосът помага в офшорки да се трупат още! Благодаря на автора за признанието!
Този на снимката е много заблуден шарлатанин! ;)
Г-н Кашъмов споменава само веднъж думата демокрация и едва ли има предвид България. Демокрацията е кът по света, туй исках да кажа. Правосъдието е най-важното, безспорно.
И до теб ще стигне, имай търпение...
Тогава ще разбереш какви са тези "бръщолевения"...
Стигна се дотам, че семейството на убитата жена с АТВ-то и потрошеното дете, организират протест в защита на Сарафа...
И знаеш ли защо? - защото защитата на келеша с АТВ-то оспорва разпоредбите му като нелигитимни и незаконни след 21.07. и имат право...
Сарафите се усетиха, ама късно - милиционерското дело от Русе е преместено във Велико Търново, но подписано от зам. на Сарафа, в нарушение на правилника...
Сещаш …
ли се, колко дела с разпореждане на Сарафа ще бъдат спечелени от защита?...
И си мислиш, че като си стоиш кротко вкъщи, това е проблем на други и теб не те касае?...
Не дай Боже да ти си случи, тогава ще разбереш защо са тези "бръщолевения"...
Ами то всеки би трябвало да си върши работата, ама не е баш тъй.
Кашъмов много знае и много е направил против издевателствата на институции и частни субекти против гражданските права и свободи. И не само със знаковите дела в съда, по които е адвокат.
Нещата вместо да се подобряват, се скапват сериозно, ама така е като интернет и социалните мрежи дадоха възможност на масата нискоинтелигентни елементи да придобие самочувствие, че е значим фактор.
Всякакви бръщолевения за някаква демокрация са ала-бала. Навсякъде по света, по принцип. Е, има леки нюанси.