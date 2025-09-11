Катар призова за "колективен отговор" срещу Израел

В интервю пред CNN премиерът на Катар шейх Мохамед бин Абдулрахман бин Джасим Ал Тани каза, че трябва да има "колективен отговор" на агресията на Израел.

"Този отговор в момента се обсъжда с други партньори в региона. Надяваме се на нещо значимо, което да възпре Израел от продължаване на това насилие", казва той, цитиран от БНР.

Във вторник Израел нанесе удари на катарската столица Доха, атакувайки лидери на "Хамас". Впоследствие премиерът на Израел Бенямин Нетаняху призова Катар да "изгони" лидерите на терористичната групировка или да "предаде Хамас на правосъдието".

В изявление, публикувано в X, катарското външно министерство осъди „безразсъдните изявления" на Нетаняху, че Катар е домакин на офис на "Хамас".

Външното министерство в Доха определи изказването на Нетаняху като „явна заплаха за бъдещи нарушения на държавния суверенитет“ и го описа като „срамен опит“ за оправдание на "страхливото нападение" на Израел в столицата на Катар, предаде БТА.

В интервюто си пред CNN катарският премиер каза, че катарците „преосмислят всичко“ по отношение на участието на страната си в бъдещи преговори за прекратяване на огъня.По думите му Катар има много детайлни разговори със САЩ по въпроса.

Израелската армия уби шестима души при изненадващи удари в жилищен район на Доха във вторник, което разгневи Катар и предизвика критика и от страна на американския президент Доналд Тръмп.

Сред жертвите бяха синът на Халил ах Хая - най-влиятелната фигура на ислямисткото движение в чужбина, и неговият шеф на кабинета. Ах Хая, който оглавява делегацията на "Хамас" в преговорите за прекратяване на огъня, е оцелял, съобщи групировката.

Катар е една от страните, която се опитва да действа като посредник при преговорите за прекратяване на огъня в конфликта в Близкия изток заедно с Египет и САЩ. Преговорите обаче за в застой от половин година.

Тръмп не определил решението като добро

Американският президент Доналд Тръмп е казал на израелския премиер Бенямин Нетаняху, че решението му да удари "Хамас" в Катар не е било добро, пише американският в. "Уолстрийт джърнъл", цитиран от БТА.

Според информацията на вестника Тръмп е казал това по време на разговор с Нетаняху във вторник след атаката. Нетаняху отговорил, че е имал кратък отрязък от време за предприемане на удара и е използвал тази възможност.